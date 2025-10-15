自动化并节省时间
手动更新所花费的每一小时都是与客户之间的时间损失。Splashtop AEM 使MSPs能够实时控制操作系统和第三方修补程序，从而轻松解决零日漏洞并自动在数千台设备上进行更新，以确保每个端点的安全。
提高可见性和控制力
通过单窗格仪表盘监督所有端点，轻松跟踪资产、监控安全状况并保持符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI 和其他法规。 通过实时可见性， MSPs可以快速发现风险、证明合规性并为客户提供更大的价值。
全面的端点监控和管理
通过端点策略、主动报警、脚本和修复工具，以及对已托管和未托管计算机及移动设备的高性能远程访问，快速轻松地管理分布式客户端环境。
智能风险管理
管理客户风险意味着在威胁造成破坏之前采取行动。通过人工智能辅助分析来发现关键漏洞、通过策略驱动的修补来快速弥补差距以及通过灵活的脚本进行补救， MSPs可以确保系统的安全和稳定。 通过 EDR 和 MDR 提供的可选端点保护为有需要的客户增加了另一层防御。
Splashtop 对Autonomous Endpoint Management的优势
促进 MSP 增长的综合平台
通过单一解决方案简化操作并更智能地扩展，实现端点管理、端点安全以及 IT 支持和客户对居家办公的远程访问。 Splashtop取代了传统的 RMM，减少了工具蔓延，并与 Active Directory、PSA 平台等集成，使MSPs的生活更加轻松。
降低成本，提高利润率
通过具有竞争力的定价提高利润率，同时在混合和远程客户端环境以及大型多操作系统设备群中扩展 IT 运营。
更好的安全性和可管理性
获取 SSO 集成、高级日志记录和细粒度访问控制，以保护您的远程连接，并保护您的客户免受不断变化的威胁。
卓越的客户服务
Splashtop 的专家支持团队可通过电话、聊天或电子邮件全天候提供服务，以快速解决问题、保持远程连接顺畅并优化部署。我们将为您提供快速的解答和积极的指导，让您的业务无懈可击，进而为您的客户提供卓越的 IT 体验。
Splashtop 是我用过的最好的工具。我用它来进行远程控制、最终用户支持、修补我的所有应用程序以及库存管理。你们提供最具成本效益和最简单的解决方案，并提供最好的客户支持。毫无疑问，我会向任何寻求远程支持和端点管理的人推荐您。修复每个问题过去需要花费我最多 20 分钟的时间，而现在使用 Splashtop 只需不到 5 分钟即可完成
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC