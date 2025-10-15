跳转到主要内容
Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations

自动化日常 IT 任务，并通过对所有端点进行实时修补、可视性和控制，确保端点安全、最新且合规。

实时补丁管理，与 Intune 以及其他 MDM 相辅相成

不要等待下一个维护窗口。利用 CVE 可见性以及对操作系统和第三方应用程序补丁的全面控制，即时检测和修复零时差漏洞。在威胁演变成事故之前，实时消除安全漏洞并强制执行合规性。

提高可见性和控制力

通过单窗格仪表盘监督所有端点，轻松跟踪资产、监控安全状况并保持符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA、PCI 和其他法规。

全面的端点监控和管理

利用端点策略、主动报警、自动化和修复工具，以及对任何企业或 BYOD 设备的高性能远程访问，快速轻松地管理分布式环境。

面向未来的 IT 复原力

通过人工智能辅助漏洞分析、定制软件补丁和主动修复来加强安全性。可选的 EDR 和 MDR 服务增加了一层额外的防御，帮助 IT 团队为不断变化的威胁做好准备，并保持系统的安全和更新。

Splashtop 对Autonomous Endpoint Management的优势

面向一切 IT 的整合平台

无论您是扩展还是简化， Splashtop都将端点管理、端点安全和远程访问结合在一起，为 IT 提供支持，并为最终用户提供居家办公。 与 Active Directory、票务、ITSM 和其他工具集成，实现无缝的用户体验。

经济高效且可扩展

通过具有竞争力的定价降低运营成本，同时在混合团队、远程环境和大型多操作系统设备群中扩展 IT 运营。

更好的安全性和可管理性

获取 SSO 集成、高级日志记录和细粒度访问控制，以保护您的远程连接，并保护您的组织免受不断变化的威胁。

卓越的客户服务

Splashtop 的专家支持团队可通过电话、聊天或电子邮件全天候提供服务，以快速解决问题、保持远程连接顺畅并优化部署。我们将为您提供快速解答和积极指导，让您的 IT 环境保持弹性，让员工保持高效率。

无与伦比的价格无与伦比的性能！

高级数据保护和安全

安全更进一步，安心再升一级。

  • 安全基础架构

    安全的云和本地托管服务具有全天候入侵检测功能和 SOC 2 和 3 认证，随时随地保护您的计算机、用户和数据安全。

  • 高级安全功能

    借助 2FA、端点 MFA、会话审计日志和 E2E 加密等功能，IT 团队可以完全控制远程访问的安全。

  • 标准与合规性

    我们严格遵守各种隐私和安全标准（如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），为您保驾护航，确保您的合规性。

我们依赖 Intune 的某些端点管理功能，而 Splashtop 能够弥补这方面的空白，包括优化对软件更新的可见性、加强对软件更新的控制以及改善。在集中控制台，我们能为任意远程设备排除故障，主动监控系统，自动安装软件补丁，并确保合规性。

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

