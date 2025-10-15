“我最喜欢Splashtop Autonomous Endpoint Management地方在于它能够自动处理所有事情，无需我费心考虑。 设置出乎意料地简单，现在它可以处理我们设备上的所有更新和补丁，无需我手动操作。我真的很欣赏清晰的仪表盘，它让我一眼就能看到所有事物的状态——它并不像我尝试过的其他一些工具那样杂乱或令人困惑。 自动监控可以在问题变成真正的问题之前将其捕获，这让我们避免了一些潜在的麻烦。自从我们开始使用它以来，它也一直非常可靠，而且与我们看过的其他企业解决方案相比，它的成本也很合理。总的来说，它只是在后台安静地工作，让我可以专注于其他事情，而不是不断地管理设备更新和安全补丁。"