混合办公 101：平衡远程办公和办公室办公的 7 个技巧

混合办公已在商业领域引起轰动。越来越多的公司开始采用更加灵活的办公模式——将远程办公和办公室办公相结合。混合办公并非一时的潮流，而正在成为一种新常态。但与任何变化一样，混合办公也面临着各种挑战。在居家办公和办公室办公之间取得适当的平衡至关重要。如果能取得平衡，则可以提高生产力和员工满意度。如果不能取得平衡，混合办公可能会一团糟。继续探讨相关技巧和策略，以在二者之间找到更好的平衡点。
1. 制定清晰的通信协议
有效沟通是所有成功混合办公环境的基础。无论身在何处，都要定期检查，确保所有人都支持且了解情况。这不仅是为了增进了解，也是为了提高清晰度、设定期望并事先解决潜在障碍。可从以下几点入手，以掌握混合环境中的沟通艺术：
常规接触点：定期安排团队会议，可以是日会也可以是周会，以审查进度、解决问题并明确目标。这不仅能让所有成员随时了解情况，还能促进团队凝聚力。
使用多样化工具：虽然 Slack 和 Zoom 已成为许多人的首选平台，但我们还有很多工具可以选择，可以根据不同的沟通需求量身定制。例如，Microsoft Teams 非常适合协作办公，而 Trello 有助于工作任务和项目实现可视化。此外，还可以使用 Google Hangouts 快速发起聊天和视频通话。
清��晰简洁地传送信息：数字时代往往提倡“少即是多”。在沟通中要保持直接。既要确保电子邮件或信息有明确的目的，也要尽量避免使用不必要的行话。
开放反馈渠道：促进形成良好氛围，允许公开分享积极、建设性的反馈意见。SurveyMonkey 甚至 Google Forms 之类的工具可用于定期举办匿名反馈会议，确保所有人的声音都能被听见。
尊重时间边界：涉及多时区或弹性时间表时，尊重“离线”时间至关重要。可以使用“请勿打扰”或自定义状态等工具显示空闲时间。
混合团队可以利用正确的工具，优先考虑开放、清晰、一致的沟通，像在同一物理空间一样无缝运营。
2. 设置一致的常规工作安排
在混合办公环境中导航有时就像在未知水域中航行一样。但是，正如经验丰富的水手要依赖指南针一样，混合办公人员需要一致的常规工作安排。无论在忙碌喧嚣的办公室还是在家中安静的一隅工作，建立并遵守系统性常规工作安排都能给人带来常态化和方向感。
每天怀揣着梦想开启新的一天。每天早上潜心投入工作前，先花时间制定一份清晰的待办事项清单。这份清单可以作为每日路线图，帮助我们清楚地了解每天的优先事项，确保每天的工作正常开展。小举动造就大改变，一份简单的清单可以将潜在的混乱转化为协调一致的生产力。
此外，虽然弹性办公非常吸引人，但设置特定的工作时间很有必要。因为这样不仅有助于我们从心理上区分工作和休闲，而且还能使同事了解我们的空闲时间。这样不仅能针对性地指定工作时间，同时还能享受混合办公所提供的灵活性。
从本质上讲，可靠的常规工作安排就像不断变化的混合办公浪潮中的锚点。可以提供稳定性、清晰度和系统性，让我们随时随地都能高效办公。
3. 使用远程访问软件
在不断变化的混合办公格局中，办公室和家庭之间的桥梁是用数字工具搭建的，其中的关键工具之一是远程访问软件。但到底什么是远程访问软件？它如何彻底改变混合办公体验？
远程访问软件使用户能够从不同地点连接和控制计算机。想象一下：你正呆在舒适的家中，但借助互联网的力量，你可以像在办公室工作台前一样操作你的办公桌面。这是远程桌面解决方案带来的魔力。
Splashtop 作为多次获奖的解决方案，因其可靠的远程访问功能而受到全球超过3000万用户的信赖，并在该领域处于领先地位。Splashtop 因其高速连接和卓越性能而小有名气，此外还拥有简单直观的设计，非常适合刚接触远程访问的用户。始终将混合办公人员考虑在内，Splashtop 可确保不同工作环境之间的无缝过渡。立即免费试用 Splashtop 的远程访问软件。
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无缝访问：“文件保存在办公室电脑”的日子已经一去不复返。借助 Splashtop 等软件，随时随地轻松访问办公室设置，让工作不间断并提高工作效率。
安全性：安全性不仅仅是一项功能，更是优先事项。Splashtop 集成了多个高级安全功能，例如端到端加密、多因素身份验证、会话日志等，可以确保数据安全，确保访问仅授予正确的个人用户。
易用性：现代远程访问软件都以用户为中心，Splashtop 就是其中之一。Splashtop 界面对用户十分友好，即使对技术不太精通的用户，也能轻松连接远程设备。
将 Splashtop 等工具整合到混合办公工具包中，不仅可以确保不同工作环境之间的连续性，还可以提供卓越的安全性和可访问性。
4. 设置专门的工作空间
在灵活的混合办公环境中，这一关键要素经常被低估：设置专门的工作空间的优势。这不仅要设置放笔记本电脑的位置，还要在家里和办公室专为提升专注力和工作效率设置工作环境。
在家中设立一个与办公室构造相同的专门工作空间，精心打造工作专用的心理区域。尽管井然有序的办公桌和符合人体工程学的椅子肯定会有所帮助，但这样做不仅是为了增加身体舒适度，而是考虑到了空间心理学。当我们进入指定的工作区域时，我们的大脑会自动换档，为即将要完成的任务做好准备。工作区和放松区之间的清晰界限有助于减少干扰并提高注意力。
此外，保持独立的工作空间在工作生活平衡方面也起着至关重要的作用。有了界限，身心都更容易“下班”。如果将工作限定在特定区域，家中的其余部分仍然是放松、陪伴家人或培养个人爱好的避风港。
从本质上讲，当我们在探索远程办公领域时，一定要记住，工作地点与工作方式同样重要。通过认真界定并尊重工作空间，我们已经准备好拥抱更平衡、更高效、更令人满意的工作体验。
5. 根据环境确定任务优先级
混合办公模式将办公室和远程环境相融合，带来了这样一个独特机遇：能够将工作任务与最适合的环境相匹配。混合办公不仅要考虑��工作地点，还要根据工作类型优化周围的环境。
有些工作任务更适合在办公室的协作氛围中开展。比如头脑风暴、团队建设练习或需要动手合作的项目。在共享工作空间，即时反馈、面对面感受细微差别和同事情谊都有助于推动工作任务的进展。
另一方面，远程办公通常可以提供深度工作或个人任务所需的安静氛围。没有了在办公室工作时通常的干扰，远程办公时则可深入研究项目，心无旁骛地写作，专心致志地分析数据。自己选定空间的舒适感，加上可以自主设定节奏，往往使家庭环境更有利于完成这类工作任务。最好可以根据任务偏好调整一周的工作安排。例如：
在办公室办公时安排协作或互动任务，例如团队会议或研讨会。
为需要集中精力完成的任务预留远程时间，例如撰写报告、设计、编码或制定策略。
通过有意识地将任务与环境匹配，不仅可以更智能地办公，还可以利用远程环境和办公室环境的优势，确保每天的工作既充实又富有成效。
6. 与团队成员保持联系
在混合办公背景下，尽管自主性和灵活性非常吸引人，但团队凝聚力才是维系一切的关键。无论在办公室还是城市各处，与团队成员保持联系仍然至关重要。
虽然混合办公具备独立性，但也存在潜在问题：团队的团结意识薄弱。如果不加以解决，距离将导致人与人之间变得疏离。但是，只要有一点意向，问题就能轻松转变为机遇。
首先，了解联系的重要性。这不仅与工作相关，而是要培养人际关系，使协作更加顺畅，使工作环境更加愉快。
虚拟茶歇是一项重要举措。在虚拟茶歇期间，团队成员加入视频通话，不是为了开会或赶上截止日期，而只是为了更新、分享或讨论正在阅读的新书。虚拟茶歇类似于办公室里自发的咖啡休息时间，有助于补充远程环境中往往缺少的闲聊时间。
其次，定期举办团队会议。会上不应该只更新工作相关内容，还要留出时间让团队成员分享个人消息或成就。团队会议可以强化员工的集体感，即每个人都是集体的一部分，而不是一个个单独的工作孤岛。
最后，不要忘记虚拟社交！知识竞答之夜、在线游戏大赛，甚至是虚拟团队午餐，都能为工作周增添一点乐趣，促进同事情谊、加强团队纽带。
简而言之，应努力在混合办公环境中保持联系，要加倍努力，确保每个人无论身在何处，都能感到被看见、被倾听、被重视。
7. 设置界限以防止过度疲劳
不可否认，混合办公模式是办公室和远程办公的和谐融合，为我们提供了灵活性和自主性。但是，随着“家庭”和“办公室”之间界限的模糊化，出现了这样一个潜在挑战：过度劳累的风险。工作空间没有物理隔离，导致我们很容易延长工作时间，而这通常要以牺牲个人时间和健康为代价。
这时首先要认识到平衡的必要性。家，虽然是提高工作效率的地方，但也是放松身心、恢复活力的避风港。从长远来看，越过工作和休闲时间之间的界限不仅会导致生产力下降，还会导致过度疲劳。
以下是有助于保持健康的工作与生活平衡的策略：
与同事沟通空闲时间：确保同事了解你的工作时间。居家办公并不意味着要全天候待命。Slack、Microsoft Teams 等工具可用于设置状态显示器。然后利用状态显示器清楚地展示自己的工作时间和下线时间。
建立“关机”程序：制定工作日结束时的仪式。这个“仪式”很简单，可以是关掉电脑、短暂的散个步，甚至是冥想等放松技巧。这个简单的仪式可以作为一种心理暗示，向大脑发出信号，让大脑知道该从工作模式过渡到放松模式了。
指定工作空间：如前所述，设立专用工作空间有助于清楚划分“工作时间”和“个人时间”。一天的工作结束后，离开工作空间以强调边界。
一定要记住，虽然全身心投入工作值得称赞，但保持身心健康也同样重要。设定明确的界限不是可有可无的奢侈品，而是必需进行的关键措施。从长远来看，设定明确的界限可以保持工作效率、快乐和健康。
结论：为员工提供的7条混合办公小贴士
在不断变化的现代办公场所格局中，平衡已成为成功的基石。正如我们所探讨的，使远程办公和办公室办公相协调不仅是一项后勤挑战，也是朝着实现最佳工作效率和个人福祉迈出的关键一步。在这个过程中，工具起着重要作用。Splashtop 的远程访问软件是关键合作伙伴，有助于家庭和办公环境之间实现无缝集成。
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