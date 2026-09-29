当今商业安全状况

48%在所有已确认的数据泄露事件中，勒索软件所占比例高于前一年的 44%¹ 9.8%去年美国企业因欺诈造成的年度收入损失占比同比增长 46%² 96%勒索软件受害者中，中小企业占绝大多数¹