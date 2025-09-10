跳转到主要内容
A smiling person working on a computer.

Splashtop 的最新动态：2025 年上半年关键产品增强功能

Splashtop Team
阅读时间：5分钟
已更新
今年上半年，我们一直致力于帮助IT团队减少手动工作量，提高端点可见性，并保持在快速变化的安全威胁前面。在Splashtop，我们专注于扩展补丁自动化，利用AI加强漏洞洞察，并使跨平台的远程IT管理更加无缝。

这些投资在行业中得到了认可：Splashtop最近被评为Gartner®端点管理工具市场指南中的代表性供应商，这凸显了我们在帮助组织简化IT运营方面日益增长的作用。

以下是我们今年迄今为止推出的最具影响力的更新。

补丁管理

我们在补丁自动化方面取得了重大进展，帮助IT团队加强合规性并减少安全漏洞。

  • Windows 补丁策略增强
    我们引入了审批工作流和灵活的调度，以使 Windows 补丁更可靠。例如，在补丁星期二，关键更新可以自动批准，而功能更新则被推迟进行测试。

    Splashtop patch management

    通过可导出的日志，IT领导者可以了解补丁状态，并确保即使是非标准应用程序也保持安全。

  • Windows 重大升级支持
    IT 现在可以通过 Splashtop 策略管理直接管理主要的操作系统迁移，例如从 Windows 10 升级到 11。

  • 第三方和自定义软件补丁
    我们扩展了第三方补丁目录，以涵盖更多常用应用程序，如网络浏览器（Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge）、Zoom、Slack、Webex Teams、Dropbox、Foxit Reader、Adobe Acrobat Reader 等，减少端点安全漏洞。此外，我们引入了对托管自定义软件包的支持，使 IT 团队能够在与操作系统和第三方更新相同的工作流中修补非标准或内部开发的应用程序。

    h1-2025-third-party-patch

  • macOS 补丁管理扩展
    我们已将补丁自动化扩展到 macOS，使管理员能够从单一仪表盘查看、触发和确认更新。这为支持 Windows 和 macOS 设备的团队弥补了一个关键差距。为了支持这一点，我们还 引入了凭证管理 以促进 macOS 更新，实现顺畅的补丁工作流，并计划很快将其使用扩展到额外的脚本自动化。

统一库存和漏洞洞察

我们为 IT 团队增加了新的方法，以更快地识别风险并采取行动。

  • 软件清单
    一个新的清单页面让你可以查看所有终端上安装的应用程序，并提供可导出的报告用于审计和升级规划。对于IT团队来说，这意味着当一个关键漏洞被宣布时，你不必手忙脚乱，你可以立即搜索你的环境，识别受影响的软件运行位置，并在攻击者利用之前采取行动。

    h1-2025-software-inventory

  • AI驱动的CVE摘要
    仪表盘现在突出显示哪些操作系统版本暴露于漏洞，并根据CISA已知被利用漏洞（KEV）目录提供活跃利用的清晰指示。AI生成的摘要使风险评估更快，甚至可以即时将CVE细节翻译成多种语言，因此全球IT团队不必等待延迟的本地数据库更新。

    h1-2025-ai-cve-summaries

脚本和任务（前称一对多）

我们已经增强了脚本和任务，以支持在计划任务中同时处理在线和脱机设备。如果设备处于脱机状态，任务会自动排队并在终端设备重新上线后执行。这确保没有系统被遗漏，提高了一致性，并在大型环境中节省时间。

仪表盘和管理员控制

我们让IT团队更容易一目了然地监控和管理环境。

  • 新的仪表盘小部件
    提供关于补丁自动化结果、终端安全状态和部署一致性的见解。

    h1-2025-dashboard-widgets

  • 账户过期控制
    使企业团队能够自动禁用不活跃用户，增强合规性并降低风险

移动性和设备管理

我们引入了新功能，以帮助IT团队更好地支持移动和安卓环境。

  • iOS 文件传输
    管理员现在可以在远程会话期间安全地传输iOS设备内外的文件，使得支持移动办公人员更加轻松，无需额外工具。

  • 安卓Streamer版本控制
    IT管理员可以为安卓Streamer设置最大更新版本，确保与现有应用程序的兼容性，并对发布日程有更多控制。

远程支持增强

我们继续扩展Splashtop的支持能力，使IT团队更容易快速响应并提供更好的体验。

  • Service Desk聊天
    我们引入了会话内聊天功能，使技术人员和用户可以在远程会话进行时直接沟通，提高故障排除的速度和清晰度。

  • Service Desk日程改进
    新的网络表单日程控制允许组织更好地管理传入请求，并将支持会话与团队可用性对齐。

  • SOS增强
    组织现在可以自定义SOS下载页面，为最终用户创造一个品牌化、专业的体验。

展望未来

Splashtop 继续以相同的重点发展：帮助IT团队更聪明地工作，降低风险，并简化混合环境中的端点管理。这些更新通过弥补安全漏洞、自动化手动工作以及在最重要的地方提高可见性，立即提供价值。

我们不会止步于此；在我们的下一个发布周期中，还有更多创新即将到来。

查看我们的公开路线图，了解接下来的计划。

探索Splashtop产品

了解Splashtop如何帮助IT团队节省时间、加强安全态势并简化终端管理。在这里了解更多

