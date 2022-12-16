Splashtop 新功能 2018 年 5 月/6 月

我们刚刚增加了一些伟大的新功能Splashtop ，你可以通过更新你的Splashtop 商业应用程序和流媒体到最新版本（3.2.4.0）来获得这些功能。

"闲置自..."

了解计算机当前是否处于空闲状态，或者您的客户端是否正在使用计算机。在 Splashtop Business 应用程序中，单击计算机旁边的齿轮图标以查看其空闲时间。在 Web 控制台上，将鼠标悬停在列表中的计算机上方。

适用于 Splashtop Remote Support Basic、Remote Support Plus、Business Access、SOS+10 和 SOS Unlimited

在连接到机器之前进行聊天

想和你的用户核对一下，看看现在是否是远程登录的好时机？ 现在您可以了!在任何时候启动与在线计算机的聊天会话，而不在远程会话中。 在Splashtop 商务应用程序中，寻找计算机旁边的小 "聊天 "按钮。

适用于 Splashtop Remote Support Plus、SOS + 10 SOS Unlimited

两名技术人员可以远程访问一台机器

现在，两名技术人员可以同时远程进入和控制同一台电脑 与另一名技术人员一起对客户的电脑进行故障排除。 你们中的两个人只需像平时一样从各自的Splashtop Business应用程序中进行连接。

适用于 Splashtop Remote Support Plus、SOS+10 和 SOS Unlimited

自动重新启动和重新连接在远程出席会议期间，你可以重新启动计算机，并在重新启动完成后自动重新连接。 重新启动后，你就能看到计算机的登录屏幕，然后从那里开始。 (你可以选择正常重启或重启到安全模式）。

适用于 Splashtop SOS（新）、SOS+10 和 SOS Unlimited 中参加的支持会议

更多...

连接时节省时间。 我们现在将你的Windows 域名预先填入一个下拉菜单中，这样你就不必键入它了。

iOS 应用程序的明显改善。在 iOS 应用程序中，您可以重命名计算机、添加计算机注释、断开会话、重新启动、唤醒、删除计算机等。

想始终看到你所有的远程会话的远程光标吗？ 现在在Splashtop商业应用的设置中有一个选项可以启用。 你仍然可以在会话中使用工具栏来切换它。

改善远程打印的可靠性

文件传输速度提高达30%。

可用性的提高

适用于 Splashtop Remote Support Basic、Remote Support Plus、Business Access、SOS（新）、SOS+10、SOS Unlimited

了解我们的其他计划

我们有更多的伟大功能即将推出。 请看这篇关于我们正在工作的文章，以了解更多细节。

抢先试用即将推出的技术

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