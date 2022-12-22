Splashtop 获得 Better Business Bureau 的 A+ 评级

Splashtop 最近获得了美国商业改善局 (Better Business Bureau) 的认可，并获得 A+ 评级。

Splashtop 是远程访问和远程支持解决方案领域领先提供商，已经获得了商业改善局 (BBB) 的认可。Splashtop 赢得了 BBB 的认可和 A+ 评级，部分原因是自 2006 年公司成立以来，一直将卓越的服务放在第一位。

只有符合 BBB 高标准并遵守《商业行为准则》的企业才能成为 BBB 认可的企业。该准则包括诚实的广告、真实表达产品/服务、透明性、兑现承诺、响应迅速、保护隐私并体现诚信等政策。《商业行为准则》旨在指导公司如何对待客户。

除了经过全面审查后获得认可外，Splashtop 还获得了 BBB 的 A+评级（给出的最高评级）。BBB 针对企业与客户互动的方式进行评级。

Splashtop 的核心原则之一就是卓越服务。通过位于加利福尼亚、日本、台湾地区和中国大陆的支持、销售和客户成功团队，Splashtop 可以轻松地提供给客户使用。Splashtop 致力于以快速、实用和友好的方式回答客户的问题。实际上，由于Splashtop 提供了卓越的客户服务，许多人已从其他远程桌面产品切换到 Splashtop。

BBB 认证和 A+ 评级体现了 Splashtop 对卓越服务的承诺。Splashtop 团队将继续致力于为客户提供最佳的客户体验。Splashtop 远程桌面解决方案已被成千上万的企业和超过 2000 万用户使用，进行了超过 5 亿次的会话和计数。

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