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Splashtop Remote Support快速概述视频

Splashtop Team
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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对于需要无人看管的Windows和Mac计算机远程访问的MSP（托管服务提供商）和IT团队，Splashtop Remote Support是一个不错的解决方案。

在此快速视频概述中了解有关Splashtop Remote Support的信息

Splashtop Remote Support - 支持您客户的电脑。
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Splashtop Remote Support功能包括：

  • 无限的技术人员

  • 无限并发会话

  • 快速远程访问

  • 无人值守支持

  • 免费的二级用户帐户

  • 转售远程访问权限

  • 日志记录

  • 计算机和用户分组

  • 组权限

  • 用户管理

  • 256位AES加密

  • 两步验证

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  • 文件传输

  • 远程打印

  • 聊天

  • 远程唤醒

  • 远程重启

  • 声音传输

  • 多显示器支持，包括多对多

  • 两名技术人员可以远程访问一台机器

  • 有人值守支持

  • 访问 RDP 会话

  • 优先技术支持

高级远程支持包括以下附加功能：

  • 可配置的警报/操作

  • Windows更新

  • 系统清单

  • 事件记录

  • 远程命令

了解有关Remote Support Premium的更多信息

有关各版本功能的完整详细信息，请参阅远程支持网页。

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