Splashtop 加入 Microsoft 病毒计划，进一步增强 Microsoft 环境的防护能力
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Splashtop Shield 新增了经独立认证的实时反恶意软件防护，并按照 Splashtop 的安全部署实践提供更新。
加利福尼亚州旧金山，2026年11月18日 – Splashtop 今日宣布，已成为 Microsoft Virus Initiative（MVI）的成员。该计划是 Microsoft® 面向安全厂商推出的项目，要求其产品获得经认可的独立测试实验室认证，并满足 Microsoft 对与 Windows® 可靠集成的要求。这一会员身份进一步加深了 Splashtop 与 Microsoft 的一致性，并推进其为以 Microsoft 为核心的组织加强防护与韧性的工作。 Splashtop 凭借 Splashtop Shield 获得了 MVI 资格，该产品将实时反恶意软件防护与针对网络钓鱼、诈骗和未经授权远程访问等社会工程攻击的防御相结合。Shield 已通过独立测试实验室 West Coast Labs 认证，并将很快与 Windows Security Center 集成，作为设备的防病毒提供商注册到 Windows 中，使其保护状态显示在 Windows Security 里。Shield 的更新同样遵循 Splashtop 的安全部署实践，满足可靠性要求，并帮助组织防止中断。 "IT 管理员持续面临源源不断的攻击，而他们没有时间拿那些可能不适配现有环境的安全工具去冒险，"Splashtop 首席执�行官兼联合创始人 Mark Lee 表示。“Shield 经过独立认证，并且专为与 Windows 配合使用而构建，因此管理员无需反复权衡其适配性，就能额外增加一层针对网络钓鱼和诈骗的防护。” Splashtop 的产品组合将 Microsoft 环境从注册和策略扩展到持续性的端点运营：
为网络钓鱼增加第二道防线：Splashtop Shield 会检查每一次点击，以识别网络钓鱼和诈骗，并与 Microsoft Defender® Antivirus 协同工作，同时在与支持和补丁管理相同的控制台中进行管理。
修复任意设备上的问题：Splashtop Remote Support 可解决有人值守或无人值守、受管或 BYOD 设备上的问题，包括跨租户设备。
更快修复应用漏洞：Agentic Packr 使用 AI 对第三方和自定义应用进行打包、测试和恶意软件扫描，然后一键发布到 Microsoft Intune®。
无需等待设备签入即可完成补丁更新：Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 可根据 KEV 和 CVE 风险优先级为 Windows、macOS 和第三方应用打补丁，并提供可证明每次修复的日志。
淘汰共享 Wi-Fi 密码：Foxpass 通过 Intune 提供基于证书的免密码 Wi-Fi 和 VPN 访问，并与 Microsoft Cloud PKI 搭配使用，无需本地 RADIUS 服务器。
通过 MVI，Microsoft 直接与安全供应商合作，这些供应商的产品可保护 Windows 客户。如需了解更多信息，请访问 Splashtop，于 11 月 17 日至 20 日在旧金山 Moscone Center 举办的 Microsoft Ignite® 上参展，展位号为 6269L。如需了解更多信息，请访问 www.splashtop.com。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。详情请访问网站 www.splashtop.com 或到 LinkedIn 关注我们。
Microsoft, Microsoft Cloud PKI, Microsoft Defender, Microsoft Ignite, Microsoft Intune, and Windows 是 Microsoft 集团旗下公司的商标。
新闻摘要
Splashtop 已获准加入 Microsoft Virus Initiative (MVI)。该计划是 Microsoft 面向为 Windows 开发反恶意软件技术的组织设立的项目。
MVI 成员必须提供经过独立认证的实时防护，并满足 Microsoft �对与 Windows 可靠集成的要求。
这一成员资格进一步强化了 Splashtop 在 Microsoft Intelligent Security Association (MISA) 中的角色，也体现了其产品旨在扩展 IT 团队在 Microsoft 环境中的能力。