Windows 7 和 Windows Server 2008 生命周期终止 – 使用 Splashtop 查找需要操作系统更新的所有设备

IT 团队和 MSP 可以使用 Splashtop Remote Support 下载托管计算机和服务器列表，轻松查看每个设备运行的 OS。
随着2020年1月14日Windows 7和Windows Server 2008 EOL（生命周期结束）的临近，对于IT团队和MSPs ，重要的是要知道他们的哪些计算机和服务器仍在运行旧的操作系统之一，这样他们就可以做出是否升级、更换或维护它们的决定。
虽然在Windows 7上运行的个人电脑和在Windows 2008上运行的服务器在截止日期后仍可运行，但Microsoft 将不再为在这些操作系统上运行的设备提供软件更新、安全补丁或技术支持。
如果你是一个MSP或IT专业人士，那么你知道这对你和你的客户来说可能是一个巨大的责任，因为运行在旧操作系统上的机器将变得更容易受到病毒和恶意软件的影响。 如果你还没有这样做，关键是你要确保你管理的设备都更新到较新的操作系统。
如果你在这种情况下，你可能会对EOL感到压力。 在你平时的工作量之外，还有这么多的客户和机器需要担心，要想管理好一切可能是很困难的。
幸运地是，通过 Splashtop Remote Support，MSP 和 IT 团队可以通过一些简单的操作轻松解决当前的困扰，让一切井然有序，按计划进行。
如何导出你的设备所运行的操作系统列表Splashtop
如果您是 Splashtop Remote Support 的用户，则可以快速导出帐户中托管的所有计算机和服务器清单。通过这份清单，可以查看每个设备运行的 OS。然后，可以通过筛选列表查找所有需要更新的设备。
下面是一个简短的步骤，说明你如何使用这一功能来消除压力，并弄清楚到底哪些机器需要更新。
第1步 - 在网络控制�台登录您的Splashtop账户
Splashtop 网络控制台是你找到保持你的用户、设备和被管理的计算机/服务器的一切需要的地方。
第2步 - 在 "管理 "标签下，选择 "所有计算机"。
在 "所有计算机 "页面，你会看到你所有被管理的设备的列表。 这些是安装了你的Splashtop Streamer的所有设备。
第3步 - 在页面的底部，点击 "导出"，然后选择 "系统/硬件清单"。
下载 "系统/硬件清单 "会给你一个CSV文件，可以在Excel中打开。 正如你在下面看到的，这个文件逐行列出了每个被管理的设备，"操作系统 "是工作表中的一个列。
第4步--分类或搜索所有运行在接近报废的操作系统上的设备
你可以轻松地过滤列表，只显示在Windows 7上运行的计算机或Windows Server 2008上的服务器。 你甚至可以做一个透视表，按操作系统版本来计算计算机的数量。
在那里，您找到了！现在，您确切知道哪些受管设备仍在Windows 7或Windows Server 2008上运行。
其他几个Splashtop功能可以帮助你管理更新过程。 例如，分组功能将允许你将所有这些设备分组，这样你就可以很容易地找到它们，或从你的账户内远程访问它们。
你还可以编辑用户的访问权限，将同事分配到某些机器上，让他们负责更新操作系统。
了解有关 Splashtop Remote Support 的更多信息
Splashtop Remote Support使您可以快速，可靠和安全地远程访问端点。即使没有最终用户在场，也可以随时从任何设备进行连接以提供支持。每年，成千上万的MSP和IT团队都改用Splashtop以获得最有价值的远程支持工具。
Splashtop Remote Support 除了具有拖放文件传输、聊天、远程重启、会话录制、计算机与用户管理等实用功能之外，还具有其他监控和管理功能。
这些监控和管理功能包括系统清单、可配置的警报、Windows 更新、远程命令、查看事件日志、预定访问、端点安全状态、无人值守的 Android 访问等。
更不用说，与其他远程访问工具（如TeamViewer 或LogMeIn ）相比，Splashtop 可以为你的年度成本节省80%。
立即免费试用 Splashtop Remote Support，以体验上述功能。