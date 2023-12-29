几年前，IT服务管理公司EasyVista收购了Goverlan。 此次收购发生时，EasyVista终止了最初的本地Goverlan产品的永久许可。 该产品现在被称为 EV Reach。
EV Reach目前采用基于订阅的许可模式。 这意味着，如果团队想在套餐中添加其他用户，他们需要支付额外的月费。
最佳 EV Reach On-Prem（前身为 Goverlan）替代方案
如果您正在寻找 EasyVista 的 EV Reach 产品的替代品，请考虑 Splashtop On-Prem。
Splashtop On-Prem 提供强大的特性和功能，例如：
本地功能
Splashtop On-Prem 能够安装在 DMZ 或企业防火墙后面。 这允许个人通过可路由网络在本地通过点对点操作创建远程会话，或者通过 Splashtop On-Prem Gateway 桥接以进行跨网络访问。
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灵活的许可模式
Splashtop 提供并发和指定用户许可选项。 这使我们的客户能够购买最适合其需求的许可类型和型号。 通过提供此选项，用户无需为额外的许可证多付费用即可获得所需的内容，而只需为使用的许可证付费。
响应式技术支持
我们在美国的团队随时准备在客户需要时为他们提供支持。 我们通过电话、电子邮件或支持网站聊天等多种渠道确保团队的可访问性。
我们的支持团队在世界各地都有代表，可在您需要时为您提供支持。 虽然我们预计您不会遇到 Splashtop On-Prem 的任何问题，但如果您需要，我们将随时为您服务。
广泛的设备支持
Splashtop 能够支持各种不同的设备，如 Windows、Mac、Linux、iOS 和 Android 设备。 这包括任何智能手机、平板电脑和坚固耐用的 Android 设备。
我们知道，团队通常有各种各样的设备需要维修，因此 Splashtop 在构建时就考虑到了这种多样性。 无论您的团队使用哪种设备或操作系统，Splashtop 都可以支持它。
资源密集型工具的高性能
Splashtop On-Prem 的高级性能架构提供超快的远程访问和交互式高清视频和音频会话，帧速率高达 60 fps。 4:4:4 色彩模式、高保真音频、USB 设备重定向和远程触控笔等功能为艺术家或媒体行业人士等个人提供了身临其境的远程访问体验。
有人值守的远程支持
最终用户只需与技术人员确认 9 位数代码，即可快速获得对 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备的按需支持。 这有助于减少用户致电支持部门时的停机时间，因此他们可以快速恢复工作。
高可用性集群
技术人员可以通过负载平衡和高可用性服务器集群消除停机时间并优化性能。
安全 & 可扩展性
Splashtop On-Prem 为您的团队提供对权限和访问规则的细粒度策略控制。 此外，该团队符合主要的主要安全标准，例如ISO 27001、SOC-2 合规性、GDPR、HIPAA、FERPA等。
Splashtop 连接器
团队可以通过 Splashtop Connector 安全地桥接 RDP 和 VNC 连接到 Windows 计算机和服务器，而无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。 这使 IT 管理员可以更轻松地预��配置配置文件，以便用户可以直接从 Splashtop Business 应用程序访问 RDP 和 VNC 资源。
活动目录 & SSO 集成
Splashtop On-Prem 与许多现有的 Active Directory 或 LDAP 服务无缝集成。 您的团队还可以通过 SSO 或 SAML 享受安全、简化的身份验证。
Splashtop 支持主要的 SSO 合作伙伴，如 Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin。
切换到 Splashtop On-Prem
随着行业的持续转变和合并改变了可访问性格局，确保您的支持系统保持一致和高效非常重要。 Splashtop On-Prem 为用户提供了高性能、高度安全的自托管远程访问解决方案、灵活的许可模式和出色的客户支持。
虽然 EV Reach 擅长实施严格的 IT 管理控制，但 Splashtop 在为不断发展的数字工作场所量身定制的用户友好支持功能方面处于领先地位。 在并排比较解决方案时，Splashtop On-Prem 只需在平台支持、可用性、可扩展性、许可灵活性、性能和可扩展性等关键类别中选中更多框。
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