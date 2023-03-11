如何在Splashtop Remote Support和Splashtop SOS之间进行选择？

Splashtop Remote Support和Splashtop SOS都是出色的远程访问/远程支持解决方案。它们都提供了远程访问和对有人值守和无人值守计算机的支持的选项，但在用户许可和支持移动设备上的用户方面存在一些关键差异。

如何选择合适的方案

如果需要快速的多合一支持工具，既能在 Windows、Mac、iOS 和安卓设备运行，也可以选择在无人值守的情况下随时访问 Windows 和 Mac 电脑，则可以考虑订购 Splashtop SOS：

快速支持工具，可在用户在场时访问 Windows、Mac、iOS 和安卓设备

实时查看 iOS 屏幕。查看安卓设备屏幕，同时远程控制某些安卓设备

通过SOS + 10或SOS Unlimited中的Splashtop streamer可以无人值守随时访问Windows和Mac计算机

根据技术员数量按年订购

IT、支持、帮助台的热门选择

如果您想随时随地访问Windows和Mac计算机，请考虑使用Splashtop Remote Support。以及可选的监视和管理功能：

随时通过Splashtop streamer访问Windows和Mac计算机

Premium 版的监控和管理功能包括警报、管理 Windows 更新、一对多部署、无人值守的安卓访问、端点安全监控、远程命令提示符、库存报告等。

根据托管计算机的数量按年订购。对技术员的数量没有限制。

MSP 的热门选择

如果愿意，可以考虑将这两个方案相结合：

远程支持的好处+额外的有人值守的支持访问以及对移动设备屏幕的远程访问/查看

SOS 和 Remote Support 的许可方案对比表格

Splashtop SOS Splashtop SOS + 10 或 SOS Unlimited Splashtop Remote Support Premium 定价依据 并发技术员人数 并发技术员人数 无人值守的计算机数量 每名技术员的成本 每名技术员 CN¥1,400 每年 SOS+10 每名技术员 CN¥1,533 每年，SOS Unlimited每名技术员 CN¥2,793 每年 包括无限技术员。基于计算机数量计算成本 有人值守快速支持 无限会话 – Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 无限会话 – Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 包括1个并发会话的免费SOS Lite许可证，仅适用于Windows和Mac。不支持手机。 无人值守的计算机 不支持 每个许可10个（+10） 购买5个许可证，可访问5×10 = 50台无人值守计算机的访问权限。 或无限个端点（在 Unlimited 中） CN¥280 /月，含25台计算机 CN¥420 /月，含50台计算机 CN¥560 /月，含100台计算机 CN¥1,120 /月，含250台计算机 CN¥1,820 /月，含500台计算机 CN¥2,380 /月，含750台计算机 CN¥2,800 /月，含1000台计算机 所有方案均按年计费。包含更多台设备的软件包。 了解有关SOS的更多信息并购买 了解有关SOS的更多信息并购买 了解有关远程支持的更多信息并购买

有关不同版本功能的更多信息，请通过上方的“了解更多”链接到产品页面查看。

还有疑问？前往 https://www.splashtop.com/products/sos 或 https://www.splashtop.com/products/remote-support，然后点击聊天窗口，或可致电 1-408-886-7177。