操作系统和第三方补丁
通过自动更新操作系统和第三方软件以及加强对部署版本的控制，防止出现漏洞。
人工智能驱动的 CVE 洞察
使用人工智能支持的 CVE（常见漏洞和暴露）摘要和建议的补救措施，快速识别风险、评估影响并确定漏洞的优先级。
策略框架
跨端点自定义并执行策略，以维护合规性并保护网络。
主动告警和补救
通过实时警报和智能操作自动修复，快速发现并解决问题。
仪表盘详情
通过集中式仪表盘监控端点健康状况、补丁状态和合规性，提供可操作洞察和详细日志。
脚本和任务
为多个端点执行批量操作，包括远程命令、脚本、文件传输、系统重启和 Windows 更新。
后台操作
访问任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器和远程命令等系统工具，而无需中断最终用户的操作。
库存报告
访问系统、硬件和软件库存的详细报告，提高可见性、审计和合规性
端点安全仪表盘
通过实时威胁检测、自动响应、Splashtop AV 防病毒管理等集中端点保护。
无人值守访问和控制
从任何设备远程访问 Windows、Mac、Linux、服务器和虚拟机。
使用附加功能进一步统一
通过SOS维持人员价值维护支持
使用 9 位会话码轻松支持无限的非托管设备和移动设备。 远程控制 Windows、Mac 和 Android 设备，并为 iOS 和旧版 Android 提供仅查看支持。
最终用户远程访问
通过对您管理的计算机进行高性能远程访问，使最终用户能够远程工作。
防病毒和 EDR
利用功能强大、灵活的端点保护解决方案（包括下一代防病毒软件、EDR 或全天候托管防御），确保您的端点安全。了解更多信息。
利用高级功能提升水平
SSO / SAML集成
使用 Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE、G-Suite 等工具进行身份验证，简化访问管理。
高级安全和访问控制
通过云会话录制、精细访问控制、实时监控的 SIEM 集成以及 IP 白名单，提高安全性和合规性。
高级远程会话控制
重定向 USB 设备和触控笔工具（智能卡、安全密钥等），或使用本地麦克风作为远程计算机的输入。体验 4:4:4 色彩模式和高保真音频，实现无缝的沉浸式工作流程。
高级远程会话控制
与工单系统�和其他平台集成，实现无缝远程支持，利用开放式 API 自动执行工作流程和增强 IT 运营。
Splashtop 增强现实（AR）
连接到非现场设备，然后通过摄像头共享和 AR 注释实时解决问题。 了解更多
Splashtop Connector
安全建立到 Windows 计算机和服务器的 RDP、VNC 和 SSH 连接，无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。 了解更多