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Splashtop New Features

Splashtop 2018年11月的新功能

Splashtop Team
阅读时间：1分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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以下是2018年11月添加到Splashtop远程访问解决方案的一些新功能。 这些更新将在未来几周内作为自动流媒体更新或通过客户端应用程序的更新通知推出。 如果你想早点得到更新，请在Streamer中点击"检查更新" ，或进入 https://www.splashtop.com/downloads ，下载最新版本的商业客户应用。

以下更新于 2018 年 11 月 2 日发布

  • 适用于 Windows 的 Splashtop Streamer 3.2.8.0

  • Mac 版 Splashtop Streamer 3.2.8.1

  • Windows 版 Splashtop Business 应用 3.2.8.0

  • 适用于 Mac 的 Splashtop Business App 3.2.8.0

将 Splashtop Business 应用程序显示为 Windows 系统任务栏图标

需要清理 Windows 任务栏上的一些空间，但仍想快速访问 Splashtop Business 应用？现在，点击 X 关闭应用后，您可以选择将其作为一个图标显示在 Windows 系统托盘中。

Two screenshots: The top shows an email application with an arrow pointing to the red close button. The bottom shows a Windows taskbar with an arrow pointing to a purple app icon in the system tray.

要打开或关闭该选项，请进入文件|选项...并勾选"显示系统托盘图标" 。

Options window with various checkboxes related to remote desktop settings. An arrow points to the checked “Show system tray icon” option. Buttons for clearing saved credentials, OK, and Cancel appear at the bottom.

在多显示器视图中的屏幕之间拖动窗口

在多个本地显示器上查看多个远程显示器时，可以使用鼠标在显示器之间拖动 Windows。此功能适用于 Windows 和 Mac。适用于包括多对多显示器远程访问功能的产品版本，例如 Remote Access Pro、Remote Support Plus 和 Remote Support Premium。

改进了 macOS 10.14 Mojave 兼容性

我们改进了与macOS 10.14 Mojave的兼容性，包括音频、远程打印和无障碍控制。

错误修复和改进

最新的更新还包括各种错误修复和增强的连接可靠性，因为我们始终致力于确保高质量的用户体验。

更多精彩，敬请期待

随着更多更新的发布，我们将更新这个帖子。

以前的更新

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