Splashtop 新功能 2018 年 5 月/6 月

我们刚刚增加了一些伟大的新功能Splashtop ，你可以通过更新你的Splashtop 商业应用程序和流媒体到最新版本（3.2.4.0）来获得这些功能。
"闲置自..."
了解计算机当前是否处于空闲状态，或者您的客户端是否正在使用计算机。在 Splashtop Business 应用程序中，单击计算机旁边的齿轮图标以查看其空闲时间。在 Web 控制台上，将鼠标悬停在列表中的计算机上方。
Splashtop Remote Support 和 Splashtop Remote Access 支持此功能
在连接到机器之前进行聊天
想和你的用户核对一下，看看现在是否是远程登录的好时机？ 现在您可以了!在任何时候启动与在线计算机的聊天会话，而不在远程会话中。 在Splashtop 商务应用程序中，寻找计算机旁边的小 "聊天 "按钮。
Splashtop Remote Support 支持此功能
两名技术人员可以远程访问一台机器
现在，两名技术人员可以同时远程进入和控制同一台电脑 与另一名技术人员一起对客户的电脑进行故障排除。 你们中的两个人只需像平时一样从各自的Splashtop Business应用程序中进行连接。
Splashtop Remote Support 支持此功能
自动重新启动和重新连接在远程出席会议期间，你可以重新启动计算机，并在重新启动完成后自动重新连接。 重新启动后，你就能看到计算机的登录屏幕，然后从那里开始。 (你可以选择正常重启或重启到安全模式）。
Splashtop 的有人值守支持会话支持此功能
更多...
连接时节省时间。 我们现在将你的Windows 域名预先填入一个下拉菜单中，这样你就不必键�入它了。
iOS 应用程序的明显改善。在 iOS 应用程序中，您可以重命名计算机、添加计算机注释、断开会话、重新启动、唤醒、删除计算机等。
想始终看到你所有的远程会话的远程光标吗？ 现在在Splashtop商业应用的设置中有一个选项可以启用。 你仍然可以在会话中使用工具栏来切换它。
改善远程打印的可靠性
文件传输速度提高达30%。
可用性的提高
Splashtop Remote Support 和 Splashtop Remote Access 支持此功能
了解我们的其他计划
我们有更多的伟大功能即将推出。 请看这篇关于我们正在工作的文章，以了解更多细节。
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