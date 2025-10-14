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关于工作中的自豪感和包容性的几点思考

Splashtop Team
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在过去的一年半里，我们都看到了同事们的家庭、孩子、宠物、伙伴和办公室以外的生活。 因此，我们对同事的厨房、卧室、办公室和其他家庭中的随机区域有了深入的了解，如果没有全球大流行病、强制在家工作的命令和隔离的需要，我们很可能永远不会看到这些地方。

我很幸运，有一个房间可以让我有一个专门的办公室。 当我在Zoom、Teams或其他许多网络会议平台上时，我的背景是我最喜欢的画，我的孩子、丈夫的照片，以及我特别喜欢的商业书籍。 如果我说实话，我选择显示在我身后的东西是有意图的--希望在暗示专业性的同时也显示出我的一点个性。

然而，并不是每个人都愿意在工作中分享个人生活。

根据 LinkedIn 的一项新调查，美国近四分之一的 LGBTQ+ 人员在工作中隐藏了自己不同于常人的生活。虽然我愿意非常骄傲自豪地展示孩子和伴侣的照片，但被认定为 LBTQ+ 的员工可能不会在办公桌（或虚拟桌面）展示所爱之人的照片。

这些员工可能会避免谈及自己的周末计划、晚上外出，或任何可能让同事了解到自己工作之外生活的事情。在 LinkedIn 的调查中，26%的受访者担心在工作中公开自己的身份会招致同事的区别以待。

这种担心是有根据的--"近三分之一（31%）的LGBTQ+专业人士说他们在工作中遇到过公然的歧视和/或微暴力。 四分之一的调查对象表示，他们过去离开工作岗位是因为他们觉得在工作中不被接受"。

不过此项调查还显示，“那些在工作中公开表示自己是 LGBTQ+ 的人员称，这样可以促进他们与其他同事的联系，获得更多支持，而且可以帮助他们改善工作中的人际关系。他们还说，宣布自己出柜后，顿时轻松了许多。”

那么，身为公司领导，我们要如何鼓励自己的团队和同事，为他们提供足够的舒适感和安全感，让他们可以在工作中展现“完整自我”？

创建和支持包容性文化

使用性别代词是一个开始。 在NPR的一篇报道中，GLAAD的变性人代表副主任Alex Schmider将使用某人的正确发音比作正确的姓名发音--"，这是一种尊重他们的方式，并以符合他们身份的方式来称呼他们。"

LinkedIn 和 Instagram 支持成员在个人资料中分享自己的性别人称代词，而更改性别代词则是帮助我们的 LBTQ+ 同事感到被关注的第一步。

如果你想学习如何驾驭性别认同，NPR与GLAAD合作，最近发布了一个 ，与性别认同有关的术语词汇表 。 "代词基本上是我们在名字之外识别自己的方式。 这是别人在谈话中提到你的方式，" ，GLAAD的通讯官玛丽-艾米丽-奥哈拉说。 "而当你与人交谈时，这是肯定他们身份的一个非常简单的方法。"

正如国家公共广播电台词汇表的作者所指出的，"在各个层面上增加员工多样性的包容努力不会因为词汇表而结束，但这一资源可以鼓励创造更宽容和尊重的工作场所的努力"。

创建包容性文化对任何企业领导层而言都至关重要。我们要不断提高自己，更好地支持和帮助 LGBTQ+ 同事，这是我们要迈出的第一步。

如果您想在“骄傲月”期间采取有意义的行动，则可以为以下组织捐款，您的捐款将至关重要。

  1. 特雷弗项目

  2. 比利-德弗兰克的LGBT+社区

  3. 旧金山LGBT中心

在 Splashtop，我们承诺在高达1万美元的员工捐款的基础上进行匹配捐赠。

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