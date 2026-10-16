面向中小企业的勒索软件防护依赖于几层控制措施：在每一条远程访问路径上启用多因素身份验证（MFA），快速修补已知被利用的漏洞，在每台计算机上部署终端保护，控制哪些远程访问工具可以运行，以及经过测试的脱机备份。这些措施的实施顺序很重要，本指南将从能封堵最常见入口点的控制措施开始讲起。
2025 年，FBI IC3 收到了 3,611 起勒索软件投诉，报告损失达 3,230 万美元，这一数字还未包括停机、业务损失和恢复成本。Verizon 发布的《2026 Data Breach Investigations Report》还发现，48% 的数据泄露事件中涉及勒索软件，高于前一年的 44%。
本指南将介绍：为什么勒索软件团伙会盯上小型企业、攻击者如何入侵、应优先部署哪些防护措施，以及一旦遭遇攻击该如何应对。
为什么勒索软件团伙会盯上小型企业
尽管大型企业看起来像是勒索软件攻击中最有价值的目标，但小型企业通常更容易成为攻击目标。
小型企业往往缺乏大型组织具备的安全防护能力和响应速度，因此很容易成为网络犯罪分子的目标。此外，以小型企业为目标的勒索软件可攻击的对象更多，因此更容易在短时间内侵害多名受害者。
例如，CISA 和 FBI 报告称，Akira 勒索软件 主要针对中小型企业（SMB）。在一些 Akira 事件中，攻击者在初始访问后仅两个多小时就窃取了数据，而大多数小型团队在这段时间内都没有人主动监控。
一旦小企业遭遇勒索软件攻击，就会面临尽快恢复一切的压力。机构每多一刻无法访问自己的数据和网络，就多一刻在损失业务和金钱，因此必须迅速采取行动。即使他们可以通过备份恢复丢失的数据，攻击者往往也会实施“二次勒索”，在加密数据前先将其窃走，因此专有和敏感数据仍可能被出售或泄露。
勒索软件如何进入小型企业网络
如果想避免勒索软件攻击，第一步是了解它们是如何发生的。勒索软件可通过多种方式进入企业网络，包括：
1. 被盗密码和无 MFA 的远程访问
如果没有 MFA，仅凭一个被盗密码就足以让攻击者入侵。CISA 报告称，Akira 攻击者会通过未受 多因素身份验证 保护的 VPN 账户获取访问权限 ，以及通过远程桌面协议（RDP）入侵。重复使用的密码以及通过网络钓鱼窃取的凭据，会让这一切变得更容易。强大且唯一的密码固然有帮助，但 IT 应该对每个远程访问账户强制启用 MFA，确保仅凭密码永远不够。
2. 未修补的软件和设备
攻击者还会利用操作系统、应用程序、VPN 和其他面向互联网的系统中尚未修补的已知漏洞。如果打补丁依赖用户自行更新设备，就会留下漏洞，因此由 IT 管理的自动化补丁至关重要。
Verizon 的《2026 数据泄�露调查报告》（DBIR）发现，31% 的数据泄露事件最初是由漏洞利用引发的。已知被利用的漏洞中，只有 26% 得到了完全修复，修复所需的中位时间为 43 天，这给了攻击者充足的时间窗口来瞄准暴露的系统。
3. 网络钓鱼邮件和恶意下载
网络钓鱼攻击和其他社会工程伎俩，通常是勒索软件攻击的第一步。员工只要在不知情的情况下交出密码数据或下载恶意文件一次，其设备或账户就可能被入侵。因此，了解如何防范网络钓鱼对于网络安全至关重要。
4. 被用来对付您的合法远程访问工具
这是最难被发现的入侵入口之一，因为企业和 IT 团队每天都会使用远程访问软件来支持远程办公和远程支持。一旦攻击者成功入侵，其中许多人会安装合法的商业远程访问工具，以维持其立足点。CISA 报告称，Akira 行动者确实会这样做，这使他们的活动能够融入正常的 IT 管理中，而且他们还会试图关闭杀毒进程。
这就是为什么，如果公司电脑上出现了 IT 从未批准的远程访问工具，就是一个值得调查的警示信号。保留一份团队正在使用的已批准远程访问软件清单，这样未获批准的工具就会一目了然。
面向小型企业的勒索软件防护：首先要部署什么
从这份列表顶部开始，依次往下进行。前两项控制措施可封堵攻击者最常利用的入口，而之后的每一步都能在有威胁突破防线时进一步限制损害。
1. 在每个远程访问路径和管理员账户上强制启用 MFA
MFA 需要第二种验证方式，例如身份验证器应用或安全密钥，因此仅凭被盗密码无法��解锁账户。这是 CISA 的首要建议之一，用于防御 Akira，另一项建议是关闭来自互联网的直接 RDP 访问。将其应用于 VPN、远程访问工具、电子邮件以及每一个管理员账户。
2. 优先修补已知被利用的漏洞
让设备及时打补丁并保持最新状态，对维护网络安全至关重要，而了解如何确定补丁优先级同样重要。先从已知且正被积极利用的漏洞开始，因为攻击者会优先瞄准这些漏洞。（您可以使用CISA 已知被利用漏洞目录来识别这些漏洞。）终端优先级也很重要：先从面向互联网的系统、VPN 和备份服务器开始，因为它们最容易暴露，也对恢复最关键。尽可能实现补丁自动化，这样更新就不必依赖用户。
3. 在每台计算机上运行端点保护
终端保护可检测并阻止每台计算机上的威胁。可重点关注实时 恶意软件 检测、对已检测威胁的自动隔离，以及对钓鱼网站的拦截。由于勒索软件团伙会试图关闭保护功能，IT 还需要集中了解哪些设备受到了保护。具备告警调查能力的团队可以增加 endpoint detection and response（EDR），以进行更深入的调查和响应。
4. 控制哪些远程访问工具可以运行
统一采用一种经批准的远程访问工具，并使用 MFA 保护，同时对任何其他远程访问软件进行拦截或告警。这样一来，攻击者为维持访问权限而安装的工具就会更显眼，而不是混杂其中。
5. 限制管理员权限
普通用户不应拥有��本地管理员权限。如果勒索软件攻击涉及被盗凭据，那么一个被攻破且拥有管理员权限的账户会让攻击者获得大得多的控制范围。使用单独的管理员账户，以尽量减少潜在目标数量。
6. 保留脱机且经过测试的备份
备份对于在攻击后恢复系统至关重要。CISA 建议使用与主网络分离的脱机加密备份，这会让攻击者更难接触到这些备份。也要让备份服务器及时打补丁，因为像 Akira 这样的团伙会针对备份服务器漏洞发起攻击，并定期执行恢复测试，以确认备份是最新且可用的。
7. 培训员工识别并报告网络钓鱼攻击
员工培训和安全意识也是另一道关键防线。员工应当知道如何识别并避免网络钓鱼攻击，并且要有一种快速、无责备压力的方式来报告可疑消息，以便 IT 能在钓鱼攻击扩散前作出响应。
如果企业遭遇勒索软件，该怎么做
如果遭遇勒索软件攻击，请迅速并按顺序作出响应。以下步骤遵循 CISA 的 #StopRansomware 指南中的勒索软件响应清单：
将受影响的计算机断开连接，使其脱离网络。这有助于限制传播，但如果可能，应避免将其关机，因为那样可能会破坏证据。
联系您的 IT 服务提供商或 MSP 并启动事件响应计划。计划启动得越早，能控制住的损失就越多。
通过拍摄勒索说明并记录哪些系统受到影响，保留证据。这有助于支持调查和恢复过程。
向有关主管机构报告此次攻击，包括 FBI 和 CISA。可以通过 ic3.gov 或当地办事处向 FBI 报告。如果投保了网络保险，请务必尽早联系保险公司。
避免支付赎金。虽然支付赎金、及时止损可能很诱人，但无法保证犯罪分子会兑现承诺（而且这也会助长他们的犯罪行为）。因此，CISA 和 FBI 不建议支付赎金。
只有在封堵入口点并重置密码之后，才能从干净的备份中恢复；否则，攻击者仍可能保有访问权限。正是那些脱机且经过测试的备份，才让这一步成为可能。
Splashtop Shield for Business 如何帮助保护您的计算机免受勒索软件侵害
终端防护这一层能拦住那些绕过 MFA 和补丁防护的威胁。Splashtop Shield for Business为小型企业提供这一层防护，将现代防病毒、AI 辅助诈骗和网络钓鱼防护，以及对未经授权远程访问工具的拦截结合在一起。
Splashtop Shield for Business 可作为带有无人值守访问功能的 Splashtop 商业产品附加组件提供，可保护 Windows 和 macOS 计算机。使用 Splashtop Shield for Business，您可以：
1. 实时检测并隔离恶意软件
Splashtop Shield for Business 提供实时反恶意软件和访问时扫描，并借助 AI 辅助检测帮助捕捉基于特征码的扫描遗漏的威胁。它会自动隔离大多数威胁，IT 团队还可以直接通过 Splashtop 控制台运行快速扫描和完整扫描。
2. 阻止钓鱼网站和未经授权的远程访问工具
Splashtop Shield for Business 会拦截不安全和已知的钓鱼网站，帮助员工避免访问专门用于窃取密码的页面。它还会检测并拦截安装未经授权远程访问工具的尝试，并立即向 IT 发出警报，这有助于应对 CISA 针对 Akira 所描述的持久化技术。管理员可以将已批准的工具添加到允许列表中，从而让合法的远程支持持续正常运行。
3. 从 Splashtop 控制台部署并生成报告
IT 团队可以通过 Endpoint Policies 自动安装 Splashtop Shield for Business，也可以按需静默安装。威胁警报会显示在 Splashtop 控制台中，并附带指向 Shield Console 的链接，便于分类处置；管理员可在其中查看每台设备的防护状态和安全事件，并导出日志，以支持 IT 合规工作。
适用于企业的 Splashtop Shield 也可以与 CrowdStrike 和 Bitdefender 等安全工具配合运行。它专注于预防和检测，不提供备份或恢复功能，因此应搭配脱机备份解决方案使用。如需详细了解跨工具比较时应关注的内容，请参阅 勒索软件防护软件：关键功能。
使用 Splashtop Shield for Business 保护小型企业的电脑
最适合小型企业的勒索软件防护方式，是按优先顺序部署分层控制措施：MFA 和补丁管理可封堵最常见的入口，而端点保护则能拦截漏网威胁。Splashtop Shield for Business 通过实时防病毒、AI 辅助检测和阻止未经授权的远程访问工具，为终端增加了这一层防护。
如果您的组织已经在使用具备无人值守访问功能的 Splashtop 商业产品，您可以将 Splashtop Shield for Business 添加到已在管理的计算机上。
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