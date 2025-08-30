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Splashtop 成功引起 Adobe 的关注

Splashtop Team
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认识戴夫·赫尔米利和卡尔·苏尔。 戴夫是 Adobe Video 的战略开发主管。 卡尔是老人 Adobe 视频的技术销售经理。 他们一直在寻找最佳的远程访问解决方案，以便在旅行时访问专用的办公计算机，但随后全球疫情袭来，要求他们迅速找到解决方案。 他们的一位多媒体客户推荐了 Splashtop。 事实证明，Splashtop 就是他们所不知道的一切。

自从 Dave 和 Karl 开始使用 Splashtop，就不断将其推荐给其他合作伙伴，比如大型新闻机构、广播客户等。

我们一直非常关注各种解决方案。在当下流行的所有方案中，Splashtop 赫然出现。我曾与华纳媒体（Warner Media）的一位客户有合作，这位客户目前在用的软件是 Enterprise。通过 Enterprise，该客户所在的大型部门屡获成功，这一点让我非常感兴趣。—— Dave Helmly

Splashtop 的优势：远程编辑视频所需的快速 A/V 同步功能

Adobe 的客户正在使用大量的共享存储空间、PB 级的素材（需要强大的音视频同步和快速工作能力）。 他们发现 Splashtop 在这方面表现出色，尤其是在从 Mac 远程传输到另一台 Mac 时，即使从六千英里之外也是如此。

推广部门的这些客户（视频剪辑人员）快速剪辑视频时，每秒要飞速敲击3或4个键，实现这一过程的关键是反应灵敏的 A/V 同步工具。我认为，这一点正是 Splashtop 的优势之一。—— Adobe Video 的 Karl Soule

观看 Adobe Video 的推荐视频，了解为什么 Splashtop 是更好的远程视频剪辑解决方案。

Splashtop Remote Desktop Software – Optimized for Adobe Users
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