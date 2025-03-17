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IT和帮助台远程支持MSP

如何在 Splashtop Remote Support 和 SRS Premium 之间进行选择？

作者：Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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SRS PremiumSplashtop Remote Support 都是很棒的远程访问/远程支持解决方案。它们都提供了对有人值守和无人值守计算机的远程访问和支持选项，但在用户许可和支持移动设备用户方面有一些关键区别。

如何选择合适的方案

如果需要快速的多合一支持工具，既能在 Windows、Mac、iOS 和安卓设备运行，也可以选择在无人值守的情况下随时访问 Windows 和 Mac 电脑，则可以考虑订购 Splashtop Remote Support：

  • 快速支持工具，可在用户在场时访问 Windows、Mac、iOS 和安卓设备

  • 实时查看 iOS 屏幕。查看安卓设备屏幕，同时远程控制某些安卓设备

  • 通过SOS + 10或SOS Unlimited中的Splashtop streamer可以无人值守随时访问Windows和Mac计算机

  • 根据技术员数量按年订购

  • IT、支持、帮助台的热门选择

如果您想随时随地访问Windows和Mac计算机，请考虑使用Splashtop Remote Support。以及可选的监视和管理功能：

  • 随时通过Splashtop streamer访问Windows和Mac计算机

  • Premium 版的监控和管理功能包括警报、管理 Windows 更新、一对多部署、无人值守的安卓访问、端点安全监控、远程命令提示符、库存报告等。

  • 根据托管计算机的数量按年订购。对技术员的数量没有限制。

  • MSP 的热门选择

如果愿意，可以考虑将这两个方案相结合：

  • 远程支持的好处+额外的有人值守的支持访问以及对移动设备屏幕的远程访问/查看

比较 Remote Support 和 SRS Premium 的许可选项

Splashtop SOS（远程支持）

SRS Premium

定价依据

并发用户数量

无人值守的计算机数量

每名技术员的成本

SOS+10 每名技术员CN¥1,400每年，SOS Unlimited每名技术员CN¥1,970每年

包括无限技术员。基于计算机数量计算成本

有人值守快速支持

无限会话 – Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook

包括1个并发会话的免费SOS Lite许可证，仅适用于Windows和Mac。不支持手机。

无人值守的计算机

每个许可10个（+10）

购买5个许可证，可访问5×10 = 50台无人值守计算机的访问权限。

或无限个端点（在 Unlimited 中）

CN¥284/月，含25台计算机

CN¥417/月，含50台计算机

CN¥567/月，含100台计算机

CN¥1,134/月，含250台计算机

CN¥1,834/月，含500台计算机

CN¥2,400/月，含750台计算机

CN¥2,834/月，含1000台计算机

所有方案均按年计费。包含更多台设备的软件包。

了解更多信息并购买 Remote Support

了解更多信息并购买 SRS Premium

有关不同版本功能的更多信息，请通过上方的“了解更多”链接到产品页面查看。

准备好了吗？在下方点击并选择 SRS PremiumSplashtop Remote Support 开始免费试用。

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了解更多关于SRS PremiumSplashtop Remote Support的信息。还有疑问吗？点击聊天按钮或拨打我们的销售 - +86 (0) 571 8711 9188

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