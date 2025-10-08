Splashtop 在 2019 Jamf Nation 用户大会上

过去一周（2019 年 11 月），Splashtop 是 2019 年明尼阿波利斯市 JNUC 大会的赞助商。这就是 Jamf 用户喜欢 Splashtop 来远程访问其 Apple 设备的原因。
我们很愉快地赞助了 2019 Jamf Nation 用户大会 (JNUC) 并与 Jamf 用户会面。我们遇到了来自教育机构和其他组织的数百名 IT 管理员，他们与我们交谈了他们在管理 Mac 和 iOS 设备时面临的问题。
我们分享了 Splashtop 的远程访问和远程支持软件可以与 Jamf 一起使用的激动人心的方式，以帮助 IT 管理员克服障碍。我们从 Jamf Nation 收到的反馈再好不过了！继续阅读以了解 JNUC 与会者为何喜欢 Splashtop。
什么是 Jamf 和 JNUC？
Jamf 是面向 Apple 设备的 IT 管理软件。Mac、iPhone、iPad 和 Apple TV 在工作和学习中越来越普遍。创建 Jamf 的目的是为 IT 团队提供有效管理 Apple 设备的必备工具。
JNUC 自称为“全球最大的 Apple IT 管理员集会”。该会议向与会者提供教育性研讨会、专家见解和新解决方案的演示，从而使 IT 部门能够更好地管理其 Apple 设备。
为什么 JNUC 与会者青睐 Splashtop
Splashtop 提供了最有价值的远程访问和远程支持解决方案。许多 IT 管理员和 MSP 使用 Splashtop 来远程访问其托管设备。
Jamf 用户可以通过选择 Splashtop 作为他们的远程支持平台来增强其功能，提高效率并降低成本。以下是 Jamf Nation 喜欢 Splashtop 的主要原因：
广泛的平台支持
Splashtop 不只是支持 ，大多数Jamf用户也不支持。AppleSplashtop其解决方案支持Windows 、Mac、iOS和Android 。 与我们交谈过的大多数Jamf用户都混合管理着Windows 和Mac电脑，外加移动设备。 Splashtop 为用户提供一个简单的工具，使他们能够在多个操作系统上进行可靠的远程访问。
低价
与其他远程访问工具相比，Splashtop ，可以为IT团队的年度订阅节省数百甚至数千美元。 来自学校的IT管理人员看到Splashtop，特别兴奋，因为他们经常要在有限的预算下工作。 Splashtop 与其他产品相比，如 （原名： ）、 、 ，客户往往能节省80%或更多。BeyondTrust Bomgar TeamViewer LogMeIn
针对不同使用情况的不同解决方案
与其他远程访问产品不同，Splashtop ，为不同需求的用户提供不同的套餐，帮助Jamf用户以最低的价格获得他们需要的东西。 无论你是主要需要无人值守的访问，还是需要按需支持的访问，Splashtop ，都能为你提供解决方案。
适用于 Jamf 用户的 Splashtop 解决方案
Splashtop Remote Support
IT、帮助台和 MSP 可以随时使用 Splashtop Remote Support 远程访问其端点，无需最终用户在场。只需将 Splashtop Streamer 部署到 Windows、Mac 和 Android 设备，即可从任意设备远程访问。
Splashtop Remote Support 还让您能够添加免费的用户帐户。轻松为您的 IT 团队创建帐户，以便他们可以访问您的托管设备。对用户和设备进行分组，并设置他们的访问权限。您甚至可以为客户/教职工创建用户帐户，并让他们远程访问自己的计算机！
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Splashtop为IT、MSP、服务台、教师和商业专业人士提供了几种 远程访问解决方案 。 我们随时欢迎你开始对你选择的解决方案进行免费试用，以便进行尝试。 开始免费试用不需要信用卡或承诺。想在你附近的活动中看到Splashtop吗？ 请务必查看我们的 活动页面 ，看看我们已经去过的地方和下一步要去的地方。 我们喜欢与现有的客户和那些有兴趣尝试我们的客户进行交流