远程访问工具让人们可以轻松地从任何地方连接到他们的计算机，或从可信的 IT 支持那里获得帮助。但不幸的是，骗子已经学会滥用这些工具来欺骗人们。他们假装来自您的银行、像 Microsoft 或 Apple 这样的知名公司，甚至是您自己的 IT 部门。他们的目标是吓唬您安装远程访问软件，以便他们可以控制您的计算机、窃取个人信息或要求付款。
重要的是要认识到像 Splashtop 这样的软件本身是安全的，并且每天被企业、学校和个人广泛使用。问题在于当犯罪分子将其滥用作为骗局的一部分。这就是为什么了解警告信号可以帮助您保护自己和您的计算机免受欺诈。
远程访问骗局如何运作
远程访问骗局通常始于社会工程，这意味着骗你相信骗子是一个可信的来源。他们可能会：
假装来自像Microsoft、Apple或Amazon这样的知名公司
声称代表你的银行、公用事业提供商，甚至是政府机构
冒充你的工作场所IT团队，说他们需要“修复”一个紧急问题
诈骗通常以一种紧迫感开始。例如，你可能会在屏幕上看到一个弹出窗口，声称你的计算机已感染，接到电话称你的账户已被破坏，或收到电子邮件警告如果你不立即采取行动，你的服务将被暂停。
一旦他们引起了您的注意，骗子就会逼迫您安装远程访问软件，以便他们可以“帮助”您。实际上，给予他们访问权限会为许多有害行为打开大门。他们可能会：
窃取个人或财务信息
安装恶意软件或勒索软件
更改安全设置使你的计算机容易受到攻击
将你锁在账户或文件之外
骗你支付虚假的“修理”或服务费用
简而言之，骗子利用信任和恐惧来让你交出设备的控制权，然后以对他们最有利的方式利用这种访问。
常见的警示信号
远程访问骗局通常遵循熟悉的模式。如果你注意到这些警告信号中的任何一个，这是一个强烈的信号，表明在采取行动之前需要停止并验证：
未经请求的联系：你接到一个电话、电子邮件或弹出窗口，关于一个你没有报告的问题。
恐吓策略：消息声称您的计算机已感染、您的银行账户有风险，或者您的服务将立即被切断，除非您采取行动。
快速行动的压力：骗子利用紧迫感让你没有时间思考或仔细检查。
不寻常的付款请求：他们可能会要求你用礼品卡、电汇或加密货币支付支持或安全服务费用。
安装软件的请求：他们指示你下载并运行远程访问工具，即使你从未请求过帮助。
要求敏感信息：他们想要密码、社会安全号码或银行账户信息，借口是“验证”。
相信你的直觉。如果感觉不对劲，那可能就是不对劲。合法的公司或 IT 团队不会用威胁或不寻常的付款要求来逼迫您，他们只会在您通过官方渠道请求时提供远程支持。
关于Splashtop的重要提醒
远程访问骗局可能会造成混淆，因为犯罪分子使用合法软件作为其骗局的一部分。明确地说，Splashtop本身没有被黑客攻击或妥协。问题在于社会工程，骗子说服人们在虚假借口下安装或运行软件。
可以这样想：软件就像房子的钥匙，只是一个工具。在合适的人手中，它可以让你安全地打开自己的门。如果有人骗你交出钥匙，他们就可以滥用它。
以下是关于 Splashtop 的事实：
Splashtop是安全可靠的软件，每天被企业、学校和个人用于安全的远程工作和IT支持。
骗子可能会试图让你安装Splashtop（或其他远程工具如TeamViewer、AnyDesk或LogMeIn），假装是你的银行、Microsoft、Apple，甚至是你的IT部门。
底线是：如果你没有寻求支持，任何人都不应该使用 Splashtop 或任何其他远程访问软件连接到你的设备。
如果你成为目标该怎么办
如果你怀疑有人试图通过远程访问请求诈骗你，最重要的步骤是在给予他们控制权之前停止。这是你应该做的：
不要点击或拨打弹出窗口或电子邮件中的号码。相反，关闭消息并直接访问相关公司的官方网站。
挂断可疑来电。如果有人声称来自你的银行、Microsoft或其他服务，请结束通话并使用可信的电话号码自行联系公司。
永远不要分享个人信息，如密码、社会安全号码或银行详细信息，给那些意外联系你的人。
不要安装软件，除非你从可信来源请求帮助并能确认其合法性。
如果你已经让某人进入：
立即结束远程会话。
卸载他们要求您安装的任何软件。
在您的计算机上运行完整的杀毒或安全扫描。
如果你分享了财务信息，请联系你的银行或信用卡公司。
向当地当局报告诈骗（例如，美国的 FTC 或 IC3）。
迅速采取行动可以限制损害，并帮助你在未来保持保护。
在线保持安全
像 Splashtop 这样的远程访问软件受到全球企业、学校和专业人士的信任，但骗子有时会滥用合法工具进行欺诈。真正的风险是社会工程——犯罪分子欺骗人们交出访问权限。
通过学习识别警告信号并拒绝未经请求的请求，您可以保护您的计算机和个人信息。
要了解有关 Splashtop 安全实践以及我们如何保持平台安全的更多信息，请访问 Splashtop 安全页面。