迁移到 Splashtop Enterprise 时的入职提示

欢迎阅读我们的综合指南，了解如何在向 Splashtop Enterprise 迁移时确保获得流畅的使用体验！
随着工作领域的不断发展，远程访问与管理的重要性也在日益增加，如何根据业务需求选择合适的工具是关键。Splashtop Enterprise 作为领先的解决方案，可以为各种规模的企业提供高级功能和灵活性。但 Splashtop 的真正优势在于其在迁移方面的简洁性，无论是从其他平台迁移还是从头开始使用。
在本篇博客中，我们将为您提供账户迁移详细步骤以及实用技巧，以确保您的团队从一开始就能充分利用 Splashtop Enterprise。
了解 Splashtop Enterprise 的各项功能
在深入研究迁移和使用流程之前，需要先了解 Splashtop Enterprise 的功能范围。这些功能展示了为什么 Splashtop 能成为远程访问与支持解决方案的首选，以及 Splashtop 如何适应并增强当前的 IT 基础架构。
远程访问、支持和管理：多合一解决方案：Splashtop Enterprise 将远程访问、IT 支持和端点管理整合到一个综合解决方案中。这样可以简化 IT 运营，更加易于团队管理，更加便于支持分布式员工。
高性能远程访问：Splashtop Enterprise 专注于高性能，支持 4K 流式传输，帧率高达 60fpsplashtop。
单点登录（SSO）和 SAML 集成：此功能可以简化登录过程，减轻密码记忆压力，同时允许 IT 集中管理访问权限，从而增强��用户体验和安全性。
高级访问管理：Splashtop 通过精细权限、预定访问等功能提供对用户访问的优化控制。
广泛的设备和平台支持：无论团队使用 Windows、Mac、Linux、Android 还是 iOS 设备，Splashtop 都能确保远程访问的一致性和可靠性。
端点监控和管理：包括执行诊断操作、配置警报、管理防病毒部署和查看清单，都有助于维护 IT 环境的健康和安全。
服务台和支持功能：Splashtop 的服务台功能可以为 IT 团队提供高级支持体验。包括技术员分组、服务频道管理、利用 SOS Call 和网页表单小部件提出支持请求等。这些工具旨在简化支持流程，提高支持效率和响应能力。
USB 设备和触控笔重定向：最终用户可以将 USB 设备从本地计算机重定向到远程计算机。这一功能对于完成图形设计、安全数据访问等需要特定硬件的工作任务非常关键。
对以上功能的了解是向 Splashtop Enterprise 顺利迁移的基础。所有功能在设计时都以用户为中心，确保使用的平台能够满足甚至超越您的远程访问和管理需求。
第1部分：迁移前的准备工作
迁移到 Splashtop Enterprise 等新的远程访问解决方案时需要仔细规划并考虑周全。因为这对于确保迁移过程的平稳高效至关重要。向 Splashtop Enterprise 迁移前需要先完成以下关键步骤：
评估当前的 IT 基础架构和需求
首先，要评估当前的远程访问解决方案和 IT 基础架构。了解哪些行之有效，哪些仍需改进。要考虑到正在使用的设备类型、网络配置、安全协议以及不同部门的所有特定要求。
要明确期望通过 Splashtop Enterprise 实现的目标。提高性能、增强安全性、增加灵活性还是其他？对这些目标的理解有助于指导迁移策略的制定。
迁移规划
为迁移过程制定切合实际的时间表。要考虑到账户设置、软件安装、测试、培训、全面部署等关键阶段。确保每个阶段都有足够的时间，避免操之过急。
确定成功迁移所需的资源。包括例如 IT、培训提供商等人力资源，硬件、网络调整等技术资源。
请务必制定备份计划。确保关键操作在迁移期间不间断。比如对旧系统的短期并行维护。
团队沟通
尽早与管理层、最终用户等利益相关者进行沟通至关重要。向其说明迁移到 Splashtop Enterprise 的优势以及对其未来工作的影响。开发有用资源，例如根据组织需求量身定制的常见问题解答、指南和最佳实践。在迁移过程中和完成迁移之后，这些资源将则非常宝贵。
建立反馈机制，以解决迁移期间用户的各种疑虑和建议。这将有助于对流程进行微调并迅速应对任何挑战。
测试和试运行
在全面应用之前，要先对部分用户进行试点测试，以识别潜在问题并在可控环境中进行必要的调整。通过试点测试的反馈来完善迁移策略。解决任何技术问题并根据需要更新培训材料。
如果能在迁移到 Splashtop Enterprise 前做好充分准备，则可确保迁移过程更平稳，最大限度地减少中断，为成功部署奠定基础。
第2部分：安装和配置 Splashtop Enterprise 软件
已经订购或开始免费试用 Splashtop Enterprise 后，下一步就是在设备上安装和配置软件。这一过程包括在远程访问控制端设置 Splashtop Business 应用和在被控端设置 Streamer 应用。
在远程访问控制端安装 Splashtop Business 应用
如果在账户设置阶段没有完成安装，请先在将用于远程访问的控制端设备上下载 Splashtop Business 应用。控制端设备可以是计算机、平板电脑或智能手机。按照屏幕提示完成安装即可。
在远程访问被控端安装 Splashtop Streamer 应用
在要远程访问的每台被控端计算机上安装 Splashtop Streamer。Streamer 应用可以直接从 Splashtop 官网下载，也可以通过 Splashtop Web 控制台生成的链接进行部署。
配置访问权限和预定访问
通过 Splashtop Web 控制台，可以管理和控制单个用户或组的访问权限。可确保能根据员工的角色和需求授予其对远程计算机的适当访问权限级别。
为了增强安全性和管理性，可以配置预定访问。通过此功能可以自定义允许远程访问的特定时间段，从而增强对 IT 环境的控制。
通过认真执行以上步骤，可以确保正确安装和配置 Splashtop Enterprise 软件，为组织提供安全高效的远程访问环境。
第3部分：管理用户访问权限和安全性
在组织中成功实施 Splashtop Enterprise 的关键在于具备有效的用户访问管理和强大的安全功能。本节关于如何为所有用户设置和维护安全和可控的访问权限。
设置单点登录（SSO）和 SAML 集成
实施 SSO：单点登录可以简化用户的登录流程，同时增强安全性。Splashtop 支持与 Okta、Azure AD、G-Suite 等主流 SSO 提供商集成。设置 SSO 以简化访问并集中管理身份验证。
配置 SAML：安全断言标记语言（SAML）集成可以进一步提高安全性。可以确保身份提供商和 Splashtop 之间通信的安全性并简化通信流程，保证访问权限在管理和执行层面的一致性。
设定用户角色和权限
在 Splashtop 中创建与组织中不同工作职能相对应的角色。根据不同工作职能所需的访问权限级别为这些角色分配权限。
确定角色后，为用户分配角色。这种方法遵循最小权限原则，可以确保员工仅能访问角色所需的资源。
使用双因素身份验证（(2FA）增强安全性
为了增强安全性，请启用双因素身份验证。这需要用户提供两种不同的身份验证因素来验证自己的身份。这些验证因素可以是用户知道的信息（例如密码）、拥有的物理设备（例如移动设备）和/或自身具有的生物特征（例如指纹或面部识别）的组合。
要确保用户了解 2FA 的重要性和使用方法。提供培训或资源，帮助用户熟悉这项额外的安全措施。
实施 IP 白名单和其他访问控制
可以使用 IP 白名单将访问限制为 Splashtop 环境中的某些特定 IP 地址。如果要确保只能从批准的位置进行远程访问，则这一功能非常有用。
还可以考虑使用其他访问控制措施，例如设备身份验证、基于时间的限制和使用情况记录。查看这些设置，确保与组织的安全状况保持一致。
定期审计并执行合规性检查
定期审计 Splashtop 设置，以确保所有安全措施都能正常运行。检查是否有任何未经授权的访问尝试或其他违规行为。
确保 Splashtop 部署符合相关的行业标准和法规，例如 GDPR、HIPAA、PCI DSS。包括定期审查访问日志、更新安全协议、对员工进行合规培训等。
通过精心管理用户访问和加强安全性，可以确保 Splashtop Enterprise 部署不仅可以提高生产力和灵活性，还符合最高的安全与合规标准。
第4部分：培训和支持
有效的培训和支持是在组织内最大限度发挥 Splashtop Enterprise 优势的关键。精心策划的培训方案可确保所有用户熟悉并熟练使用新系统，而强大的支持架构可在需要时提供帮助和指导。
为员工提供培训课程
针对组织的不同角色和部门制定培训方案。确保培训课程涵盖 Splashtop 的基础使用知识以及所有角色特定的功能。
我们建议提供多种培训形式，例如实时网络研讨会、互动研讨会、录制教程等。不同培训形式可以满足不同的学习风格和时间表。
鼓励员工在可控环境中练习使用 Splashtop。实践经验通常是学习和掌握新信息的最有效方式。
利用 Splashtop 的支持资源
引导用户查看 Splashtop 的综合在线资源，例如支持文档、操作视频。这些资源对于自助和快速解决问题非常关键。
通过提供全面的培训和强大的支持，可以确保团队能够高效使用 Splashtop Enterprise。提高工作效率，确保用户在使用新系统时自信满满，能够感受到被支持。
第5部分：利用高级功能
Splashtop Enterprise 具有高级功能，可以显著增强团队的远程访问体验和 IT 管理功能。为了充分利用 Splashtop Enterprise，必须有效地了解和利用这些高级功能。
端点监控与管理
利用 Splashtop 的功能在远程设备上执行后台诊断操作。通过后台诊断功能，IT 团队无需打断最终用户工作即可检查和排除故障。
为系统事件和性能指标设置警报。使用智能操作自动响应警报，例如根据特定触发器运行脚本或命令。
利用 Splashtop 可以远程部署和管理防病毒软件。可以确保所有端点都能抵御威胁，即使不在现场也是如此。
高级服务台功能
使用 Splashtop 的服务台功能有效组织 IT 支持团队。根据专业知识或部门对技术员进行分组，管理服务频道以简化支持请求。
通过高效的系统处理支持请求，包括 SOS Call 和网页表单小部件。利用会话路由将请求定向到相应的技术员或支持小组。
Splashtop 增强现实（AR）
探索 Splashtop AR 功能，可用于远程解决问题。这对于提供异地支持或解决需要视觉指导的硬件问题特别有用。使用摄像头共享和 AR 注释来指导用户或技术员完成复杂任务，提供更具交互性、更有效的支持体验。
Splashtop Connector
使用 Splashtop Connector 安全桥接 RDP 和 VNC 连接，无需通过 VPN。此功能可以增强安全性和可访问性。
Splashtop 开放 API
利用 Splashtop 的开放 API 将远程访问功能集成到现有的 IT 应用程序和工作流程中，让操作更无缝。
通过有效利用这些高级功能，可以显著提高组织的远程访问和管理水平。Splashtop Enterprise 强大的功能集可作为高效 IT 管理、高�质量远程支持和整体改进用户体验的工具。
结论
向新的远程访问解决方案迁移看似令人望而生畏，但事实并非如此。Splashtop Enterprise 不仅仅是一款新软件，更是一项旨在无缝融入现有工作流程的解决方案，可以增强安全性、促进业务增长。无论是小型初创公司还是大型企业，Splashtop 的可扩展和灵活性都非常适合任何组织。
总之，要成功使用 Splashtop Enterprise 并将其集成到业务实践中，关键在于了解其各项功能，为迁移做好充分准备，同时要持续学习、不断适应。通过坚持以上原则，可以确保向 Splashtop Enterprise 的无缝迁移，使组织能够充分利用远程访问技术。
如您尚未订购 Splashtop Enterprise，请联系我们以了解更多信息、安排演示或开始免费试用！