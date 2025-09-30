IT 服务管理公司 EasyVista 几年前收购了 Goverlan。EasyVista 在收购时，终止了对最初的 Goverlan 本地化产品的永久许可。该产品就是现在的 EV Reach。
EV Reach 目前采用订阅制许可模式。这意味着，如果团队想在当前订购方案中添加其他用户，则需按月支付额外的费用。
EV Reach On-Prem（前身为 Goverlan）替代方案推荐
如果您正在寻找 EasyVista EV Reach 的替代方案，我们为您推荐 Splashtop On-Prem。
Splashtop On-Prem 可提供各种强大功能，例如：
本地化功能
Splashtop On-Prem 可以安装在 DMZ 区域或企业防火墙之后。用户可以在本地通过可路由网络点对点创建远程会话，或可通过 Splashtop On-Prem Gateway 实现跨网络访问。
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灵活的许可模式
Splashtop 支持并发和指定用户许可选项。客户可以根据自身实际需求购买适合的许可类型和模式。通过这种做法，用户只需购买要使用的许可证，无需另行购买其他许可证。
快速技术支持
我们位于美国的技术支持团队会随时在客户需要时为其提供支持。为了确保支持团队的可及性，我们提供电话、电子邮件、在线聊天等多种联系方式�。
我们的支持团队分布在世界各地，随时都能为您提供支持。虽然我们希望您在使用 Splashtop On-Prem 时不会出现任何问题，但只要您需要，我们随时愿意为您服务。
广泛的设备支持
Splashtop 支持多种设备，包括 Windows、Mac、Linux、iOS 和安卓设备，还包括所有智能手机、平板电脑和坚固耐用的安卓设备。
我们知道团队通常要支持各种设备，所以 Splashtop 在一开始研发时就非常重视设备多样性。无论团队使用什么设备或操作系统，Splashtop 都支持。
面向资源密集型工具的高性能
通过 Splashtop On-Prem 的高级性能架构，可以实现超快的远程访问和交互式高清音视频会话，帧率高达 60 fps。通过 4:4:4 色彩模式、高保真音频、USB 设备重定向、远程触控笔等功能，可为艺术家或媒体从业人员等提供沉浸式远程访问体验。
有人值守的远程支持
最终用户只需与技术员确认9位数会话码，即可快速获得对 Windows、Mac、iOS 和安卓设备的按需支持。可以减少用户致电支持部门造成的停机时间，快速恢复工作。
高可用性集群
技术员可以利用负载均衡和高可用服务器集群显著缩短停机时间并优化性能。
安全性和可扩展性
Splashtop On-Prem 可为团队提供对权限和访问规则的精细化策略控制。此外，还可以确保团队符合主流的各项安全标准，例如 ISO 27001、SOC-2、GDPR、HIPAA、FERPA 等。
Splashtop Connector
团队可以通过 Splashtop Connector 将 RDP 和 VNC 连接安全桥接到 Windows 计算机和服务器，无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。这使 IT 管理员可以更轻松地预置配置文件，以便用户能直接从 Splashtop Business 应用访问 RDP 和 VNC 资源。
活动目�录和 SSO 集成
Splashtop On-Prem 可与许多现有的活动目录或 LDAP 服务无缝集成。团队也可以通过 SSO 或 SAML 提高身份验证的安全性和简洁性。
Splashtop 支持与 Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite、TrustLogin 等主流 SSO 集成。
立即试用 Splashtop On-Prem
由于行业持续转型，再加上各种合并对远程访问格局的影响，能够确保支持系统保持一致和高效非常重要。Splashtop On-Prem 能为用户提供高性能、高度安全的自托管远程访问解决方案，具备灵活的许可模式和卓越的客户支持。
虽然 EV Reach 在实施严格的 IT 管理控制方面表现突出，但在为不断发展的数字工作场所提供自定义、对用户友好的支持功能方面，Splashtop 则更占优势。详细对比这两个解决方案，会发现 Splashtop On-Prem 在平台支持、可用性、可扩展性、许可灵活性、性能、延伸性等关键类别要更胜一筹。
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