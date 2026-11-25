根据 FBI 的《2025 年互联网犯罪报告》，2025 年美国人因互联网犯罪造成的损失达 209 亿美元，较前一年增长 26%。这也是该报告首次为人工智能单独设立一个章节。
Thomson Reuters Institute 的Deception in the AI Age 2026 报告有助于解释为什么这些数字还在不断攀升。这份报告基于对 13 位美国欺诈调查员、金融犯罪分析师、前联邦特工和科技公司创始人的采访，指出AI 已将诈骗从缓慢、依赖人工的工作，变成自动化、高吞吐量的运作模式。报告还警告说，针对人工操作诈骗而设计的防御措施正在落后。
下面，我们将拆解报告中的四项发现，说明每一项对企业和个人意味着什么，以及电脑自身防护在其中发挥怎样的作用。
Deception in the AI Age 报告发现了什么
1. 骗局之所以得逞，是因为受害者点头同意了
该报告清楚地区分了欺诈和诈骗。欺诈是指未经授权的行为，例如犯罪分子利用窃取的凭证转移资金。而在诈骗中，受害者会被说服亲自采取行动，因此付款、登录或下载看起来都是合法的。每一道检查都会通过，因为执行操作的是正确的人。
这让仅仅确认身份的安全措施很难识别出诈骗。这也让它们代价高昂：到 2025 年，网络助长�的欺诈和诈骗占 FBI 报告损失的 85%。防护必须在有人即将按谎言行事的那一刻介入，在行动完成之前就加以阻止。
2. AI 已让诈骗变成流水线作业
报告指出，AI 让犯罪分子能够同时测试数千种社会工程变体，保留有效的，舍弃无效的。如今，润色精良的钓鱼信息、克隆语音和伪造文件几乎不需要多少技术就能制作出来。报告还描述了有组织的诈骗园区，这些地方通常由被贩运的人员充当劳动力，以工业化规模开展此类行动。
FBI 的数据显示，这种做法已显现出初步成效。2025 年，IC3 收到 22,364 起提及 AI 的投诉，相关报告损失约为 8.93 亿美元。
对于任何想要识别骗局的人来说，那些熟悉的警示信号正变得越来越难以察觉。错别字、生硬别扭的措辞，以及那种听起来有点不对劲的语气，已经不再是可靠的识别线索。安全意识培训仍然重要，但它已不能再作为一条令人信服的信息与一次代价高昂的失误之间唯一的防线。
3. 智能体 AI 可能会让人类诈骗者不再必要
这份报告中最具前瞻性的警示与智能体 AI 有关：这种自主系统可以联系受害者，根据对方的回应进行调整，并在没有人工操作员参与的情况下，从头到尾完成一场诈骗。Thomson Reuters Institute 预计这种转变很快就会到来，并表示金融机构大约有 12 个月的准备时间。
当每次诈骗尝试的实施成本几乎为零时，数量就会增加，同一批人也会更频繁地成为目标。依赖有人发现问题的防御措施，需要自动化备份来全天候运作。
4. 等到资金转出时，骗局其实已经发生了
银行看到的是这笔交易。他们很少能看到此前持续数周、最终促成这笔交易的接触过程。正如 Datos Insights 的 Trace Fooshee 在报告中所说，金融机构"只看得到诈骗的最后几步"�。初次接触和诱导发生在社交媒体、消息应用和电话通话中。
阻止诈骗的最佳时机往往更早，在任何人授权付款之前。对许多诈骗而言，其中一个更早的关键时刻就发生在受害者自己的电脑上。
诈骗如何触及受害者的电脑
这份报告重点关注支付环节，但许多诈骗在这之前，往往还需要先在受害者自己的电脑上完成一步。有三种路径反复出现：
假冒网站和登录页面。网络钓鱼链接会把人引导到逼真的银行、电子邮件或软件登录页面仿冒页面，从而窃取密码或支付信息。网络钓鱼和冒充是 2025 年向 IC3 举报数量最多的犯罪类型。
恶意文件和虚假下载。电子邮件附件、伪造发票或虚假的软件更新会安装恶意软件，窃取数据，或让攻击者得以在电脑上立足。
虚假的支持警告。弹窗或突如其来的来电谎称电脑出了问题，诱导受害者拨打虚假的支持热线，随后要求其付费修复，或把电脑控制权交给来电者。FTC 的技术支持诈骗指南指出，真正的安全警告绝不会要求拨打某个电话号码。根据 IC3 的数据，技术支持和客户支持诈骗在 2025 年造成了 21.3 亿美元的报告损失。
在每种情况下，受害者都是自己采取这一步，比如点击链接、打开文件或拨打电话。这就是为什么必须在电脑上打断这些时刻，而且要早在任何事情波及银行之前。
如今，诈骗防范必须是什么样子
这份报告向防范者传达的信息是，预防工作必须在诈骗发生的更早阶段展开。无论是企业还是家庭，归根结底都要养成四��个习惯：
先停一停。这份报告提出的最简单防御方式，就是在采取行动前先等一等，哪怕只等几分钟。FBI 也给出了同样的建议，敦促人们在汇款或发送个人信息前先"停一拍"。
通过其他渠道进行核实。任何付款请求、账户变更或支持来电，都应通过已经信任的电话号码或地址联系相关人员或公司进行确认。
既保护账户，也保护电脑。在诈骗网站和未经授权的远程访问工具加载或安装之前就将其拦截，让极具迷惑性的诱饵更难得逞。
让发声变得更容易。员工和家人应当清楚知道，一旦感觉情况不对，该向谁反映，而且不用担心被指责。
如需查看完整的控制功能，请参阅我们的面向 IT 团队的反诈骗指南。
Splashtop Shield 如何帮助阻止 Windows 和 Mac 上的诈骗
Splashtop Shield 是适用于 Windows 和 Mac 电脑的端点防护，在标准杀毒软件的基础上，进一步增加了反诈骗和远程访问接管防护功能。它专为诈骗已触及电脑的时刻而打造，例如点击虚假网站，或回应安装远程访问软件的请求时。
在 2026 年 4 月由 West Coast Labs 进行的独立测试中，Splashtop Shield 对受测威胁实现了 100% 的防护率。2026 年 11 月，Splashtop 凭借 Splashtop Shield 加入了 Microsoft Virus Initiative。该计划是 Microsoft 面向安全厂商推出的项目，参与者的产品需通过获批准的独立测试实验室认证，并满足 Microsoft 对��与 Windows 可靠集成的要求。
下面来看看 Splashtop Shield 如何帮助阻止诈骗：
1. 阻止诈骗和网络钓鱼网站
Splashtop Shield 可拦截不安全及已知的钓鱼网站，并利用 AI 辅助检测识别新出现和不断演变的骗局。当 AI 撰写的信息把人引导到极具迷惑性的假冒登录页面时，Splashtop Shield 可以在其输入任何信息之前拦截该页面。
2. 阻止恶意文件
Splashtop Shield 包含实时反恶意软件保护和访问时扫描，旨在在恶意文件和不安全应用程序运行之前将其拦截。如果伪造发票或虚假的软件更新进入了电脑，Splashtop Shield 可以在其造成损害之前将其拦截。
3. 阻止远程访问接管
Splashtop Shield 可检测并拦截诈骗者所依赖的远程访问工具安装尝试，并会在拦截时发出警报。这恰好覆盖了虚假支持人员索要访问权限的那一刻，即使通话中的那个人已经被说服。
工作与家庭防护
Splashtop Shield for Business 可作为附加组件，添加到任何有效的 Splashtop 企业产品订阅中，包括 Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support、Splashtop Enterprise 和 Splashtop AEM。警报会与 IT 团队平时查看的终端数据一同显示，IT 人员还可以从警报直接进入远程会话进行调查。
Splashtop Shield for Home and Family 可保护个人电脑，并提供适用于 2、5 或 10 台电脑的套餐。家庭套餐新增了向可信赖的家庭成员发送警报的功能，并提供 Remote Help，以便在有人需要时获得实际操作支持。
保护诈骗者最先接触到的电脑
The Deception in the AI Age report 有力地指出，诈骗只会变得越来越快、越来越便宜，也越来越具有迷惑性。当受害者自己的批准行为本身就是攻击�的一部分时，防护措施就必须在这种批准转化为损失之前发挥作用。
对于企业用户，Splashtop business 产品可加购 Splashtop Shield for Business 作为附加组件。在订阅方案中添加 Splashtop Shield，保护团队的 Windows 和 Mac 终端设备。
对于个人和家庭电脑，可立即开始 Splashtop Shield for Home and Family 7 天免费试用。