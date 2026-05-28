保持设备正确更新补丁对于网络安全至关重要，因为它有助于确保终端接收关键的安全更新，从而减少已知漏洞的风险。许多安全框架和内部政策也要求及时修补，因此IT团队需要可靠的证据来证明更新正在按计划应用。
然而，端点环境在不断演变，使得定期补丁变得困难。设备可能会脱机或错过维护时间窗口；用户可能会推迟重启以避免中断；安装可能会在不被注意的情况下失败；结果是，终端设备比预期更长时间未打补丁。
对于IT团队来说，仅仅部署补丁是不够的。他们需要确保覆盖每个终端，并成功部署每次更新，并具有跟进问题的能力。
那么，IT 团队如何防止终端设备漏掉补丁呢？让我们来探索一些实用的方法来保持每个设备的更新，并确保您的环境中持续的补丁管理。
为什么终端在打补丁时会被遗漏
当然，错过补丁并没有单一原因；多种因素可能导致它们被错过。错过补丁的原因可能包括：
远程设备在计划补丁窗口期间处于脱机状态，错过了时间。
远程和混合终端并不总是连接到公司网络，因此它们更难以跟踪和管理。
资产清单不完整或已过时，无法知道哪些终端已打补丁，哪些未打补丁。
第三方应用不包括在修补过程中，留下了显著的漏洞暴露。
补丁策略在各部门、地点或设备群组应用不一致。
未能快速审核或修复失败的补丁，导致终端暴露于已知风险的时间超过必要的时长。
IT 团队依赖手动检查或延迟报告，这可能既耗时又容易出错。
传统工具只能显示终端状态的部分可见性。
幸运的是，这些问题都不是无法克服的。未修补的补丁往往是由于工作流程或可见性的问题，而不仅仅是补丁部署的问题，因此通过合适的补丁管理解决方案，这些问题都可以得到解决。
从完整的端点清单开始
正确补丁管理的第一步是了解你的库存。您需要一份公司终端的清单，包括它们运行的操作系统、已安装的应用程序以及当前管理的设备。从那里开始，您就有了补丁管理的基础。
请记住，静态电子表格或手动库存列表是不够的。现代终端环境可以由各种各样的设备组成，每个设备都有不同的应用程序需要管理，跟踪一切是至关重要的。
IT 团队应该使用能够跟踪的端点管理软件：
设备名称和用户分配
操作系统和版本
已安装软件
补丁状态
在线或脱机状态
设备组、部门或位置
安全性或合规状态
通过保持始终更新的库存，IT 团队为其补丁管理奠定了可靠的基础。这帮助他们识别可能错过补丁或未按照正常补丁流程操作的端点，从而能够弥补覆盖漏洞，保持设备更加一致地更新。
根据风险、角色和更新要求对端点进行分组
管理您的策略和要求是确保正确补丁管理的另一个关键步骤。并不是每个端点都应该以相同的方式进行修补，�因此根据它们的风险和需求创建组可以帮助确保 IT 团队为每台设备应用合适的策略。
在对终端进行分组时，请考虑以下因素：
1. 关键业务设备
某些关键设备，如服务器、高管设备、共享工作站、销售点系统和运营系统，可能需要更严格的测试或分阶段推出的规则。这些设备对业务至关重要，因此保持它们的更新和保护至关重要，同时更新还必须经过适当的测试，以避免在部署过程中出现问题。
远程和混合设备
在当今远程办公和BYOD环境中，管理笔记本电脑和离线网络端点可能更具挑战性。他们需要基于云的可见性和补丁策略，即使在不连接到办公室网络时也可以执行。这有助于维护一致的补丁覆盖率和更强的审核准备性，即使设备不经常连接，也能保持远程和混合设备的安全。
3. 标准员工工作站
最常见的设备组之一是标准员工设备。这些是可以遵循标准补丁窗口的日常设备，包括自动部署规则和重启策略，以确保终端设备得到妥善更新。
4. 测试和试点小组
当您部署更新时，不要一次性全部推出，尤其是在没有进行测试的情况下。先从一个小型试验组开始，验证关键补丁并确保其正常工作；然后您可以将其推广到更大的群体。这个测试阶段对高影响操作系统更新和关键业务应用程序尤为重要，你肯定不希望更新出现意外错误。
使用自动补丁策略代替人工跟进
自动化是一种维护补丁合规性的强大工具。拥有一个好的自动补丁管理工具，IT团队可以建立补丁策略，将其部署到各个端点，并确保它们得到正确的部署。
一�个好的补丁策略应：
定义需要定期打补丁的操作系统和应用程序。
建立设备组并为每个组设置策略。
安排符合业务需求的部署窗口。
包括重启规则和用户通知设置（在适当情况下）。
在添加或重新分配终端时自动应用策略。
在每次补丁周期后，查看部署结果以验证更新是否已正确安装。
通过这样做，IT团队可以使用自动化来降低遗漏终端的概率。根据公司政策自动应用补丁，而不是依赖各个技术人员。使用像 Splashtop AEM 这样的终端管理工具能够帮助自动化补丁部署以及从集中控制台管理策略。
将第三方应用程序纳入补丁工作流程
端点不仅仅是它们的操作系统。仅覆盖操作系统更新的补丁是不完整的，可能会暴露出严重的漏洞，因此在补丁过程中包含应用程序是很重要的。
许多常见应用程序可以作为设备的入口点，因此其任何漏洞也必须及时修补。这可能包括：
浏览器
沟通工具
PDF阅读器
协作应用
远程会议软件
创意或生产力应用
业务线应用程序
在设置补丁管理时，IT 应确保监控已安装的软件，并在其补丁工作流程中包含第三方应用程序。与操作系统一样，识别过时版本并确保员工在业务关键设备上安装最新的安全更新是至关重要的。
根据漏洞风险优先修补程序
当你需要管理多个端点和应用程序时，补丁积压是常见的。因此，了解如何优先处理这些问题是很重要的。
常规�补丁流程应具备风险意识，需要确定哪些补丁必须优先处理，以及哪些可以等待常规的补丁周期。漏洞威胁越大，越有必要尽快修补。
应根据多个标准对补丁进行优先排序，包括：
1. 已知被利用的漏洞
最关键的漏洞是那些已知并被积极利用的漏洞。修复问题所花的时间越长，暴露的风险就越大，因此应将其视为紧急事项并立即解决。
2. 严重性和可利用性
漏洞还应根据它们的严重性和可利用性来判断。IT 团队需要权衡严重性评分、漏洞的可利用性及其对企业的潜在影响，以确定是否应该优先考虑。
3. 端点的重要性
并非所有终端设备的价值都相同。对于业务关键或广泛使用的终端，通常会优先处理其漏洞，而非相同问题的低风险设备，以减少潜在的损害和业务影响。
验证补丁在每个端点上的成功
仅仅因为您部署了补丁并不意味着终端一定受到保护。IT 团队需要了解终端和补丁状态，以确保补丁已正确安装，或识别是否出现问题。补丁可能正在待处理，或者设备可能需要重启以完成安装；甚至有可能更新从未到达设备。可见性对于验证部署至关重要。
确保你能识别终端设备的补丁状态，包括：
哪些终端已经完全修补
哪些端点缺少补丁
哪些补丁失败了
哪些设备正在等待重启
哪些设备在部署期间脱机
哪些端点被排除在策略之外
哪些应用程序仍然过时
哪些漏洞仍然存在
最好使用一种终端管理解决方案，该方案可以提供对终端状态的清晰可见性��，以便IT团队可以查看补丁状态、跟踪故障并在需要时修复终端。这可以帮助IT团队从知道补丁已发送到确切知道发生了什么。
快速修复失败或漏掉的补丁
跟进补丁非常重要，因为如果某个补丁被遗漏或安装失败，快速检测并解决它是至关重要的。一个良好的后续流程应帮助确定是否有设备未能接收到所需的更新，以便IT团队可以跟进，识别问题所在并进行解决。
一个好的整改过程应该包括：
在部署后检查失败的补丁。
找出补丁失败的原因。
检查终端是否脱机、被阻止或需要重启。
重试部署（在适当的情况下）。
通过远程访问或在后台操作来调查故障。
记录无法立即打补丁的设备的例外情况。
确认补救措施是否成功。
将报告构建到补丁管理流程中
报告帮助IT证明补丁不仅在最初安装时有效，而且在一段时间内也有效。有了优质报告，IT团队能够更好地应对审计、内部审查和长期改进。
当然，这一切都取决于报告中提供的相关信息。你需要确保你的报告包含关键细节，包括：
修补合规性，按设备组排序，以确保每个组得到正确的优先处理和解决。
根据严重性排序的缺失补丁，以确定是否有关键补丁缺失。
失败的补丁计数，可能表示正在进行的问题。
修补高风险漏洞所需的时间，以证明它们得到了及时的处理。
根据策略的终端覆盖，展示补丁策略合规性。
设备在补丁窗口期间脱机，以便可以正确更新。
第三方应用更��新状态以展示完整的补丁覆盖。
针对任何未完全修补的终端的例外和批准的延迟。
这些报告应表明补丁正在以可重复的方式部署，并提供责任制。这些报告中的证据可以在公司妥善管理其补丁时，帮助支持审核准备和IT合规性。
Splashtop AEM 如何帮助确保端点覆盖
如果您想确保端点得到适当修补并保持最新，您需要一个强大的端点管理平台，以提供对所有端点的可见性和自动化。Splashtop AEM（自主终端管理）就是这样一个平台，使企业能够从一个地方管理所有终端。
Splashtop AEM 包括：
1. 集中化终端可视性
Splashtop AEM 提供跨设备的可见性，使IT团队能够通过集中管理仪表盘查看端点状态、软件清单、补丁状态和漏洞。这样可以更容易地识别出哪些设备需要注意，并验证哪些端点已打补丁、缺少更新或仍需跟踪。
2. 自动操作系统和第三方补丁管理
Splashtop AEM 的自动补丁管理帮助 IT 团队跨操作系统和第三方应用程序部署补丁。自动化可以根据您的策略来适当地优先处理和管理更新、验证部署，并根据需要跟进问题，从而减少手动工作并提高一致性。
3. 补丁状态跟踪和修复
Splashtop AEM 可以跟踪跨端点的补丁部署和状态，帮助 IT 团队监控结果，识别失败并解决仍然存在漏洞的设备。这帮助IT团队更一致地更新终端，并维护补丁活动、失败和后续操作的清晰记录。
4. 基于策略的控制
借助Splashtop AEM，IT团队可以为跨设备组部署补丁建立策略。这包括优先级排序、日程安排、测试等，以便即使环境变化也能一致地管理端点。
端点修补检查清单
在为你的端点打补丁时，你不想错过任何步骤，但需要记住的事情很多。因此，我们准备了一份方便的终端补丁检查清单，以帮助指导您的补丁过程，确保您保持一切最新：
维护持续的端点清单以确保您管理每个设备。
根据风险、角色和更新要求对设备进行分组，以实现适当的优先级排序。
应用自动化补丁策略以确保一致的更新。
包括操作系统和第三方应用程序更新。
优先处理高风险漏洞。
使用试点小组测试更新并及早识别问题。
跟踪补丁的成功和失败，以便你能解决任何问题。
跟进脱机设备。
快速修复失败的补丁。
定期报告补丁覆盖率。
使用 Splashtop AEM 防止错过补丁
保持补丁合规并确保每个设备都已更新，不仅仅依靠一个定期更新的日程。这需要持续的可见性、基于策略的自动化、基于风险的优先级排序、状态验证，以及在补丁失败时快速解决问题的能力。
幸运的是，使用合适的软件，所有这些都轻松可得。Splashtop AEM 为 IT 团队提供所需的控制、可视性和自动化，以保持所有终端设备的更新，即便是在 BYOD 和远程环境中。因此，IT团队可以减少漏打补丁，保持工作流程一致，并获得他们所需的改进可视性，以确保安全性和合规性。
想要一种更简单的方法来查找和修复错�过的终端补丁吗？立即开始免费的Splashtop AEM试用吧。