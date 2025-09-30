与联合创始人 Philip Sheu 的探讨：Splashtop 的核心、发展现状和未来规划

Splashtop 的首席技术官兼联合创始人 Philip Sheu 帮助公司从移动应用程序开发商向云服务提供商转型。Splashtop 的内容经理 Gillian Miller 与 Philip Sheu 共同探讨了 Splashtop 的核心、发展现状以及公司的未来规划。
Gillian Miller：你好 Philip，非常感谢你百忙之中参加这次访谈。首先，请跟我们聊一聊 Splashtop 的创立初衷。
Philip Sheu：如你所知，我们这几个创始人之前都在麻省理工学院读书。这里是我们的创业梦开始的地方。当时，麻省理工学院举办了一场有趣的创业竞赛，叫做“万元创业大赛”。学生组建创业团队，编写商业企划书，创建原型并进行推广。获胜者将获得10,000美元奖金，作为创业基金。我记得我们进入了半决赛，当时有风险投资人评判了我们的参赛方案。团队协作、携手并进的这段经历使我们走上了创业之路。
几年后我们各奔东西，各自在知名企业就职之后，我们再也无法抗拒对创业的痴迷了。Mark、Robert 和 Thomas 先一起创办了一家服务器管理固件公司。当时我在惠普担任服务器硬件设计师，但不久后我就加入了他们的创业行列。几年后，我们创立的这家公司被收购。直到2006年，我们才全部从这家公司退出，然后创立了如今的 Splashtop。
Gillian Miller：你们的创业故事很精彩。那么又是什么让你们决定在2006年决定要做出调整？
Philip Sheu：在产品和技术方面，我们始终保持开放包容的态度。我们确实想为普通用户开发一些软件。以前，我们的直接客户是戴尔、惠普、IBM 这些大型服务器公司。虽然为大型企业提供服务是非常棒的体验，但我们觉得有点与实际用户脱��节。所以，开展新业务的先决条件就是要获得更直接的反馈。
第二是要找到一个痛点。一个要解决的问题。一个我们自己非常清楚的问题。就像苹果刚推出 iPad 的时候，这个新鲜事物像是会发光一样，瞬间非常流行。所有 iPad 用户都有一台可以存放高清电影、游戏、音乐收藏等的电脑。应用商店出现后，Netflix、Spotify 便消失了，桌面应用也变少了。所以我们想，“人们可能觉得能随身携带 iPad 挺方便的，不仅有好看的外观、智能的触摸屏以及八小时电池续航时间，而且在不影响性能或体验的前提下还能同时观看全部电影、收听所有音乐等。”市面上的智能手机和平板电脑越来越多，我们希望人们能在不同设备上无缝衔接各自的数字生活。这是我们想要解决的痛点。
Gillian Miller：公司目前最重要的发展方向是什么？
Philip Sheu：我们公司目前最主要的发展方向是为大中型组织的 IT 和服务台提供远程访问，希望这一业务能发展成为我们公司的下一个主要支柱。从我们以中小型企业为主的基地向上移动市场是一条充满挑战但令人兴奋的自然增长道路。 我认为我们有坚实的技术和产品基础可供建立，并且有以客户为中心的热情心态，可以吸引和服务那些大型客户。 作为一个组织，我们已准备好满足企业客户的合规性和安全需求。
我们发现，许多潜在客户受制于少数占有企业 IT 和帮助台远程访问市场的供应商。尽管这些供应商成立有些年头了，而且确实都非常知名，但我们相信 Splashtop 产品可以更好地满足这些客户的许多需求。我们的产品不仅具备高性能，而且简单易用，可以直接集成到客户现有的 IT 环境中。最重要的是，Splashtop 团队会用心倾听客户需求，然后不断做出相应的调整。
Gillian Miller：除了扩大面向市场的规模之外，Splashtop 未来更大的目标是什么？
Philip Sheu：我和其他几位联合创始人真诚希望 Splashtop 成为客户的“最佳搭档”，帮助客户实现安全的远程办公。这些客户可能是财富500强公司的服务台、居家办公的电影制片厂的动画师、为校外学生提供计算机实验室服务的重点大学，也可以是需要远程办公任何个人或组织。
我们希望他们能使用 Splashtop 享受快速响应和视频保真度，让远程办公能和现场办公一样。我们希望远程办公是个既简单又响应迅速的过程。最重要的是，我们希望他们知道我们的远程访问非常安全。
Gillian Miller：这确实是个非常伟大的目标，尤其是在当今世界。看来你非常致力于 Splashtop 的发展。关于这家公司，到底是什么能让你这样投入？每天叫醒你的是什么呢？
Philip Sheu：主要有两点。第一点要追溯到我们的初心，我们创办 Splashtop 的初衷是直接为消费者提供有用的软件。客户的持续反馈以及我们能根据反馈做出改进的机会，是每天叫醒我们的“闹钟”。这样说可能显得很老套，但我觉得我们工作并不仅仅是为了领薪水，我们可以让客户的生活更加轻松愉悦。与客户的联系让我们深感自豪，充满成就感。
第二是 Splashtop 的每一位成员。我们有着不一样的个性，掌握的技能和拥有的背景也都不相同。企业文化是连接我们这个命运共同体的关键。Splashtop 就像我们的第二个家，我们互相帮助，互相成就，共同成长。我的同事都是各自领域的佼佼者，但他们却为人谦虚，十分喜欢与人协作。每天能跟团队一起工作，我感到非常开心。
Gillian Miller：Splashtop 有没有什么趣事可以跟我们分享，作为本次�访谈的收尾？
Philip Sheu：今天的 Splashtop 与我们的大学经历以及我们出生和成长的地方息息相关。我们都出生在台湾，从台湾移民到加利福尼亚后，在麻省理工相识。大学毕业后，我们最终回到了加利福尼亚并，成立了 Splashtop 总部。后来，我们在台湾成立了 Splashtop 的第一个工程办公室。到现在为止，台湾办公室仍然是我们最大的工程办公室。