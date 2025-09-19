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IT manager utilizing Splashtop SOS for timely and attended IT services

使用 Splashtop SOS 改善 MSP 和支持工作流程

Splashtop Team
阅读时间：4分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Splashtop Remote Support 是适用于 MSP、IT 团队和支持专业人员远程解决方案，可以用于提供按需、有人值守的支持。

更快地启动支持会话，提高技术人员的生产率，并提供更好的客户体验

Splashtop 的标准有人值守支持过程非常简单。

  • 技术人员指示最终客户转到 Splashtop 网站上的链接以下载并运行应用程序

  • 客户运行该应用程序，并为技术人员提供 9 位数字代码以启动支持会话

为了提供更高水平的服务，你可以超越这种标准体验，简化技术人员的工作流程，给你的客户提供更好的支持体验。 下面是这三个最高要求的一些简单解决方案。

  1. 有什么方法可以在自己的网站上托管 SOS 应用，而不是将用户引到 Splashtop 网站上进行下载？

  2. 我们可以使用自己的公司名称和 LOGO 替换 SOS 应用程序图标吗？

  3. 我是否可以让最终用户更轻松地开始下次支持会话，而不必每次都告诉他们从 Splashtop 网站下载？

在您自己的网站上托管 SOS 应用程序

SOS 应用会定期更新以添加新功能，因此您不会想要在站点上托管实际文件的静态版本。

相反，您可以在站点上放置指向 Windows 和 Mac 应用的超链接，这些超链接将始终链接到云上应用的最新版本。

单击此处以查看提供链接的文章

只需在网站上创建一个页面，即可指导用户将这些链接放此页，以便他们下载应用程序。

如果创建自定义品牌的 SOS 应用程序（如下说明），则可以直接在您的站点上托管该自定义应用程序。

现在，您无需告诉用户转到 Splashtop 网站上的链接，而是可以将其指向您自己网站上的简单URL。

利用您的品牌自定义 SOS 应用

现在，您可以使用公司的徽标、颜色和文本来自定义 Splashtop 应用程序，从而为最终用户提供更好的品牌用户体验。

您可以自定义应用的多个方面，包括标题（应用窗口的名称）、横幅/徽标、背景色、说明文本和文本颜色（如果您需要调整深色背景上的浅色文本，反之亦然）。

SOS Custom-Branding Settings

左侧为原始 SOS 应用的示例，右侧为自定义 UI 的示例

创建应用的自定义版本后，即可置于您的网站上以供下载。

请注意，每次更新 SOS 应用时，都应将自定义品牌设置应用于应用的新版本，对其进行签名，并确保将最新版本的应用分发给最终用户。

点击此处获取有关 SOS 自定义品牌的操作方法文章

在你的用户电脑上创建一个桌面快捷方式，以便快速和方便地访问

以下介绍一个快速诀窍，可让您的用户更轻松地开始使用 SOS 客户端应用，并为您提供会话代码，而不必每次都指示他们从 Splashtop 网站下载该应用。

用户通常只是下载了 SOS 应用，因此在 Windows 上就像进入“下载”文件夹并将 “SplashtopSOS.exe” 文件拖到 Windows 桌面一样简单。此操作会创建它的桌面快捷方式。

SOS Icon on Desktop

如果无法找到该文件，可在客户电脑上的 Splashtop SOS 应用中点击“设置 | 下载 Streamer”菜单选项重新开始下载文件，这样就能轻松找到该文件。然后按照上述步骤创建桌面快捷方式。

SOS Download Streamer

最终用户计算机上 SOS 应用中的 Download Streamer（下载 Streamer）菜单选项。

你已准备就绪

在这篇文章中，我们看到了如何通过从您自己的网站提供 SOS 应用下载链接，对 SOS 应用进行自定义品牌设置以及在最终用户计算机上创建 SOS 应用快捷方式来提高技术人员的生产力，从而使最终用户快速轻松地启动未来的支持会话。

如果您还没有 SOS 或正在使用其他有人值守的按需支持解决方案，请立即查看 SOS。

了解有关 Splashtop Remote Support 的更多信息

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