Splashtop Remote Support快速概述视频

对于需要无人看管的Windows和Mac计算机远程访问的MSP（托管服务提供商）和IT团队，Splashtop Remote Support是一个不错的解决方案。
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Splashtop Remote Support功能包括：
无限的技术人员
无限并发会话
快速远程访问
无人值守支持
免费的二级用户帐户
转售远程访问权限
日志记录
计算机和用户分组
组权限
用户管理
256位AES加密
两步验证
两步验证
文件传输
远程打�印
聊天
远程唤醒
远程重启
声音传输
多显示器支持，包括多对多
两名技术人员可以远程访问一台机器
有人值守支持
访问 RDP 会话
优先技术支持
高级远程支持包括以下附加功能：
可配置的警报/操作
Windows更新
系统清单
事件记录
远程命令
了解有关Remote Support Premium的更多信息
有关各版本功能的完整详细信息，请参阅远程支持网页。