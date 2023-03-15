Splashtop Remote Support快速概述视频

对于需要无人看管的Windows和Mac计算机远程访问的MSP（托管服务提供商）和IT团队，Splashtop Remote Support是一个不错的解决方案。

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Splashtop Remote Support - 支持您客户的电脑。

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Splashtop Remote Support功能包括：

无限的技术人员

无限并发会话

快速远程访问

无人值守支持

免费的二级用户帐户

转售远程访问权限

日志记录

计算机和用户分组

组权限

用户管理

256位AES加密

两步验证

两步验证

文件传输

远程打印

聊天

远程唤醒

远程重启

声音传输

多显示器支持，包括多对多

两名技术人员可以远程访问一台机器

有人值守支持

访问 RDP 会话

优先技术支持

高级远程支持包括以下附加功能：

可配置的警报/操作

Windows更新

系统清单

事件记录

远程命令

了解有关Remote Support Premium的更多信息

有关各版本功能的完整详细信息，请参阅远程支持网页。