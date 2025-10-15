跳转到主要内容
少花钱多办事Autonomous Endpoint Management for MSPs

轻松保护、监控和管理客户端端点，自动执行日常 IT 任务，而无需传统 RMM 工具的成本和复杂性。

自动化并节省时间

手动更新所花费的每一小时都是与客户之间的时间损失。Splashtop AEM 使MSPs能够实时控制操作系统和第三方修补程序，从而轻松解决零日漏洞并自动在数千台设备上进行更新，以确保每个端点的安全。

提高可见性和控制力

通过单窗格仪表盘监督所有端点，轻松跟踪资产、监控安全状况并保持符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI 和其他法规。 通过实时可见性， MSPs可以快速发现风险、证明合规性并为客户提供更大的价值。

全面的端点监控和管理

通过端点策略、主动报警、脚本和修复工具，以及对已托管和未托管计算机及移动设备的高性能远程访问，快速轻松地管理分布式客户端环境。

智能风险管理

管理客户风险意味着在威胁造成破坏之前采取行动。通过人工智能辅助分析来发现关键漏洞、通过策略驱动的修补来快速弥补差距以及通过灵活的脚本进行补救， MSPs可以确保系统的安全和稳定。 通过 EDR 和 MDR 提供的可选端点保护为有需要的客户增加了另一层防御。

Splashtop 对Autonomous Endpoint Management的优势

促进 MSP 增长的综合平台

通过单一解决方案简化操作并更智能地扩展，实现端点管理、端点安全以及 IT 支持和客户对居家办公的远程访问。 Splashtop取代了传统的 RMM，减少了工具蔓延，并与 Active Directory、PSA 平台等集成，使MSPs的生活更加轻松。

Cost Savings icon

降低成本，提高利润率

通过具有竞争力的定价提高利润率，同时在混合和远程客户端环境以及大型多操作系统设备群中扩展 IT 运营。

更好的安全性和可管理性

获取 SSO 集成、高级日志记录和细粒度访问控制，以保护您的远程连接，并保护您的客户免受不断变化的威胁。

卓越的客户服务

Splashtop 的专家支持团队可通过电话、聊天或电子邮件全天候提供服务，以快速解决问题、保持远程连接顺畅并优化部署。我们将为您提供快速的解答和积极的指导，让您的业务无懈可击，进而为您的客户提供卓越的 IT 体验。

无与伦比的价格无与伦比的性能！

高级数据保护和安全

安全更进一步，安心再升一级。

  • 安全基础架构

    安全的云和本地托管服务具有全天候入侵检测功能和 SOC 2 和 3 认证，随时随地保护您的计算机、用户和数据安全。

    了解更多

  • 高级安全功能

    借助 2FA、端点 MFA、会话审计日志和 E2E 加密等功能，IT 团队可以完全控制远程访问的安全。

    了解更多

  • 标准与合规性

    我们严格遵守各种隐私和安全标准（如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），为您保驾护航，确保您的合规性。

    了解更多
Splashtop 是我用过的最好的工具。我用它来进行远程控制、最终用户支持、修补我的所有应用程序以及库存管理。你们提供最具成本效益和最简单的解决方案，并提供最好的客户支持。毫无疑问，我会向任何寻求远程支持和端点管理的人推荐您。修复每个问题过去需要花费我最多 20 分钟的时间，而现在使用 Splashtop 只需不到 5 分钟即可完成

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

