使用 Splashtop SOS 改善 MSP 和支持工作流程

Splashtop Remote Support 是适用于 MSP、IT 团队和支持专业人员远程解决方案，可以用于提供按需、有人值守的支持。
更快地启动支持会话，提高技术人员的生产率，并提供更好的客户体验
Splashtop 的标准有人值守支持过程非常简单。
技术人员指示最终客户转到 Splashtop 网站上的链接以下载并运行应用程序
客户运行该应用程序，并为技术人员提供 9 位数字代码以启动支持会话
为了提供更高水平的服务，你可以超越这种标准体验，简化技术人员的工作流程，给你的客户提供更好的支持体验。 下面是这三个最高要求的一些简单解决方案。
有什么方法可以在自己的网站上托管 SOS 应用，而不是将用户引到 Splashtop 网站上进行下载？
我们可以使用自己的公司名称和 LOGO 替换 SOS 应用程序图标吗？
我是否可以让最终用户更轻松地开始下次支持会话，而不必每次都告诉他们从 Splashtop 网站下载？
在您自己的网站上托管 SOS 应用程序
SOS 应用会定期更新以添加新功能，因此您不会想要在站点上托管实际文件的静态版本。
相反，您可以在站点上放置指向 Windows 和 Mac 应用的超链接，这些超链接将始终链接到云上应用的最新版本。
只需在网站上创建一个页面，即可指导用户将这些链接放此页，以便他们下载应用程序。
如果创建自定义品牌的 SOS 应用程序（如下说明），则可以直接在您的站点上托管该自定义应用程序。
现在，您无需告诉用户转到 Splashtop 网站上的链接，而是可以将其指向您自己网站上的简单URL。
利用您的品牌自定义 SOS 应用
现在，您可以使用公司的徽标、颜色和文本来自定义 Splashtop 应用程序，从而为最终用户提供更好的品牌用户体验。
您可以自定义应用的多个方面，包括标题（应用窗口的名称）、横幅/徽标、背景色、说明文本和文本颜色（如果您需要调整深色背景上的浅色文本，反之亦然）。
左侧为原始 SOS 应用的示例，右侧为自定义 UI 的示例
创建应用的自定义版本后，即可置于您的网站上以供下载。
请注意，每次更新 SOS 应用时，都应将自定义品牌设置应用于应用的新版本，对其进行签名，并确保将最新版本的应用分发给最终用户。
在你的用户电脑上创建一个桌面快捷方式，以便快速和方便地访问
以下介绍一个快速诀窍，可让您的用户更轻松地开始使用 SOS 客户端应用，并为您提供会话代码，而不必每次都指示他们从 Splashtop 网站下载该应用。
用户通常只是下载了 SOS 应用，因此在 Windows 上就像进入“下载”文件夹并将 “SplashtopSOS.exe” 文件拖到 Windows 桌面一样简单。此操作会创建它的桌面快捷方式。
如果无法找到该文件，可在客户电脑上的 Splashtop SOS 应用中点击“设置 | 下载 Streamer”菜单选项重新开始下载文件，这样就能轻松找到该文件。然后按照上述步骤创建桌面快捷方式。
最终用户计算机上 SOS 应用中的 Download Streamer（下载 Streamer）菜单选项。
你已准备就绪
在这篇文章中，我们看到了如何通过从您自己的网站提供 SOS 应用下载链接，对 SOS 应用进行自定义品牌设置以及在最终用户计算机上创建 SOS 应用快捷方式来提高技术人员的生产力，从而使最终用户快速轻松地启动未来的支持会话。
如果您还没有 SOS 或正在使用其他有人值守的按需支持解决方案，请立即查看 SOS。
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