使用 Splashtop 启用员工远程访问

无需建立复杂且不安全的 VPN。通过 Splashtop 使员工可以安全地远程访问其工作计算机。
使员工进行远程工作似乎是一项耗时、不安全且昂贵的任务。但是，借助 Splashtop，您可以快速、轻松、安全地使您的员工从任何位置以最高价值远程访问其工作站。
如何使用 Splashtop 启用员工远程访问
与 VPN 不同，部署 Splashtop 是一个简单的过程，非常适合希望快速和/或大规模进行远程工作的公司。
您的组织可以利用您现有的 IT 基础架构，同时启用员工远程访问。您需要做的就是将 Splashtop 软件部署到公司的工作站，然后将邀请发送给您的员工，以便他们可以创建他们的用户帐户。
然后，您可以在 Splashtop 管理控制台中管理用户和计算机。设置访问权限，强制执行安全策略（例如设备验证和两因素身份验证），查看日志等等。
设置完成后，员工需要远程访问其工作计算机的所有事情是打开其设备上的 Splashtop 应用程序并选择他们的计算机。从那里，他们将能够实时查看和控制远程计算机。
这使您的员工可以访问其所有文件和应用程序，因此他们不在办公室时也可以高效地工作。
选择 Splashtop 进行员工远程访问的好处
选择 Splashtop 使员工能够通过远程访问居家办公有很多好处：
当他们可以远程访问工作电脑，员工就不必带工作电脑回家了。
员工可�以方便地使用任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备进行远程工作。
通过 Splashtop 管理控制台可以轻松进行部署、扩展和管理。
Splashtop 远程访问是一种更优越、更安全的
企业可以在员工不能去办公室的情况下确保业务的连续性。
企业可以在不牺牲生产力的情况下提供远程工作和在家工作的激励措施。
Splashtop 是最有价值的远程访问解决方案，让大家可以居家办公。
立即为您的业务开始使用 Splashtop
要了解更多信息，请访问 splashtop.com/work-from-home，以获取适合您企业的最佳员工远程访问工具。您可以立即开始免费试用 Splashtop Business Access，然后亲自尝试！
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员工远程访问案例研究
Splashtop 使各种组织能够实现远程工作，包括可以远程控制其办公室计算机以使用 Adobe Creative Suite 和视频编辑工具之类的应用程序的媒体和娱乐专业人员，就像坐在它们前面一样。在下面查看这些 Splashtop 案例研究：