医疗 IT 团队必须管理分布在临床环境、行政办公室、远程员工以及第三方应用中的端点。这让补丁管理变得困难，尤其是在这些系统可能会创建、接收、维护或传输受电子保护的健康信息时。
补丁管理之所以重要，是因为未打补丁的软件会增加安全风险、造成审计缺口，并使医疗机构暴露于本可避免的漏洞之下。虽然 HIPAA 并未规定某一种特定的补丁管理工具，也没有统一的补丁截止期限，但 HIPAA 安全规则要求受监管实体和业务合作伙伴识别并降低对 ePHI 的风险。
考虑到这一点，让我们来看看医疗保健机构的补丁管理、它如何支持 HIPAA Security Rule 要求，以及在 HIPAA 补丁管理软件中应关注哪些方面。
补丁管理：当今医疗行业最大的安全挑战
虽然补丁管理看似是一项相对次要的工作，但它实际上是网络安全中最大的挑战之一。随着威胁不断演变、新漏洞不断出现，IT 团队需要快速行动，确保每个端点都已正确打补丁并完成更新，以防御这些威胁；而组织规模越大、分布越分散，这项工作就越困难。
此外，IT 团队还必须考虑医疗行业特有的其他挑战。许多组织依赖传统系统，这些系统更新起来更具挑战性，同时还要面对补丁周期长且更复杂的医疗设备。与此同时，他们还需要确保符合严格的HIPAA 合规标准。
总的来说，这给医疗保健 IT 团队带来了独特的挑战，但只要使用合适的工具，这些挑战是可以克服的。
补丁管理如何支持 HIPAA 安全规则要求
HIPAA 安全规则要求受监管实体和业务合作伙伴评估 ePHI 在机密性、完整性和可用性方面的潜在风险与漏洞，然后实施合理且适当的措施来降低这些风险。
未打补丁的软件也可能成为风险分析的一部分。当已知漏洞影响到处理 ePHI 的系统时，医疗 IT 团队需要有一套成文流程，用于评估风险、确定修复优先级、部署可用补丁、验证完成情况，并记录任何例外情况或补偿性控制。
因此，补丁管理成为符合 HIPAA 要求的安全运营中的重要一环，尽管 HIPAA 并未规定具体的补丁工具、工作流程或期限。
为什么 OCR 指南将重点放在未打补丁的软件上
OCR 一再强调，未打补丁的软件、过时的系统、默认凭据以及糟糕的配置管理会带来安全风险。对医疗保健组织而言，这些风险之所以重要，是因为它们可能影响存储、处理或提供 ePHI 访问权限的系统。
事实上，未修补的端点已成为如此严重的威胁，以至于 OCR 不得不专门为此发布公告。在 OCR 的2026 年 1 月网络安全简报中，其指出未修补的系统、默认凭证以及薄弱的配置管理，是导致 HIPAA 执法行动的主要原因。
未打补丁的端点可能会在工作站、服务器、远程设备和应用之间造成风险暴露。如果某个漏洞被利用，组织可能需要调查该事件，确定 ePHI 是否受到影响，记录其响应过程，并解决审查期间发现的任何安全漏洞。
补丁管理可帮助降低这类风险，为医疗 IT 团队提供一套可重复执行的流程，用于发现存在漏洞的系统、应用可用更新、记录修复情况，以及识别需要额外安全防护的例外情况。
补丁管理如何支持 HIPAA 安全规则保障措施
HIPAA 包含管理、物理和技术保障措施。补丁管理最直接支持管理和技术保障措施，帮助医疗机构识别安全风险、记录修复活动，并维护保护 ePHI 的系统。
管理保障措施包括政策、流程、风险分析和风险管理活动。一套有文档记录的补丁管理流程有助于说明漏洞是如何被识别、确定优先级、修复并随着时间推移接受审查的。
技术保障措施包括有助于保护对 ePHI 的访问并维护系统完整性的控制措施。补丁管理通过减少已知软件漏洞带来的风险来支持这些保障措施，因为这些漏洞可能会削弱端点、应用程序或系统的安全性。
物理保障措施与软件补丁更新的直接关联较少，但医疗机构仍应考虑任何已连接的系统或设备，因为它们可能会影响访问或维护 ePHI 的环境安全。
6 个实现符合 HIPAA 要求的补丁管理流程步骤
符合 HIPAA 要求的补丁管理流程应形成文档、可重复执行，并以风险为基础。以下步骤可帮助医疗 IT 团队更一致地管理端点更新：
资产清单： 第一步是了解需要管理哪些设备、这些设备上的软件，以及安装的所有应用程序。完整且最新的清单是必不可少的起点，这样才能高效跟踪和管理所有端点。
漏洞扫描：接下来，需要一款优秀的工具来扫描每个端点并监控漏洞。这样一来，无需 IT 代理持续手��动检查端点，也能识别出任何需要修补的问题。
补丁优先级划分：并非所有补丁都同等重要；有些可能是关键漏洞修复，而有些只是基础性能改进。因此，能够合理划分补丁优先级，确保最关键的补丁优先部署，至关重要。
测试与批准：在大规模环境中部署补丁之前，必须先进行测试。务必先从一小组具有代表性的设备开始，这样就能在问题或错误大范围扩散之前及时发现。
部署与验证：补丁经过测试和验证后，需要一种可靠的方法将其部署到整个环境中，并验证每个补丁都已正确安装。使用补丁管理软件，可以轻松在大规模端点环境中自动部署补丁，并自动验证补丁是否已正确安装，或是否需要重新尝试。
例外情况文档：有些系统可能无法立即打补丁，尤其是遗留应用、专用医疗系统，或更新周期由供应商控制的联网设备。当补丁无法部署时，应记录原因、评估风险，并在能够修复之前采取适当的补偿性控制措施。
HIPAA 文档要求的保存期限最长可达六年，因此，医疗保健机构应根据其合规和记录保留要求，保留补丁策略、修复记录、例外情况文档以及相关审计证据。
HIPAA 补丁管理软件：6 大必备功能
市面上有很多补丁管理解决方案，因此可能很难找出最适合贵公司的那一款。不过，有几项功能对补丁管理至关重要，因此在评估可选方案时，请务必选择包含以下功能的解决方案：
自动化 OS 和第三方应用补丁更新：补丁自动化是确保更新在各端点上有效部署的最佳方式之一。优秀的补丁自动化�解决方案可以在新补丁发布时进行检测，然后在无需人工干预的情况下，在各端点上对补丁进行优先级划分、测试、部署和验证。这有助于让设备保持最新状态，同时为 IT 人员释放更多时间。不过，同样重要的是找到一款同时包含 OS 和第三方应用补丁更新的解决方案，以确保设备和软件都能获得全面覆盖。
资产清单和未授权软件检测：维护最新的资产清单对于正确监控和管理端点至关重要。端点管理软件应包含自动化资产清单，以及用于检测可能构成安全威胁的未授权软件的工具。
基于策略的调度：补丁自动化应遵循公司策略，优先处理最关键的端点，并将更新安排在干扰最小的时间进行。这样既能确保最重要的设备快速获得更新，又能减少中断，在不牺牲生产力的情况下维持安全性。
实时警报： 当出现新的威胁时，IT 团队需要立即获知。实时警报可以在潜在问题一出现时就检测到，然后通知 IT 团队，以便高效调查和处理。
合规报告：审计是网络安全和IT 合规的关键，因此做好相关准备非常重要。良好的合规报告可以自动跟踪更新并验证端点是否安全，从而更轻松地证明合规性并通过审计。
跨平台支持： 如今，极少有公司只使用单一设备类型或操作系统，因此，找到一款支持跨平台的解决方案至关重要。优秀的补丁管理解决方案可以适用于各种设备，从而不留下任何盲点或暴露的端点。
借助 Splashtop AEM 支持符合 HIPAA 要求的补丁管理
当医疗 IT 团队需要一种更高效的方式来管理端点更新时，Splashtop AEM 可帮助支持一套有文档记录、可重复执行的补丁管理流程。
Splashtop AEM 可帮助 IT 团队监控端点、识别缺失更新、自动执行操作系统和第三方应用程序补丁修复，并从集中式仪表盘查看补丁状态。这让医疗保健机构能够更清晰地了解端点风险，并有助于减少保持系统最新状态所需的人工工作量。
借助 Splashtop AEM，IT 团队可以使用基于策略的补丁修复、实时警报、清单报告、CVE 洞察和修复工具，以支持补丁优先级排序和后续落实。这些能力可帮助团队记录补丁活动、核实更新状态，并保留可支持审计准备工作的证据。
Splashtop AEM 本身并不能让组织实现 HIPAA 合规，但它可以帮助医疗 IT 团队加强支持 HIPAA Security Rule 风险管理的补丁管理工作流程。
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