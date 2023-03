IT 支持人员短缺？Splashtop 帮您解决

根据 ZDNet 最近发布的文章,技术人员短缺或将成为不可避免的严峻问题。2020年,各大公司纷纷开始实行远程办公,从而催生出对 IT 基础设施的强烈需求,需要能够支持完全虚拟劳动力。这是导致 IT 支持和服务台人才短缺的原因之一。

IT 分析公司 Gartner 预计未来技术人才短缺问题会更加严峻,该公司于2021年9月发布调查结果,说明了 IT 人才短缺的程度。针对这种情况,Gartner 的研究副总裁 Yinuo Geng 说:“远程办公的持续推进以及2021年招聘计划的加速进一步加剧了 IT 人才短缺程度。”

对于 IT 负责人员来说,弥补人员短缺更好的方法是使用简单易用、容易部署的远程 IT 支持解决方案。如果能做到这一点,支持人员就不需要开车上下班,他们可以居家办公,可以随意选择办公地点,同时还能支持无限数量的远程和混合工作人员。

客户使用场景:在技术人员短缺的情况下实现支持的优化

当前时期充满挑战,许多 Splashtop 客户利用我们的解决方案在人员短缺的情况下提高工作效率。以下是其中几位代表就当今极为紧迫的支持需求所分享的使用感受。

如果您面临人员短缺问题:

弗吉尼亚理工大学通过 Splashtop 解决这一核心问题。“由于人员变动我们的工作量大增,所以必须经常通过电话或使用 Splashtop 远程办公。远程支持可以立即解决问题,这要比等待两周后请人过去解决快得多。” – 弗吉尼亚理工大学 IT 支持专家 Edward O'Dell

弗吉尼亚理工大学的一位IT技术人员使用Splashtop的次数已超过1,900次。 他过去差不多 100% 都在旅行,现在几乎没有旅行。

“有些问题他可以通过电话引导用户完成,但即便如此,使用 Splashtop 的效率也更高。” – 弗吉尼亚理工大学 IT 支持专家 Edward O'Dell

如果您需要确保混合工作场所的生产力并改善员工工作与生活的平衡:

Boxel 工作室决定为员工实施灵活的工作场所,在不影响生产力的情况下改善员工工作与生活的平衡。

“我毫不夸张地说,Splashtop 占用了我们 IT 部门80%的手动工作量。” — Boxel Stu dio 首席技术官安德烈斯·雷耶斯

借助 Splashtop,Boxel 工作室能够提高员工满意度,同时降低成本并提升全球员工的生产力。

如果您需要支持的客户地理位置较为分散:

“Splashtop 让我们可以比以前更安全、更准确地从客户那里获取信息,不会浪费任何时间,我们可以在客户的设备上快速采取下一步操作。使用 Splashtop 进行远程支持大大减轻了我们技术员和客户的负担。” – 雅马哈表面贴装技术信息服务主管 Masui 先生

如果您需要安全的多用户支持:

ABCis 的 IT 团队过去一直使用其他远程访问解决方案在客户的计算机上安装和支持其软件。但是,这一解决方案缺乏多用户环境所需的安全措施。

“我们之前使用的解决方案不具备用户管理功能,这个问题很棘手,因为我们必须通过共享密码才能进行无人值守访问。这个方案在这方面非常不理想。如果我们团队有成员要离职,我们就无法锁定访问权限。于是,我们开始寻找具有多用户支持和更高安全性的替代解决方案。” – ABCis 集成系统经理 Braeden Saxon

Splashtop 为 ABCis 提供强大的安全功能,该公司的技术员都拥有用于有人值守和无人值守的单独帐户。除此之外,帐户管理员可以更加精细地管理团队成员的访问权限和特权。

面向 IT 支持和帮助台的 Splashtop 解决方案

Splashtop 完美诠释了什么是简单灵活的 IT 环境。我们有两个专为 IT 团队制定的解决方案:Splashtop SOS 通过按需远程支持为您简化帮助台工作流程;Splashtop Enterprise 作为多合一远程访问解决方案,为当今的 IT 和帮助台团队提供更多灵活性和控制力。

提供有人值守的“帮助台”远程支持

只需9位会话代码,即可在用户需要帮助时立即建立连接

通过 SOS + 10和 SOS Unlimited 提供无人值守的远程支持

按并发技术人员付费

支持无限数量的最终用户设备

支持 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备

提供有人值守和无人值守的远程支持

为最终用户提供对工作计算机的远程访问权限

提供单点登录集成、粒度权限、基于群组的访问权限、预定访问等功能。

提供灵活的许可选项,既可以选择远程访问最终用户许可,也可以选择远程支持技术员许可

按并发技术员和最终用户付费

