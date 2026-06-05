关于 Splashtop 的替代方案：不可不知的注意事项

当你为你的企业寻找远程计算机访问解决方案时，你会遇到几个类似的解决方案， Splashtop 。 虽然我们否定这些Splashtop替代品是很傲慢的，但我们确实希望你能想清楚一些解决方案确实存在的弊端。 为了帮助你做出最适合你的企业的决定，我们把你需要知道的一切汇编如下。
当下流行的 Splashtop 替代方案
传统 VPN（虚拟专用网络）
VPN（虚拟专用网络）即在两个地址之间创建互联网连接，用于帮助用户远程访问该网络中的计算机和文件。短期使用 VPN 完成指定任务的效果非常好。但是，如果许多用户长期使用 VPN时，则可能会出现问题。
为什么？原因之一是，VPN 最初的设计更多是为了防止意外情况发生，而不是为了普遍情况。如果全体员工整天都通过 VPN 保持连接，就会出现流量回传。即使是不需要 VPN 的任务也会出现流量回传，从而导致连接不可靠和性能下降。此外，由于访问 VPN 在用户和互联网之间增加了额外的步骤，最终会影响用户的连接，即使当时只有一个用户正在使用此 VPN。这种糟糕的性能对所有用户而言都如噩梦一般，对于那些需要每天数小时进行视频会议的用户尤为如此。
VPN 用于远程访问的其他缺点
安全问题：VPN 基础设施主要采用手动更新，而非自动更新。这样会使远程设备和公司网络更易遭受横向威胁，例如勒索软件。而且，VPN 也不具备多因素身份验证、设备身份验证等关键安全功能。VPN 不支持零信任网络访问。零信任网络访问（ZTNA）是一组在自适应信任模型上运行的技术，仅根据用户权限授予对信息和网络的访问权限。ZTNA 为用户提供无缝连接，不会影响个人及其数据的安全性。传统 VPN 则因其运行方式而无法支持 ZTNA。2019年，Gartner 就以上安全问题发布报告，预计到2023年，60%的企业将逐步淘汰其远程访问 VPN，转而采用更为安全的解决方案。
可扩展性：VPN 不能同时处理大量流量和多个用户，所以很难大规模部署，无法满足完全远程或混合办公场所的需求。VPN 网络的扩展需要升级 VPN CPU 或内存，这对 IT 来说是个个漫长而复杂的过程。此外，如需在远程办公室使用 VPN，公司则需要为每位员工配发设备。也就是说，员工不能使用家用设备等 BYOD 设备。
灵活性：VPN 只允许访问该网络上共享的文件夹、应用程序和文件，不适用于远程或混合办公室。假设您在外地，需要访问办公室计算机上没有在 VPN 网络上共享的文件。但由于 VPN 仅允许访问该网络上共享的文件，您则无法访问该文件。为确保您可以访问办公室计算机的所有内容，IT 部门需要预先共享您在外地可能需要访问的所有文件夹和文件。但是，为每位员工进行预先配置并不是件容易的事。
关于 VPN 替代方案的结论：如果您希望通过 VPN 为自己或员工提供对计算机网络的最小访问权限，那么 VPN 非常适用。但如果是许多用户频繁使用 VPN 的场景，那么在这种完全远程或混合的工作环境中，VPN 则并非理想方案。
其他远程访问软件
市场上还有其他与 Splashtop 类似的远程访问解决方案提供商。
您可能会问，“究竟什么是远程访问？”
远程访问使人们能够在任何时间、任何地点从另一台设备上访问一台计算机或设备。 与VPN不同，远程访问软件是为处理高流量而建立的，并提供对远程计算机的文件和应用程序的完全访问，而不受网络的影响。 这使得它比VPN更适用于远程或混合环境。 此外，远程访问也很容易实现。 最后，远程访问软件带有内置的安全功能，如SSO（单点登录）、MFA（多因素认证）、设备认证和自动基础设施更新，以保持与安全标准同步。
由于市场上有许多远程访问软件工具，你可能对其中的差异感到困惑。
我们建议问以下问题。
设置是怎样的？ 该解决方案是提供点击连接功能，还是需要更复杂的设置？ (提示：如果给定的解决方案最初是为消费者设计的，它很可能是超级简单的设置和使用）。
它是否支持BYOD（自带设备）？ 在今天的世界里，个人想要使用他们的个人设备，如手机，是很常见的。 你要了解该解决方案是否允许用户与他们选择的设备连接，或者是否仅限于公司发放的设备。 (提示：你还想确保该解决方案对台式机和MAC电脑具有相同的功能，因为许多解决方案主要是为基于Windows 的环境而设计的，在MAC上的工作效果并不好。）
是否有单点登录（SSO）功能？ SSO有助于确保员工密码符合合规和安全要求。
(提示：你还想检查整体安全合规性，包括多因素认证和设备认证）。
询问软件更新的情况--是自动更新，还是需要手动更新？ 依靠手动更新暴露了安全风险，因为它们需要定期安排和进行，而且很容易忘记这样做。 (提示：也要问清楚多长时间需要进行一次手动更新，因为这也可能意味着停机或兼容�性问题）。
它提供你的用户需要访问的资源的速度有多快？(提示：你想要一个高性能、低延迟的解决方案，如果需要的话，能够支持高清（High Definition）视频流，这样用户就不会等待资源或程序的加载）。
该解决方案的规模如何？ (提示：快速、轻松的可扩展性对于多达成千上万的用户来说是关键）。
在部署给定的解决方案之前，你是否需要在每个远程站点配备硬件？ (提示：任何额外的硬件要求都会延迟立即使用该解决方案的能力，并增加IT的管理负担）。
你能给IT部门控制文件传输和远程打印能力的权利吗？ (提示：理想情况下，IT部门应该能够禁用或启用文件传输或远程打印能力）。
功能是否容易理解？(提示：在Splashtop ，我们说日志需要是 "人类可读的"，意味着它们对典型的用户或IT人员是有意义的。 这对会议记录、监测和报告应该是一样的）。
如果你想转移到另一个供应商，这容易吗？ (提示：避开那些强迫你与多人交谈以取消你的账户或将你锁定在合同中的公司。） 你会想要一个
和一个可靠的技术支持团队。
评估远程访问提供商需注意的其他事项：
价格与功能。
远程访问供应商都以不同的价格提供不同的功能。 有些人以一定的价格提供最低数量的功能。 而另一些人可能提供更多的功能，但价格更高。 根据你的使用情况，你可能需要下表所列的全部或只有少数远程访问功能。 归根结底，与Splashtop 相比，所有这些替代方案提供的功能较少，价格较高。
客户支持和用户满意度。
在评估一个远程访问解决方案时，必须评估你所得到的客户服务水平。 我们从许多从其他供应商转到Splashtop的用户那里听说，他们很难在电话中得到客户代表的帮助。 相反，这些用户不得不通过无休止的支持票，而且几乎不可能与真人对话。 Splashtop提供每周5天、每天24小时的实时支持。
关于替代性远程访问软件的结论： 如果你正在寻找一个具有标准功能的远程访问解决方案软件，并且你不介意成本，或接受有限的支持，那么Splashtop的替代品可能会起作用。 然而，如果你正在寻找最有价值的远程访问软件和优秀的客户支持，Splashtop是一个更好的选择。
为什么 Splashtop 远程访问解决方案更受欢迎？
Splashtop 当涉及到获得最佳价值的远程访问和最高水平的用户满意度和性能时，"Synology "是你的更好选择。
在G2的2021年冬季远程桌面网格报告中，分析了30多个远程桌面解决方案的用户生成的评论，Splashtop ，名列前茅，NPS得分最高，为93分，是 "用户可能推荐 "的最高得分。 这意味着93%的用户在谈到远程桌面软件时，可能会向朋友或同事推荐Splashtop ，因为它具有卓越的客户服务、性能和业务便利性。
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