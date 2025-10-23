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Illustration of people celebrating Pride with colorful outfits and accessories, promoting diversity

Splashtop 的 LGBTQ 及其他员工如何庆祝“同志骄傲月”

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
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包容性是 Splashtop 的基本价值观之一。在 Splashtop，无论你是谁，都会感受到关爱、欣赏和赞美，我们希望你在工作中可以做真实的自己。

虽然我们的价值观非常明确，已经深深融入到了日常工作中。但事实是，并不是每个人都可以轻松自在地在工作中做真实的自己。为此我们仍需不断努力

这就是“同志骄傲月”（Pride Month）如此重要的原因！除了举办庆典和娱乐活动之外，每年六月份的“骄傲月”还致力于提高性少数群体（LGBTQ+）的发言权，旨在改善 LGBTQ+ 文化，支持 LGBTQ+ 群体应有的的平等权利。因此，为庆祝“骄傲月”，今年我们采取的方式与往年有些不同，我们将在 Splashtop 着重强调 LGBTQ 社区的发言权。

与 Ian McGarvey 和 Chris Fernandez 的对话

问：可以谈一谈“骄傲月”对您的意义吗？

克里斯-费尔南德斯： 这就像节日，但LGBTQ在六月。 想象一下，有同性恋内容的电视特别节目，披着彩虹旗的街道，然后是服装，突然间......🎵 "它开始看起来很像骄傲月。 所到之处..." 🎵 。

Ian Mc Garvey：对我来说，“骄傲月”是可以毫无歉意地公开自己性取向的日子。看到那些已经出柜的伙伴自信满满的样子，我们备受鼓舞，这样有助于 LGBTQ 社区的建设。对于还没有出柜的人来说，这个节日也可以起到促进作用。

问：您是如何在 Splashtop 宣布出柜的？

克里斯-费尔南德斯： 虽然我通常不会在工作中分享太多个人生活，但我最近订婚了，觉得我想和我的团队分享这个消息。 从那以后，人们问起细节，我让他们知道我的未婚夫叫达里克。 所以，我想你可以说，我的订婚声明是我在工作中的表现!

Ian Mc Garvey：我是个双性恋者，而且我已经结婚了。在 Splashtop，我可以做真实的自己，不必担心受到歧视。所以，选择出柜那天对我来说只是普通的一天，那天开会前我还云淡风轻地和我丈夫分享了周末计划。在工作中感到安全和被接受非常重要，在 Splashtop 我可以做自己，对此我非常感激。

问：您最喜欢的“骄傲月”庆祝方式是什么？

Chris Fernandez：我不喜欢一成不变。有时我会参加“旧金山同志骄傲月”（SF Pride），有时会参加“圣何塞同志骄傲月”（San Jose Pride）。上一次我参加了“旧金山骄傲月”，当时我和以前的公司 SolarCity 一起参加了“骄傲大游行”。今年，我做了脚部护理，还把自己地脚趾涂成了跨性别骄傲旗（Pride flag）的颜色。

Ian McGarvey: 我通常以低调的方式庆祝，看那些庆祝LGBTQ+艺术家的电视节目和电影。 我最喜欢的两个节目是《传奇》（一个舞厅比赛）和《RuPaul's Drag Race》，世界上最著名的变装皇后之一主持比赛，寻找下一个超级变装皇后。

Splashtop 的其他人如何庆祝“骄傲月”？

我们通过提高我们团队LGBTQ+的声音来庆祝骄傲，享受乐趣，并支持为LGBTQ+权利和平等而奋斗的组织。 今年，我们将对员工对这三个组织的捐款进行配比，最高可达10,000美元。

  1. 特雷弗项目

  2. 比利-德弗兰克的LGBT+社区

  3. 旧金山LGBT中心

您的捐款对以上组织同样至关重要。

我们还能做什么？

加入我们，成为 LGBTQ 的支持者！

这可以有多种形式，从做一个好的倾听者到与某人分享一个安全的空间，让他们做真实的自己。 不要屈服于性别假设，也不要接受反LGBTQ的笑话。 对那些人说出来，即使是在不舒服的时候。 归根结底，作为LGBTQ+的盟友，就是要站在所有人的立场上，无论其性别认同或性取向，甚至其肤色如何；每个人都应该得到尊严和尊重。 成为一个盟友!

“骄傲月”快乐#Loveislove

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