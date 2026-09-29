当今商业安全状况
48%在所有已确认的数据泄露事件中，勒索软件所占比例高于前一年的 44%¹
9.8%去年美国企业因欺诈造成的年度收入损失占比同比增长 46%²
96%勒索软件受害者中，中小企业占绝大多数¹
资料来源：1）Verizon 2026 年数据泄露调查报告。2) TransUnion 2025 年下半年全球欺诈报告。
超越传统防病毒技术的保护
从日常防病毒到集中式 IT 响应，Shield 可以弥补让您的业务面临风险的漏洞。
现代防病毒和恶意软件防护
在恶意文件和不安全应用程序执行之前将其阻止。
实时反恶意软件和访问时扫描
人工智能辅助检测能够发现基于特征码扫描无法捕获的威胁
防诈骗和网络钓鱼
不仅要防范针对员工的机器，还要防范针对员工的诈骗。
屏蔽不安全和已知的钓鱼网站
诈骗检测功能可抓获未知的、新兴的诈骗手段
威胁被拦截后立即通知您的团队。
阻止未��经授权的远程访问接管
如今的数据泄露往往始于一通电话，而不是恶意软件。
检测并阻止未经授权的远程访问工具 (RAT) 安装尝试
检测到接管企图时立即向 IT 部门发出警报。
与Splashtop Remote Access 、支持和 AEM 集成
无需切换工具，即可查看警报并远程连接进行调查。
除了团队已检查的端点数据外，还出现了警报。
无需添加其他控制台即可连接并解决问题
从警报直接跳转到远程会话
商业定价Splashtop罩
可作为任何有效 Splashtop 企业产品订阅的附加组件使用
终端数量
使用 Splashtop 可立省！
1-100
每端点¥8.52/月
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Splashtop罩对企业的益处
部署简便
几分钟内即可在Windows和MacOS终端上启用保护，无需专门的安全团队。
人工智能辅助检测
能捕获标准杀毒软件无法检测到的恶意软件、网络钓鱼和新型诈骗手段
简单的日常管理
管理保护和策略，警报将直接显示在您的团队已经检查的端点数据旁边。
简易分级定价
可随团队规模扩展，而不会增加技术栈的复杂性。