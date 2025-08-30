报告：Splashtop 面向远程工作者展示的四种关键方式

居家办公已经有半年多了。每过一周，我们就会看到更多的远程工作者转向 Splashtop，寻求更好的远程访问解决方案，以帮助他们改善远程工作体验。
为什么远程工作人员要转用 Splashtop？将 Splashtop 与其他远程访问工具进行比较，则会发现 Splashtop 是适用于远程办公的首选远程访问软件。
实际上，在最近的首次使用用户抽样中，Splashtop 在以下方面获得了高分：
快速安装
实用的产品功能
适合日常使用的速度和性能
响应迅速的客户支持
最近的试用用户说：“您的产品很棒，与我已经使用或正在使用的所有 RemotePC 、TeamViewer 和 LogMeIn 相比，使用起来容易得多。”另一位试用用户提供了这种对比说明：“ Splashtop 的速率比 Microsoft 10 Remote Desktop Connect 更好。”
其他人发现他们对 Splashtop 的高性能远程连接印象深刻。一位用户说：“此解决方案极大地提高了我的连接速度！”使用 Splashtop，您可以以 40fps 的速度传输4k / 5k。您也可以在工作站上访问超高分辨率的视频、模型、其他文件和应用程序，就像坐在它前面一样！
至于旅行时远程工作的性能，最近的新用户在切换到 Splashtop 后立即看到了改进，“在葡萄牙和西班牙旅行时，我一直在笔记本电脑上使用 Splashtop。尚未出现任何问题。好产品！”
Splashtop 的客户支持团队是也新用户非常喜欢的一点。“我非常感谢您的客户支持团队，”一位用户在��被问及对 Splashtop 总体体验的想法时说道。 Splashtop 雇用了一个位于美国的客户支持团队，他们随时可以在需要帮助时为用户提供帮助。
一位用户这样说：“一流的服务，谢谢！这是比您附近的竞争对手更好的服务，而且价格合理。”
尝试使用 Splashtop 远程访问以免费进行远程工作
你知道吗？
Splashtop 受到 3000万 商业和专业用户的信任。
Splashtop 具有许多提高生产力的功能，包括拖放文件传输、远程打印、聊天、远程唤醒、会话录制等。
Splashtop 可跨平台运行，这意味着您可以从任何其他Windows、Mac、iOS、Android 或 Chrome OS 设备访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
Splashtop 已由个人、小型团队和整个组织部署，以实现远程工作。立即开始免费试用，亲自体验一下。
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