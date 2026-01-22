如何在10分钟内为员工设置远程访问

远程访问 是高效和 安全远程工作 的必备工具。这项技术使员工能够随时随地访问他们的工作设备、项目、软件和专业工具，以便他们可以在任何地方保持高效。
然而，对于某些远程访问解决方案，设置和入门可能是一个缓慢且复杂的过程。现代企业需要快速引导员工，特别是在远程和混合办公环境中，但如果没有快速的远程访问设置，则可能需要数天才能让员工连接。常见的替代方法，如使用“影子IT”设备，可能看起来更快，但可能带来重大的安全漏洞。
好消息是，IT 团队可以在不到 10 分钟内部署安全的远程访问。使用正确的解决方案，例如Splashtop，可以轻松快速地为员工设置远程访问，而不牺牲安全性。考虑到这一点，让我们来探讨部署远程访问的挑战以及您如何克服这些挑战。
阻碍远程访问部署的常见障碍
在我们能够快速部署远程访问之前，我们必须首先了解可能会减慢其速度的障碍。几个常见的障碍可能会延迟、减慢或以其他方式阻碍部署过程，耗费公司和员工宝贵的时间。
首先，有一些手动任务需要考虑。当IT团队必须手动配置账户、配置权限等时，流程可能会显著减慢。与此同时，这些步骤不可仓促进行，否则IT代理可能会遗漏一些重要的东西。
同样，当用户需要设置他们的账户时，如果这个过程复杂且令人困惑，也会�减慢整个过程。设置和入门应该快速、简单且高效，远程访问软件应该是用户友好的。降低复杂性有助于确保更快的部署。
当公司依赖VPN（虚拟专用网络）进行访问时，VPN配置也可能很慢。即便如此，它们仍然高度依赖于网速和链接质量，这可能会导致进一步的放缓。
在混合办公和远程工作环境中，尤其是对于拥有自带设备（BYOD）政策的公司，设备兼容性可能是一个重大问题。如果公司的远程访问软件与员工的设备不兼容或不支持多个操作系统，那么找到替代方案或其他连接方法可能需要时间和精力。
最终，安全性始终至关重要，但安全审查可能非常耗时。IT 团队需要确保远程访问软件符合他们的安全要求，并且每台设备都得到充分的安全保障，这虽然必要但耗时。
10分钟远程访问设置的实际需求是什么
那么，面对这些障碍，我们该如何克服它们呢？远程访问可以快速设置，但有一些必要的要求以确保快速设置和访问：
无需重新配置网络：快速远程访问设置不应需要IT团队重新配置他们的网络。该解决方案应轻松连接到公司现有的网络和设备，实现快速设置和部署。
简易代理安装：在多个端点上安装繁重或复杂的代理可能会减缓部署，但一个可以在几分钟内安装的轻量级远程访问代理有助于加快设置速度，而不会增加操作负担。
集中式用户管理：用户管理不应该是一个复杂的过程。一个具有集中化用户管理的解决方案使 IT 团队能够轻松管理多个账户，从而加快设置、配置和支持的速度。
强身份验证：使用强��大的身份验证工具，如多因素身份验证 (MFA)，有助于确保安全而不影响速度。这些工具有助于确保即使账户或密码泄露，只有授权用户能够访问。
清晰且可重复的步骤：用户设置每次都应该简单明了，并且对于每个用户都保持一致的步骤。这种简便性带来了效率和速度，确保可以快速添加每个用户。
Splashtop 如何实现快速、安全的远程访问
当然，您使用的软件是快速、安全远程访问最关键的因素之一。为此，Splashtop 的远程访问模式是最佳选择，因为 Splashtop 以速度、安全性和可访问性为设计特点，使员工能够随时随地使用任何设备访问他们的工作设备。
Splashtop 使用设备级访问而不是网络级 VPN 访问，因此不需要复杂的 VPN 配置或网络依赖性。同时，它支持有人值守和无人值守访问，只需在目标设备上安装一个轻量级代理即可进行无人值守远程访问。
此外，Splashtop 提供跨平台支持，使员工能够在包括 Windows、macOS、iOS、Android、Linux 等在内的多种设备和操作系统上工作。无论他们使用哪些设备，他们都可以通过单点登录 (SSO) 与 Azure、Okta 和 Google 等身份提供商的集成快速连接。
Splashtop 同样以安全性为基础，包括多因素身份验证和行业标准加密等功能，以保护每一个远程会话。用户访问管理采用基于角色的访问控制（RBAC）和零信任安全，确保用户只能访问他们被授权使用的工具和网络。
分步指南：在10分钟内设置远程访问
如果您想通过Splashtop设置安全的远程访问，您可以在不到十分钟内启动并运行它。只需按照以下步骤操作，您就可以随时随地从任何设备上进行工作：
创建一个Splashtop账户并选择一个远程访问计划。
在员工的工作电脑上安装Splashtop Streamer，并通过电子邮件邀请他们。
分配访问权限和设备组。
启用SSO和多因素身份验证。
让用户登录并连接到他们的设备。
每个步骤通常只需几分钟即可完成，这使得 IT 团队能够根据员工的环境和身份配置快速设置和入职员工。
远程访问安全最佳实践
当然，如果远程访问程序不安全，那么即使快速设置也没有意义。Splashtop 设计时充分考虑了安全性，并提供了一些高级安全控制，但组织仍应遵循远程访问安全最佳实践。
网络安全 最佳实践包括：
强制执行多因素身份验证：MFA 是一种安全可靠的方式，用于在用户登录时验证其身份。即使用户的密码和凭证被盗，使用第二个因素进行身份验证可以帮助阻止攻击者并验证用户身份。
限制访问特定设备：限制访问有助于确保用户仅与经过批准的安全设备连接，并防止攻击者使用被盗凭证入侵。
使用基于角色的权限：基于角色的访问控制 和零信任安全根据用户的角色和需要限制对批准的工具和网络区域的访问，频繁的用户验证有助于确保即使账户被泄露，损害也可以得到控制。
启用会话记录和警报：如果有被破坏的账户尝试登录，您会想知道。会话日志和警报在远程用户连接时通知�管理员，并记录他们的活动，使其能够识别可疑行为。
自动更新权限: 当员工离职或更换角色时，移除访问权限是很重要的。安全的远程访问工具可以自动更新权限以反映角色变更，降低内部攻击的风险。
扩展远程访问超越前 10 分钟
虽然10分钟的设置对提高效率很有利，但如果你以后需要增加更多用户怎么办？使用像Splashtop这样可扩展、灵活的远程访问解决方案，在初始设置后添加新用户也同样快捷简单。
当您需要添加多个用户和设备时，可以发送批量邀请，以便新用户可以设置他们的个人资料并连接。将其与标准化的入职流程相结合，使HR和IT团队能够轻松新增用户和账户，从而更快、更高效地进行扩展。
用户添加完成后，IT 团队可以从集中位置管理访问权限，轻松调整权限和用户。管理员还可以从管理仪表盘监控使用情况和IT合规性，以保持安全性，无论您的组织规模如何增长。
虽然初始设置专注于快速连接第一个员工，但随着用户的增加，可以重复使用相同的配置。IT 团队可以标准化访问权限、设备组和安全设置，这样可以在不每次重建设置的情况下添加新的员工，使部署在组织发展时能够快速进行。
设置远程访问时要避免的错误
虽然使用合适的技术设置远程访问可以快速而简单，但仍然存在可能危害安全的风险。这些错误可能导致账户或设备不安全、错过警示信号，以及在出现违规事件时造成更大损害，因此组织应该注意并避免这些错误。
常见的远程访问错误包括：
授予网络范围访问权限：虽然默认授予每位员工网络范围访问权限看似简单，但这样做会带来显著的安全风险。如果单个设备受到威胁，可能会使整个网络处于风险之中。相反，授予特定设备的访问权限，以便用户只能访问他们被授权访问的网络部分，而且只能在他们批准的设备上进行访问，从而提高安全性并最大限度地减少潜在损害。
跳过MFA：如果速度是首要任务，那么花时间使用多个身份验证应用程序肯定是有害的，对吧？只有一个问题：跳过 MFA 会带来重大的安全风险，因为这让攻击者更容易攻破账户和设备。没有第二因素的身份验证，单个被盗密码就可以危及整个账户。
忘记审核或记录会话：会话日志和审核对于识别可疑行为和被盗账户至关重要。如果您未能记录会话，您将留下一个巨大的盲点，并让攻击者在不被察觉的情况下行动。
使用无法扩展的工具：您需要一个可以与公司一起成长的解决方案。如果你的工具在初始部署后无法扩展，那么随着公司发展，你就会在增加新用户和设备时遇到困难。在尝试容纳新用户而不扩展规模时，这也可能会创造新的漏洞。
快速设置，不妥协安全性
当你想在不妥协安全性的情况下快速建立远程访问时，可以使用正确的工具和方法来实现。Splashtop 让IT团队和员工能够在几分钟内轻松设置安全的远程访问，因此远程和混合办公员工可以随时随地访问其工作计算机、项目、程序和软件。
无需为了安全而牺牲速度，反之亦然。使用Splashtop时，您可以添加用户和设备，设置权限和安全规则，确保只有授权用户可以连接，而无需花费数天甚至数小时来添加�新用户。
准备好看看远程访问可以有多快、多简单和安全了吗？试用Splashtop进行远程访问，享受免费试用版，让您的团队在几分钟内连接起来：