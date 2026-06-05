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Splashtop 与亚太裔社区同在

Splashtop Team
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拥抱爱心，团结一致，抵抗暴力

Mark Lee，代表 Splashtop 家庭

亲爱的 Splashtop 社区：

对于亚特兰大最近发生的杀戮事件以及针对亚裔美国人和太平洋岛民社区的仇恨犯罪不断增加，我深感难过。

我在台湾出生和长大，13岁时移民到美国，我亲身经历了种族主义。这样的攻击令我非常恐惧和痛苦。

在 Splashtop，我们反对一切形式的仇恨、歧视和暴力。

去年，乔治·弗洛伊德（George Floyd）被无故杀害，不断有人提醒我们系统性种族主义的存在。于是，为了让世界更加幸福美好，我们发起了社会正义倡议。

我们将所有员工捐款（人均捐款捐款高达1万美元）用于支持“黑人的命也是命基金会”、平等基金会和美国全国有色人种协进会（NAACP）“法律辩护和教育基金会”。

除了上述基金会之外，我们还将把这一捐款计划延伸到“停止仇恨亚太裔基金会”。https://stopaapihate.org

生活在这样的时代，我们必须保持同情和善良，我们必须团结一致，制止这种暴力。

Mark Lee – Splashtop 首席执行官兼首席布道官

如需要更多学习或行动资源，请点击此处

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