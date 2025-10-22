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创新是唯一的生存之道

Splashtop Team
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本周的《经济学人》谈及四大互联网巨头之战--苹果、谷歌、Facebook和亚马逊，以及最大者的生存问题。

https://www.economist.com/leaders/2012/12/01/survival-of-the-biggest

我的观点是，"创新" ，是唯一的生存之道。 即使是最大的也会掉到地上......看看诺基亚、RIM和惠普的帝国是如何快速下降的。 每个巨头都有自己的成功公式（谷歌=搜索，亚马逊=价值/便利，苹果=优质体验，FB=社交图谱），但如果商业模式转型出现，颠覆了他们的公式，而他们又没有创新，任何巨头都会跌倒。 在西方世界之外，三星已经成为一个全球性的大公司。 联想在个人电脑领域已经超过惠普成为全球第一，而在中国，它在手机领域已经排名第二，并正在向第一迈进。 然后，看到华为和中兴。 创新和竞争正以前所未有的速度在全球发生。

然后，文章中概述的所有巨头都是关于消费者的......消费者的本质其实是无常的。 移动设备的寿命不到2年。 今天谁领导了平台/设备战争，在1-2年内可能会迅速改变。 在移动企业界，实际上正在酝酿大的战斗，那里有更多的钱在等着我们。 开放源码、云计算、大数据和移动性正在改变应用和数据交付及协作的经济性，给世界上的思科、微软、甲骨文、SAP、& VMware带来巨大的压力。 在为客户、合作伙伴和员工提供的商业云服务的眼中，设备只是商品--无论它们是Andorid、iOS还是Windows。 创新的商业云解决方案将在未来几年内改变每个行业。 如果没有创新，今天的任何大巨人都会被甩在后面。

在Splashtop ，我们的目标是为数以百万计的移动用户提供大量令人兴奋的、创新的产品和服务。 谢谢您的支持! :)

Splashtop 首席执行官

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