客户满意评论
Splashtop 是我的 IT MSP 业务的核心实用程序
“我使用Splashtop Autonomous Endpoint Management自动在客户端工作站的端点上安装更新和补丁。 我每天都会使用 Splashtop 远程登录计算机。它可以轻松管理端点更新、查看需要更新的内容、查看硬件和软件库存等。我还可以远程进入命令提示符运行命令，而不必真正远程进入计算机并打断用户。创建更新计划和策略非常简单。它还可以与 Splashtop Endpoint Security 完美配合！Splashtop Autonomous Endpoint Management让您可以轻松地为工作站和服务器安排修补。 我为服务器和工作站都创建了单独的策略。"
塔维斯·C.
系统管理员
客户满意评论
Splashtop AEM 如何帮助我们通过小型 IT 团队解决重大问题
“Splashtop 让我们的 IT 部门能够更高效地为最终用户提供支持，因为我们不必浪费宝贵的时间从一张桌子走到另一张桌子。它使我们能够自动完成操作系统的大部分基本修补工作。它还允许我们自动向终端推出软件。"
乔纳·F.
IT 管理员
客户满意评论
Splashtop Endpoint Security 卓越无比。
"我们最喜欢的是它的易用性。我们经常希望改进安全性和实施工作。端点安全仪表盘非常直观和准确。 列出所有设备、已知威胁、病毒定义更新以及已安装的防病毒软件。还有一个图表，让人一目了然。网络内的集成非常简便无缝。在提交评论之前，我们扫描了所有 300 个端点，发现了多台未受保护的电脑。这项新功能做得非常出色。"
已验证用户
执法
客户满意评论
Splashtop 用户必备的升级
“我最喜欢Splashtop Autonomous Endpoint Management地方在于它强大的功能组合，可以将一个优秀的远程访问解决方案转变为一个功能齐全、主动的 IT 管理平台，非常易于使用和易于实施。 与 Splashtop Remote Support 的无缝集成，加上自动补丁管理、防病毒部署和实时监控，为我们的团队节省了大量的时间和精力。它使我们能够从被动支持模式转变为预防模式，确保我们的端点安全和运营高效。"
伊兰·S.
首席技术官、首席信息官
客户满意评论
强大的功能组合
“ Splashtop Autonomous Endpoint Management解决了管理和保护分布式端点环境的主要挑战。 它帮助我们从被动的 "故障修复 "支持模式转变为主动的自动化支持模式。通过自动执行补�丁管理和安全更新等关键任务，大大减少了 IT 团队的人工工作量。这样做的主要好处是提高了运行效率，增强了安全态势，并能在问题影响我们的用户之前加以预防，同时还能使我们的成本保持在可控范围内。"
伊兰·S.
首席技术官、首席信息官
客户满意评论
自主端点管理是 Splashtop Enterprise 的一个非常好的附加组件
“我已经是 Splashtop Enterprise 的客户了。我最喜欢的是，Autonomous Endpoint Management 集成到我当前版本的 Splashtop 中，因此我能够从同一个控制台进行操作系统和第三方软件修补。我还喜欢端点安全概述报告，它能以简单的方式向我显示存在风险的端点（已禁用的端点保护、每个端点发现的威胁等）。"
已验证用户
信息技术和服务
客户满意评论
Splashtop 自动端点管理
"作为技术负责人，我们面临的最大挑战之一就是如何保持对分布式团队中日益增多的端点的可见性和控制。Splashtop Autonomous Endpoint Management通过提供集中式实时监控和自动化功能解决了这个问题，显著减少了人工开销。 它可以帮助我们在问题影响用户之前主动发现和修复，从而改善正常运行时间和服务质量。日常任务的自动化，如打补丁、软件部署和系统健康检查，使我们的团队能够专注于更高价值的计划。它还能确保端点持续更新并符合要求，从而增强我们的安全态势。"
约瑟夫·K.
技术主管
客户满意评论
Splashtop AEM 非常出�色
"我非常喜欢仪表板提供的信息，它能让你快速查看哪些设备属于某些类别，以便采取行动。迄今为止，我们使用最多的功能之一就是操作系统补丁。获得该设置很有帮助，现在它也具有推送 Windows 11 更新的功能。当我们接近Microsoft Windows 10 的 EOL 时，这将非常有帮助。”
已验证用户
信息技术和服务
客户满意评论
Splashtop 正是我所需要的
“我最喜欢Splashtop Autonomous Endpoint Management地方在于它能够自动处理所有事情，无需我费心考虑。 设置出乎意料地简单，现在它可以处理我们设备上的所有更新和补丁，无需我手动操作。我真的很欣赏清晰的仪表盘，它让我一眼就能看到所有事物的状态——它并不像我尝试过的其他一些工具那样杂乱或令人困惑。 自动监控可以在问题变成真正的问题之前将其捕获，这让我们避免了一些潜在的麻烦。自从我们开始使用它以来，它也一直非常可靠，而且与我们看过的其他企业解决方案相比，它的成本也很合理。总的来说，它只是在后台安静地工作，让我可以专注于其他事情，而不是不断地管理设备更新和安全补丁。"
已验证用户
建筑业
客户满意评论
Splashtop 自动化拯救了我的理智
"通过端点管理，我们终于能够随时了解更新和威胁。我们每天都使用它来确保我们的环境已打好补丁，随时可用。没有它，我们将迷失方向。"
已验证用户
高等教育
客户满意评论
可靠高效的端点管理解决方案
“ Splashtop Autonomous Endpoint Management帮助我们管理和维护多个位置的端点，而无需经常到现场访问。 自动修补和更新可确保系统保持安全且合规，且只需最少的手动工作。中央仪表盘让我们清楚地了解设备的健康状况和活动，使主动维护变得更加容易。 总体而言，它可以节省时间、降低差旅成本并提高 IT 员工和最终用户的工作效率。”
莱纳斯·E.
IT技术员 生物技术
客户满意评论
一种远程管理团队网络安全和更新的愉快方式
“它解决了人们运行过时版本的 Windows 和其他软件可能带来的安全风险。此外，由于团队中的一些成员身处异地，该系统还有助于确保保险合规性。"
凯尔·W.
IT 总监