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强化防护，简化管理

Splashtop Shield 企业版

利用现代防病毒技术、人工智能辅助检测和反诈骗保护，降低风险并增强您的安全态势。

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当今商业安全状况

48%在所有已确认的数据泄露事件中，勒索软件所占比例高于前一年的 44%¹

9.8%去年美国企业因欺诈造成的年度收入损失占比同比增长 46%²

96%勒索软件受害者中，中小企业占绝大多数¹

资料来源：1）Verizon 2026 年数据泄露调查报告。2) TransUnion 2025 年下半年全球欺诈报告。

超越传统防病毒技术的保护

从日常防病毒到集中式 IT 响应，Shield 可以弥补让您的业务面临风险的漏洞。


现代防病毒和恶意软件防护

在恶意文件和不安全应用程序执行之前将其阻止。

  • 实时反恶意软件和访问时扫描

  • 人工智能辅助检测能够发现基于特征码扫描无法捕获的威胁


防诈骗和网络钓鱼

不仅要防范针对员工的机器，还要防范针对员工的诈骗。

  • 屏蔽不安全和已知的钓鱼网站

  • 诈骗检测功能可抓获未知的、新兴的诈骗手段

  • 威胁被拦截后立即通知您的团队。


阻止未经授权的远程访问接管

如今的数据泄露往往始于一通电话，而不是恶意软件。

  • 检测并阻止未经授权的远程访问工具 (RAT) 安装尝试

  • 检测到接管企图时立即向 IT 部门发出警报。


与Splashtop Remote Access 、支持和 AEM 集成

无需切换工具，即可查看警报并远程连接进行调查。

  • 除了团队已检查的端点数据外，还出现了警报。

  • 无需添加其他控制台即可连接并解决问题

  • 从警报直接跳转到远程会话


商业定价Splashtop罩

可作为任何有效 Splashtop 企业产品订阅的附加组件使用

终端数量

使用 Splashtop 可立省！

1-100

每端点¥8.52/月

101-3000

每端点¥7.03/月

3000+

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Splashtop罩对企业的益处

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    部署简便

    几分钟内即可在Windows和MacOS终端上启用保护，无需专门的安全团队。

  • 人工智能辅助检测

    能捕获标准杀毒软件无法检测到的恶意软件、网络钓鱼和新型诈骗手段

  • 简单的日常管理

    管理保护和策略，警报将直接显示在您的团队已经检查的端点数据旁边。

  • 简易分级定价

    可随团队规模扩展，而不会增加技术栈的复杂性。

资源

Splashtop Shield 支持文档
数据表

常见问题解答

Shield 是一款功能齐全的杀毒软件吗？还是我还需要其他程序？
为什么不利用我们终端设备中已内置的防病毒软件呢？
Shield for Business 的定价是多少？
部署需要多长时间？
我们的数据是如何处理的？
是否提供按月付费？
我需要有效的 Splashtop 订阅才能使用 Shield for Business 吗？
我需要哪些条件才能使用 Shield for Business？

勒索软件每年给小型企业造成数百万美元的损失。

保护您的终端设备和团队从未像现在这样重要。点击下方登录您的 my.splashtop 控制台，并将 Splashtop Shield for Business 添加到您的订阅中。如果您需要更多帮助，请联系销售部门。

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