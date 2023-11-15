迁移到 Splashtop Enterprise 时的入职提示

欢迎阅读我们的综合指南，了解如何在迁移到 Splashtop Enterprise 时确保流畅的入职体验！

随着工作世界的不断发展，远程访问和管理变得比以往任何时候都更加重要，为您的业务选择合适的工具是关键。 Splashtop Enterprise 作为领先的解决方案脱颖而出，为各种规模的企业提供高级功能和灵活性。 但是，无论你是从其他平台转移还是从头开始，它都更具吸引力的是它易于过渡。

在这篇博客中，我们将指导您完成帐户设置的迁移步骤，并提供有价值的提示，以确保您的团队从第一天起就可以充分利用 Splashtop Enterprise。

了解 Splashtop Enterprise 功能

在深入研究迁移和入职流程之前，必须了解 Splashtop Enterprise 提供的功能范围。 这些功能展示了为什么 Splashtop 是远程访问和支持的首选，并帮助您设想它如何适应和增强您当前的 IT 基础架构。

远程访问、支持和管理：一体化解决方案： Splashtop Enterprise 将远程访问、IT 支持和端点管理结合到一个全面的解决方案中。 这简化了 IT 运营，使您的团队更容易管理和支持分布式员工。

高性能远程访问 ：Splashtop Enterprise 专注于高性能，提供高达 60fps 的 4K 流媒体高帧率。

单点登录 （SSO） 和 SAML 集成 ：此功能简化了登录过程，减少了要记住的密码数量，并允许 IT 集中管理访问权限，从而增强用户体验和安全性。

高级访问管理 ：Splashtop 通过精细权限和计划访问等功能提供对用户访问的优化控制。

广泛的设备和平台支持 ：无论您的团队使用的是 Windows、Mac、Linux、Android 还是 iOS 设备，Splashtop 都能确保一致且可靠的远程访问。

端点监控和管理 ：这包括执行诊断操作、配置警报、管理防病毒部署和查看清单，所有这些都有助于维护您的 IT 环境的健康和安全。

服务台和支持功能 ：Splashtop 的服务台功能为 IT 团队提供高级支持体验。 这包括技术人员分组、服务渠道管理、通过 SOS Call和 Web 表单小部件提出的支持请求。 这些工具旨在简化支持流程，提高其效率和响应能力。

USB 设备和触控笔重定向：最终用户可以将 USB 设备从其本地计算机重定向到远程计算机。 此功能对于需要特定硬件的任务特别有用，例如图形设计或安全数据访问。

了解这些功能为顺利过渡到 Splashtop Enterprise 奠定了基础。 每项功能的设计都以用户为中心，确保平台满足并超越您的远程访问和管理需求。

第 1 部分：为迁移做准备

过渡到像 Splashtop Enterprise 这样的新远程访问解决方案需要仔细规划和考虑。 此阶段对于确保迁移过程的平稳高效至关重要。 以下是准备迁移到 Splashtop Enterprise 的关键步骤：

评估当前的 IT 基础架构和需求

首先，评估您当前的远程访问解决方案和 IT 基础架构。 了解哪些方法行之有效，哪些需要改进。 考虑使用的设备类型、网络配置、安全协议以及不同部门的任何特定要求。

明确定义您期望使用 Splashtop Enterprise 实现的目标。 您是否在寻找更好的性能、更高的安全性、更高的灵活性或更多？ 了解这些目标将指导您的迁移策略。

规划过渡

为迁移过程制定切合实际的时间表。 考虑账户设置、软件安装、测试、培训和全面部署等关键阶段。 确保每个阶段都有足够的时间，而不必匆忙完成流程。

确定成功迁移所需的资源。 这包括人员，例如IT人员和潜在的培训提供商，以及硬件和网络调整等技术资源。

请务必制定备份计划。 确保关键操作在过渡期间可以不间断地继续。 这可能涉及在短时间内并行维护您的旧系统。

与团队沟通

尽早与包括管理层和最终用户在内的利益相关者进行沟通至关重要。 解释迁移到 Splashtop Enterprise 的好处以及它将如何影响他们的工作。 开发有用的资源，例如根据组织需求量身定制的常见问题解答、指南和最佳实践。 在迁移过程中和迁移之后，这些资源将是非常宝贵的。

建立反馈机制，以解决过渡期间用户的疑虑和建议。 这将有助于微调流程并迅速应对任何挑战。

测试和试运行

在全面推出之前，请与一小部分用户进行试点测试。 这使您能够识别潜在问题并在受控环境中进行必要的调整。 使用试点测试的反馈来完善您的迁移策略。 解决任何技术问题并根据需要更新培训材料。

通过为迁移到 Splashtop Enterprise 做好充分准备，您可以确保更平稳的过渡，最大限度地减少中断，并为成功部署奠定基础。

第 2 部分：安装和配置 Splashtop Enterprise 软件

订阅或开始免费试用 Splashtop Enterprise 后，下一步就是在您的设备上 安装和配置软件 。 此过程涉及在将要访问的计算机上设置 Splashtop Business 应用程序以进行远程访问和 Streamer 应用程序。

在计算机上安装商务应用程序以进行远程访问

如果您尚未在帐户设置阶段执行此操作，请在将用于远程访问的设备上下载 Splashtop Business 应用程序。 这可能包括计算机、平板电脑或智能手机。 按照屏幕上的说明进行顺利安装。

在要远程访问的计算机上安装 Streamer 应用程序

在您希望远程访问的每台计算机上安装 Splashtop Streamer。 Streamer 应用程序可以直接从 Splashtop 网站下载，也可以使用从 Splashtop Web 控制台生成的链接进行部署。

配置访问权限和预设访问

在 Splashtop Web 控制台中，您可以管理和控制单个用户或组的 访问权限 。 这可确保员工根据自己的角色和需求对远程计算机具有适当级别的访问权限。

为了增强安全性和管理，您可以配置预设访问。 此功能允许您定义允许远程访问的特定时间，从而为您的IT环境增加额外的控制层。

通过仔细执行这些步骤，您将确保正确安装和配置 Splashtop Enterprise 软件，为您的组织提供安全高效的远程访问环境。

第 3 部分：管理用户访问权限和安全性

有效的用户访问管理和强大的安全性是在组织中成功实施 Splashtop Enterprise 的关键组成部分。 本节提供有关为所有用户设置和维护安全和受控访问权限的指南。

设置单点登录 （SSO） 和 SAML 集成

实施 SSO： 单点登录简化了用户的登录流程，同时增强了安全性。 Splashtop 支持与 Okta、Azure AD 和 G-Suite 等流行的 SSO 提供商集成。 设置 SSO 以简化访问并集中管理身份验证。

配置 SAML： 安全断言标记语言 （SAML） 集成增加了另一层安全性。 它允许您的身份提供商和 Splashtop 之间进行安全、简化的通信，确保访问权限得到一致的管理和执行。

建立用户角色和权限

在 Splashtop 中创建与组织中不同工作职能相对应的角色。 根据每个工作职能所需的访问级别为这些角色分配权限。

定义角色后，将用户分配给这些角色。 这种方法遵循最低特权原则，确保员工只能访问其角色所需的资源。

使用双因素身份验证 (2FA) 增强安全性

为了增加安全性，请启用双因素身份验证。 这要求用户提供两种不同的身份验证因素来验证自己。 这可能是他们知道的东西（例如密码）、他们拥有的东西（例如移动设备）和/或他们所拥有的东西（例如指纹或面部识别）的组合。

确保用户了解 2FA 的重要性并知道如何使用它。 提供培训或资源，帮助他们熟悉这项额外的安全措施。

实施 IP 白名单和其他访问控制

使用 IP 白名单 将访问限制为 Splashtop 环境中的某些 IP 地址。 这对于确保只能从经批准的位置进行远程访问特别有用。

考虑其他访问控制措施，例如设备身份验证、基于时间的限制和使用情况记录。 查看这些设置，确保它们与贵组织的安全状况保持一致。

定期审计和合规检查

定期审核您的 Splashtop 设置，以确保所有安全措施正常运行。 查找任何未经授权的访问尝试或其他违规行为。

确保您的 Splashtop 部署符合相关的行业标准和法规，例如 GDPR、HIPAA 或 PCI DSS。 这可能涉及定期审查访问日志、更新安全协议以及对员工进行合规培训。

通过精心管理用户访问和加强安全性，您可以确保您的 Splashtop Enterprise 部署不仅提高了生产力和灵活性，而且还坚持了最高的安全性和合规性标准。

第 4 部分：培训和支持

有效的培训和支持是在组织内最大限度地发挥 Splashtop Enterprise 优势的关键。 精心策划的培训计划可确保所有用户熟悉并熟练使用新系统，而强大的支撑结构可在需要时提供帮助和指导。

为员工提供培训课程

针对贵组织的不同角色和部门制定量身定制的培训计划。 确保这些课程涵盖使用 Splashtop 的基础知识和任何特定于角色的功能。

考虑提供多种培训形式，例如实时网络研讨会、互动研讨会和录制教程。 这种多样性可以满足不同的学习风格和时间表。

鼓励员工在受控环境中练习使用 Splashtop。 亲身体验通常是学习和保留新信息的最有效方式。

利用 Splashtop 的支持资源

将用户引导至 Splashtop 全面的在线资源，例如 支持文章 和 操作视频。 这些资源对于自助和快速解决问题可能非常宝贵。

通过提供全面的培训和强大的支持，您可以确保您的团队能够高效、有效地使用 Splashtop Enterprise。 这提高了工作效率，并确保用户在使用新系统时感到自信和支持。

第 5 部分：利用高级功能

Splashtop Enterprise 具有高级功能，可以显着增强团队的远程访问体验和 IT 管理功能。 为了充分利用 Splashtop Enterprise，必须有效地了解和利用这些高级功能。

端点监控和管理

利用 Splashtop 的功能在远程设备上执行后台诊断操作。 此功能允许 IT 团队在不中断最终用户工作的情况下进行检查和故障排除。

为系统事件和性能指标设置警报。 使用智能操作自动响应这些警报，例如根据特定触发器运行脚本或命令。

利用 Splashtop 远程部署和管理防病毒软件的能力。 这样可以确保所有端点都能抵御威胁，即使在异地也是如此。

高级服务台功能

使用 Splashtop 的服务台功能有效地组织您的 IT 支持团队。 根据专业知识或部门对技术人员进行分组，并管理服务渠道以简化支持请求。

实施高效的系统来处理支持请求，包括 SOS Call 和 Web 表单小部件。 利用会话路由将请求定向到相应的技术人员或支持小组。

Splashtop 增强现实（AR）

探索 Splashtop 的 AR 功能，以远程解决问题。 这对于提供异地支持或解决需要视觉指导的硬件问题特别有用。 使用摄像头共享和 AR 注释来指导用户或技术人员完成复杂的任务，提供更具交互性和更有效的支持体验。

Splashtop Connector

使用 Splashtop Connector 安全地桥接 RDP 和 VNC 连接，而无需 VPN。 此功能增强了安全性和可访问性。

Splashtop 开放 API

利用 Splashtop 的开放式 API 将远程访问功能集成到您现有的 IT 应用程序和工作流程中，以实现更无缝的操作。

通过有效利用这些高级功能，您可以显著增强组织的远程访问和管理能力。 Splashtop Enterprise 强大的功能集为高效的 IT 管理、高质量的远程支持和整体改进的用户体验提供了工具。

结论

迁移到新的远程访问解决方案似乎令人望而生畏，但事实并非如此。 使用 Splashtop Enterprise，您不仅仅是采用新软件;您正在采用一种解决方案，该解决方案旨在无缝融入现有工作流程、增强安全性并支持业务增长。 无论您是小型初创公司还是大型企业，Splashtop 的可扩展和灵活方法都非常适合任何组织。

总之，Splashtop Enterprise 的成功入职和集成到您的业务实践中取决于了解其功能，为迁移做好充分准备，并参与持续的学习和适应过程。 通过采用这些原则，您可以确保无缝过渡到 Splashtop Enterprise，使您的组织能够充分利用远程访问技术。

如果您尚未订阅 Splashtop Enterprise，请联系我们以了解更多信息、安排演示或开始免费试用！