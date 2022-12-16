Splashtop 产品更新和新功能 - 2018年9月

本页包含 Splashtop 2018 年 9 月新特性和更新的相关信息。

iOS 版 Splashtop Personal 应用于 2018 年 9 月 9 日更新至版本 2.7.6.0

新特性：改进了用户界面，以提供更好的用户体验和视觉效果。

新功能：改进了 Request Permission to Connect（请求权限以连接）安全性选项。计时器较长，可以配置为在计时器到期后拒绝或允许连接。

新特性：可以通过会话中的“配置屏幕工具”按钮配置箭头键和滚动条的位置。

新功能：添加 5 种语言的本地化：德语、日语、葡萄牙语、简体中文和西班牙语。

删除的特性 (iPad)：因为与更新的 iOS 不兼容，不再支持画中画。

安全性改进。