Splashtop 获得 Better Business Bureau 的 A+ 评级

Splashtop 最近获得了美国商业改善局 (Better Business Bureau) 的认可，并获得 A+ 评级。
Splashtop 是远程访问和远程支持解决方案领域领先提供商，已经获得了商业改善局 (BBB) 的认可。Splashtop 赢得了 BBB 的认可和 A+ 评级，部分原因是自 2006 年公司成立以来，一直将卓越的服务放在第一位。
只有符合 BBB 高标准并遵守《商业行为准则》的企业才能成为 BBB 认可的企业。该准则包括诚实的广告、真实表达产品/服务、透明性、兑现承诺、响应迅速、保护隐私并体现诚信等政策。《商业行为准则》旨在指导公司如何对待客户。
除了经过全面审查后获得认可外，Splashtop 还获得了 BBB 的 A+评级（给出的最高评级）。BBB 针对企业与客户互动的方式进行评级。
Splashtop 的核心原则之一就是卓越服务。通过位于加利福尼亚、日本、台湾地区和中国大陆的支持、销售和客户成功团队，Splashtop 可以轻松地提供给客户使用。Splashtop 致力于以快速、实用和友好的方式回答客户的问题。实际上，由于Splashtop 提供了卓越的客户服务，许多人已从其他远程桌面产品切换到 Splashtop。
BBB 认证和 A+ 评级体现了 Splashtop 对卓越服务的承诺。Splashtop 团队将继续致力于为客户提供最佳的客户体验。Splashtop 远程桌面解决方案已被成千上万的企业和超过 2000 万用户使用，进行了超过 5 亿次的会话和计数。
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Splashtop Business Access：适用于想要远程访问其工作计算机的业务专业人员和小型团队。
Splashtop Remote Support ：适用于希望无人值守的远程访问其用户计算机以提供远程支持的MSP和IT团队。
Splashtop SOS：适用于需要有人值守的快速支持解决方案来为其用户设备提供按需远程支持的 IT、支持和帮助台团队。
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