企业及其员工是诈骗分子的常见目标。只需几封欺骗性电子邮件和一个假链接，就足以诱骗缺乏防备的员工汇出款项、交出密码信息，或让未经授权的用户进入，而最终为此买单的则是企业。
根据 FBI Internet Crime Complaint Center（IC3）的数据，商务电子邮件诈骗在 2025 年造成了超过 30 亿美元的报告损失，而技术支持和客户支持诈骗——这些诈骗往往冒充可信的支持团队——又额外造成了 21 亿美元的损失。许多此类诈骗在没有任何恶意软件的情况下也能得逞，这就是为什么反诈骗保护已成为 IT 团队网络安全的核心组成部分。
本指南涵盖企业反诈骗防护包括哪些内容、哪些骗局最常针对员工、为什么仅靠杀毒软件还不够，以及 IT 团队可以采取哪些控制措施来阻止诈骗。
什么是面向企业的反诈骗防护？
面向企业的反诈骗保护结合了验证流程、员工安全意识培训以及终端安全工具，旨在帮助防止员工落入诈骗陷阱。这些诈骗可能有多种形式，但通常涉及转账、共享凭据，或以其他方式让攻击者访问公司设备。
反诈骗保护由三个关键层面组成：
流程：如何进行并验证付款和账户变更。
人员：如何培训员工识别并举报诈骗。
技术：公司用来拦截诈骗网站、钓鱼�页面和未经授权访问的工具。
这三层协同工作，能够弥补彼此留下的空白，为整个组织提供更全面的安全防护。
最可能盯上员工的诈骗手段
大多数骗到员工头上的诈骗，通常都遵循几种常见套路。下文将逐一说明员工应了解的预警信号，以及 IT 可部署哪些控制措施来加以阻止。
1. 商业电子邮件诈骗和高管冒充
是否曾收到过一封看似来自老板或同事的电子邮件，提出奇怪的转账要求？一种常见的诈骗手法是入侵或伪造高管或同事的电子邮件，然后要求目标汇款、更改直接存款信息，或购买礼品卡。根据 IC3 报告，2025 年这类诈骗在 24,768 起投诉中造成了超过 30 亿美元的损失。
幸运的是，有一些预警信号可以留意。如果邮件刻意营造紧迫感（例如“我的钱包在国外被偷了，我需要你给我电汇一笔钱”或“我们需要立即支付这笔款项”）、要求保密，或让您绕过正常审批流程，这些都应当引起警惕。同样，如果电子邮件地址不太对得上，或者语法有问题，也可能意味着这是一个伪造或被入侵的账户。
对于 IT 和财务团队来说，最有力的控制手段是流程。对于任何付款、薪资或银行账户变更，无论请求看起来是谁提出的，都要进行带外验证，例如回拨至已知号码，并要求第二位审批人审核。
2. 网络钓鱼和虚假登录页面
在 IC3 的 2025 年报告中，网络钓鱼是被举报最多的犯罪类型，共收到 191,561 起投诉。在典型攻击中，电子邮件或消息会将人引导至虚假登录页面，或以其他方式索取员工凭证。如果员工中了圈套并输入了登录信息，攻击者就能窃取这些信息，并用其登录被盗账户。
要避免网络钓鱼，员工在打开电子邮件和点击链接时应保持警惕。检查链接是否会跳转到其声称的目标位置（也要留意细微的拼写变化，例如用大写 I 冒充小写 l），并警惕意外出现的登录提示。如果一条消息试图制造紧迫感（“请在未来 24 小时内登录，否则您的账户将被删除”），这也是另一个预警信号。
在 IT 层面，能够拦截已知钓鱼网站的端点防护可以在有人还是点了链接时提供一道保障，而 MFA 则能防止仅凭被盗密码就登录成功。员工如果不确定某个链接是否可靠，应改为通过可信 URL 登录。
3. 技术支持和帮助台冒充
一个典型版本是突然接到“Windows tech support”的来电，声称检测到电脑中了病毒。虚假技术支持是另一种常见诈骗，2025 年已造成个人受害者和企业报告损失总计超过 20 亿美元。
这种诈骗通常始于一通电话、一封电子邮件或其他通知，声称来自某家公司的 IT 团队。对方会声称需要对受害者的设备进行故障排查、调试或其他维护，因此需要远程访问来处理问题。
这些诈骗通常会使用合法的商业远程访问软件连接到受害者的设备。然后，他们会利用该访问权限窃取数据、安装恶意软件，或访问其他有价值的文件。由于远程访问工具本身是合法软件，基于特征码的防病毒软件通常不会将其标记出来。
在这种情况下，警示信号就是这个请求本身。远程访问诈骗预防需要保持谨慎和怀疑态度，尤其是在接到自称来自帮助台的意外联系时。
员工应警惕支持人员主动发起的联系、施压要求立即采取行动，以及要求安装软件或口头读出某个代码的行为。对于 IT 团队来说，应对措施分为两部分：公布一个官方支持渠道，让员工知道真正的 IT 会如何联系他们；同时阻止在公司设备上安装未经批准的远程访问工具。
4. 虚假发票和供应商付款欺诈
当公司收到付款发票时，需要检查并确认其所支付的服务确已收到，且款项支付给了正确的对象。假发票和供应商付款欺诈的目的是诱骗企业向其付款，或将合法付款重定向到其他账户。
在这类骗局中，骗子通常会为从未订购过的商品和服务发送发票，指望企业不经核实确认详情就直接付款。在某些情况下，他们会冒充真实供应商，要求企业更新银行账户信息，让原本应支付给实际供应商的合法款项转而汇给他们。
无论哪种情况，骗子都能拿到钱，而企业和供应商则会蒙受损失。
员工可以通过留意以下迹象来识别这类诈骗：收到没人记得订购过的服务发票、银行账户信息被更改，以及发件人域名与真实供应商略有出入。在流程方面，要求任何供应商银行账户信息的变更都必须通过档案中已有的联系方式进行确认，绝不能通过请求中提供的联系方式确认。
5. AI 辅助冒充和语音克隆
人工智能（AI）让诈骗分子有了新的工具来欺骗受害者。根据 FBI 的 IC3 报告，被标记为与 AI 相关的投诉在 2025 年造成了近 9 亿美元的损失，这也是 IC3 首次追踪这一类别的年份。
诈骗者可以利用 AI 快速生成极具迷惑性的钓鱼邮件，使钓鱼攻击更加有效。同样，他们还可以利用 AI 克隆公司高管或同事的声音，并致电受害者索要钱款或凭据。熟悉的声音已不再是可靠的身份凭证，而生成式 AI 还能让这些电话在实时互动中显得自然且极具说服力。
警示信号依然存在。通过正常渠道之外发起、要求转账或获取访问权限的语音或视频通话，是一个重要的危险信号，尤其是在来电者不断催促、制造紧迫感时。
培训员工先挂断电话，再通过已知号码回拨联系人，并将回拨确立为付款和访问权限变更政策中的必需步骤。
标准防病毒软件在哪些方面难以应对诈骗
Antivirus 是端点安全的核心组成部分，但许多诈骗的设计就是为了绕过它。
基于特征码的防病毒软件主要关注恶意文件和代码。许多诈骗根本不涉及恶意软件。他们会诱骗员工发送电汇、交出凭证，或为骗子安装合法的远程访问工具。
在这些情况下，攻击是通过员工自己的操作实施的。反诈骗保护需要在员工成为目标的那一刻发挥作用，例如当他们进入钓鱼页面或诈骗网站时，或当有人要求他们安装远程访问软件时。
这并不是说杀毒软件已经过时。杀毒软件仍然是防御恶意软件和其他网络威胁的必要工具，但应搭配针对诈骗的终端防护和用户培训，以实现更全面的保护。
7 个步骤保护企业免受诈骗侵害
以下七个步骤将流程、人员和技术结合起来，帮助 IT 团队在诈骗造成业务资金损失之前加以阻止：
通过第二渠道验证每一笔付款和账户变更：许多诈骗都依赖受害者轻信骗子的一面之词，因此，验证可以堵住最常见的漏洞。在更改银行账户信息、添加新的收款人或更新工资发放信息之前，要求回拨到已知电话号码（而非请求中提供的号码）进行确认，并由第二位审批人批准。
就当前诈骗手法对员工进行培训：简短、定期开展并结合真实案例的培训效果最佳，包括冒充帮助台和 AI 语音克隆。让可疑消息的�举报变得快捷且无需担责，这样员工一旦发现异常就会主动报告。
发布一个官方 IT 支持渠道：明确告知员工 IT 将通过何种方式联系他们，并清楚说明 IT 绝不会主动致电要求安装软件，这样就能防范 IT 诈骗。任何其他请求都应视为诈骗并立即上报。
控制哪些远程访问工具可以在公司设备上运行：统一使用一款经批准的远程访问工具，并确保员工清楚 IT 团队使用的是哪一款。然后阻止或标记在公司设备上安装任何其他远程访问软件的行为。
增加可拦截诈骗和钓鱼网站的端点保护：端点保护是防御恶意链接和网站的强大工具。寻找能够覆盖受管设备并在员工与诈骗和钓鱼网站交互前就将其拦截的防护方案。
对关键账户强制实施多因素身份验证：如果员工的凭证被窃取，额外的身份验证就能化险为夷。登录电子邮件、银行、工资单等账户时，请使用多因素身份验证（MFA），这样即使密码被盗，也不足以让他人获得未经授权的访问。
集中管理警报并制定响应计划：集中式控制和清晰明确的计划可帮助 IT 团队快速高效地应对威胁。确保安全警报统一发送到 IT 团队的同一处；如果设备受到感染，迅速将其隔离并重置凭证。如果资金已被转移，请务必联系您的银行，并向 FBI 和 FTC 报告所有事件。
企业反诈骗软件应关注哪些要点
企业防骗需要将员工培训与反诈骗软件有力结合起来。反��诈骗软件可以帮助识别并拦截潜在诈骗，但还需要确保它具备合适的功能。
请务必留意以下内容：
实时恶意软件防护 可在文件被打开或下载时自动扫描，并隔离检测到的威胁。
通过诈骗和钓鱼网站拦截来阻止已知恶意网站，并识别新的恶意网站。
可帮助识别新型和新出现诈骗的AI 辅助诈骗检测，即使基于规则的过滤器无法识别也不例外。
阻止未经授权的远程访问工具，以检测并阻止安装未经批准的远程访问软件的尝试。
集中式部署和策略控制，让 IT 即使无法到达现场，也能在所有端点上安装并强制实施保护。
即时警报，在威胁被拦截或检测到账户接管企图时通知 IT。
与现有安全工具兼容，因此可与现有防病毒软件或 EDR 软件同时运行而不会发生冲突。
清晰的隐私边界，让管理员能够查看保护状态和安全事件，同时不暴露员工的个人文件。
Splashtop Shield for Business 如何帮助 IT 团队降低诈骗风险
虽然现在有许多诈骗和威胁试图窃取账户和数据，但也有工具可以同时防御恶意软件和诈骗分子。Splashtop Shield for Business 将杀毒与反诈骗保护结合在一起，在保护设备免受病毒侵害的同时，也帮助保护员工不被欺骗。
Splashtop Shield for Business 可作为附加组件用于具备无人值守访问功能的 Splashtop 商业产品，将现代防病毒功能与 AI 辅助诈骗和网络钓鱼防护相结合，帮助保障端点安全。使用 Splashtop Shield for Business，您可以：
1. 借助 AI 辅助检测拦截诈骗和钓鱼网站
Splashtop Shield for Business 可拦截不安全和已知的钓鱼网站，其 AI 辅助诈骗检测还能帮助识别尚未列入已知名单的新型和新出现的诈骗。实时反恶意软件和访问时扫描可在恶意文件和不安全应用程序运行前将其拦截。
2. 阻止未经授权的远程访问工具安装
远程访问是实现远程协作、支持和工作的绝佳工具。不过，诈骗者也可能滥用它，诱骗受害者授予访问权限。因此，Splashtop Shield for Business 能够检测并阻止安装未经授权的远程访问工具，包括诈骗者用来冒充帮助台的那些工具。管理员可以将获准的远程访问工具添加到允许列表中，确保合法的支持会话持续正常运行。如果 Splashtop Shield 检测到接管企图，它会立即向 IT 发出警报，以便及时干预。
3. 通过 Splashtop 控制台进行部署和报告
安全管理不应该给用户或 IT 团队带来不必要的烦恼。IT 团队可以通过 Endpoint Policies 自动安装 Splashtop Shield for Business，或按需运行静默安装，而不会打扰用户。可从 Splashtop 控制台启动快速扫描和全面扫描，威胁警报也会显示在其中的 Security > Threats 下，并附有直达 Shield Console 的链接以便进行调查。
此外，Splashtop Shield 还能自动隔离大多数威胁，从而提升响应速度，而不会给 IT 部门增加额外负担。
4. 将反诈骗防护与现有安全工具配合运行
Splashtop Shield for Business 可以与其他安全工具同时运行而不发生冲突，例如 CrowdStrike 或 Bitdefender。管理员可以查看每个端点的防护状态和安全事件，而员工的个人文件和浏览历史会保持私密。
为所管理的端点添加反诈骗防护
恶意软件针对设备，诈骗则针对人。良好的防诈骗保护结合了验证、培训和终端控制，帮助及时发现诈骗网站，并在未经授权的远程访问造成业务资金损失之前加以阻止。
Splashtop Shield for Business 增加了这一端点防护层，结合实时防病毒、AI 辅助的诈骗和网络钓鱼防护，以及对未经授权的远程访问工具的拦截，帮助 IT 团队在 Windows 和 macOS 端点上发现并阻止诈骗。
如果您的企业已经在使用带有无人值守访问功能的 Splashtop 商业产品，则可以将 Splashtop Shield for Business 添加到您的订阅中。
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