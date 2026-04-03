IT 团队很忙，他们的工作中有很多重复性的终端任务。当你考虑到需要管理分布式环境和远程设备时，通常是由一个小团队来处理的，这些任务可能会变得过于繁重而无法手动处理。
这就是后台自动化脚本可以提供帮助的地方。他们使 IT 团队能够以更少的人力、更好的一致性，和更少的日常技术人员参与来执行常规终端任务。
考虑到这一点，让我们来探讨一下后台自动化脚本、它们在日常IT操作中的用途，以及IT团队在投资自动化软件时应该注意什么。
什么是 IT 中的背景自动化脚本？
后台自动化脚本在后台运行，以执行例行或触发的任务。这可以包括重新启动设备、强制执行设置、解决问题、准备设备进行更新等等；所有这些都属于基本但重复的任务。
后台自动化脚本超越了常规自动化脚本。它们不仅可以自动化任务，还可以在不需要技术人员执行的情况下运行。相反，它们在后台无缝运行，不需要人工干预。
使用背景自动化脚本的主要优点是什么？
后台自动化脚本可以帮助IT团队减少手动工作，提高一致性，并在不需要持续技术人员参与的情况下支持常规操作。最大的优势不仅仅是速度，还有更好的重复性、更低的干扰和更具可扩展性的端点管理。
1.他们减少了重复的手动工作
后台脚本消除了技术人员需要在多个设备上手动重��复相同步骤的需求。这有助于腾出时间用于更高优先级的工作，同时确保常规任务得以完成。常见的例子包括清除临时文件、检查软件版本、重启服务或运行标准的修复步骤。
2. 它们提高了终端的一致性
脚本有助于标准化执行，以确保每次都以相同的方式执行相同的任务。这减少了变动，降低了错过步骤的风险，并导致端点环境中更可预测的结果。
3. 它们帮助 IT 团队更快速地响应
后台脚本可以按计划运行或响应触发器运行，这有助于团队更快速地处理常规维护和常见问题。这可以减少工单积压，缩短响应时间，并防止常规问题在技术人员有空之前持续存在。
4. 他们将用户干扰降到最低
后台执行的最大优势之一是它能够在更少干扰最终用户的情况下支持维护和补救。任务可以在后台运行或在计划的时间窗口内进行，帮助IT团队保持设备健康，而不会不必要地打断工作日。
5. 它们使IT运营更加具备可扩展性
后台自动化脚本帮助较小的IT团队管理更大的设备队列，而无需以相同比例增加人工工作量。这使常规端点管理在远程、混合和分布式环境中更具可扩展性。
6.他们提高了可见性和操作控制
脚本不仅可以进行更改。他们还可以收集数据，验证配置，并确认任务是否成功完成。这为IT团队提供了更好的操作可视性，并在出现故障或需要修复时帮助他们更有效地跟进。
后台自动化脚本在何处最能体现价值？
背景自动化脚本在处理大量、可重复且无需技术人员持续参与的任务时最为有用。常见的使用案例包括：
常规终端清理和维护： 在后台运行定期清理和维护任务，以保持设备健康，而无�需每次都手动操作。
软件和补丁准备任务：准备设备更新，运行预检查，或处理相关维护任务，以减少对用户的干扰。
基本修复和重复帮助台修复：自动化常见支持修复，使得重复性问题可以更快、更一致地解决。
库存收集和系统检查: 收集终端数据，检查设备状态，或在多个系统上验证软件版本，无需一一操作。
配置实施： 检测和纠正配置漂移，使端点始终与内部标准和策略保持一致。
计划的策略或合规性检查： 运行支持策略执行和审计准备的定期检查，而不依赖人工跟进。
为什么后台执行比手动脚本更重要
手动脚本通常依赖技术人员可用来启动任务、监控任务，并在多个设备上重复执行任务。这可以用来解决一次性故障排除问题，但当 IT 团队处理更大端点环境中的重复任务时，这将变得低效。
后台执行改变了工作流程。团队可以设置日程来运行脚本，根据运营需求触发脚本，并在无需太多直接干预的情况下处理日常工作，而不是依赖逐个技术人员的努力。这使得后台自动化在重复维护、标准化修复和其他受益于一致性及降低用户干扰的任务中尤为宝贵。
IT团队在使用自动化脚本时应该注意哪些风险？
后台自动化脚本可以改善IT操作，但仍需要监督。最常见的风险包括治理不善、可见性有限、滥用一次性脚本和薄弱的测试实践。
1. 脚本管理不善
无人管理或未记录的脚本可能迅速变得不可靠。如果没有明确的所有权、文档和批准流程，团队可能最终会使用过时或不一致的脚本，这会带来更多问题而非解决问题。
2. 对执行结果的有限能见度
自动化只有在 IT 团队能够确认运行了什么、在哪里运行以及之后发生了什么时才有价值。没有执行可见性和结果跟踪，信任自动化或在出现故障时快速响应就会变得更加困难。
3. 过度依赖一次性脚本
一次性脚本可以用于解决单个问题，但它们与可扩展的自动化不同。随着时间的推移，过多的孤立脚本可能会导致重叠、不一致和操作负债。
4. 测试不足和变更控制
脚本在广泛部署之前应进行测试，尤其是在它们影响服务、配置或安全设置时。从较小的测试组开始可以帮助团队在更广泛地推出自动化之前识别出意想不到的问题。
IT团队如何更安全、更有效地使用后台自动化脚本？
为了最大限度地发挥后台自动化脚本的价值，IT 团队应采取结构化的方法：
识别具有明确规则和可重复结果的重复任务。
从低风险的维护和补救用例开始。
规范化脚本文档和所有权。
在更广泛部署之前测试脚本。
根据实际操作需求安排或触发脚本。
跟踪跨端点的执行状态和结果。
随着环境和要求的变化，不断审查和改进脚本。
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这对于想要在不采用完整RMM的情况下自动化例行终端工作的IT团队尤其重要。Splashtop AEM 支持实时修补、基于策略的自动化、库存报告和快速修复工具，非常适合希望更一致地执行常规操作并实现更好跟进的团队。
对于已经使用Microsoft Intune的组织，当团队需要更多实时修补、脚本灵活性和终端可见性时，Splashtop AEM可以增强Intune。
IT 团队应何时使用后台自动化脚本？
后台自动化脚本在IT团队处理大量、可重复、基于规则的任务且涉及多个终端时最有用。它们非常适合例行维护、清理、配置实施、补丁相关工作流程以及其他需要保持一致性和低干预执行的常见操作。
它们在需要判断、深入调查或逐案决策的高度特定任务中不那么有用。实际上，最好的用例是那些重复到足以标准化，并且普遍到足以证明自动化是合理的情况。
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后台自动化脚本帮助IT团队更高效、更一致地处理重复的操作工作，并实现更好的控制。对于管理不断增长的终端环境的团队来说，这意味着更少的手动工作、更快的跟进和对最终用户更少的不必要干扰。
随着远程和混合环境中的终端数量增多，后台自动化的价值变得更加明显。目标是减少重复工作量，标准化常规执行，并在自动化有意义的地方提高操作的可见性。
Splashtop AEM 通过帮助 IT 团队在分布式环境中以更易管理的方式实现补丁、脚本、修复和端点可见性，从而��融入该模式。