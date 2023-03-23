Splashtop 业务新特点 - 2020年4月/5月

Splashtop Business应用和Streamers的新版本于2020年3月下旬至2020年5月上旬发布。这些新版本包括新功能，例如支持高分辨率流，单点登录（SSO），新增支持的Linux发行版以及使用最新版本时的更多功能。符合条件的Splashtop Business Access ， 远程支持或SOS订阅的Splashtop Business应用程序。新的应用程序和Streamer版本以及可用性如下：

Splashtop Business 3.3.8.1于2020年4月21日发布

安卓版 Splashtop Business 3.4.2.8于2020年5月9日发布

Mac 版 Splashtop Business 3.3.8.0于2020年4月21日发布

iOS 版 Splashtop Business 应用更新于2020年5月19日发布

适用于Linux的Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 发布于3月

Windows 版 Splashtop Business Streamer 3.3.8.0于2020年4月21日发布

Mac 版 Splashtop Business Streamer 3.3.8.0于2020年5月14日发布

最新版本的Splashtop Business App和streamer中的新功能包括：

Splashtop Business中更快的高分辨率流传输和更低的CPU使用率

带有3.3.8.0版 App 的Splashtop Business Access，Splashtop Remote Support 和 Splashtop SOS将以低延迟的速度以40帧/秒（fps）的速度实现多显示器4K流传输和iMac Pro Retina 5K流传输。这对于视频编辑，视频游戏设计师，建筑师，图形设计师以及其他使用高分辨率系统的人来说尤其有用。

请参阅这些技巧以在Splashtop Streamer中启用硬件加速在Splashtop Business App中启用硬件加速 。

Splashtop Business Access Pro和Splashtop SOS中的单点登录支持

SSO集成可用于 Splashtop Business Access专业版和Splashtop SOS 订阅。 有关价格的信息可通过联系Splashtop 销售部门（Business Access 联系销售表格，SOS 联系销售表格）获得。 这些附加组件需要3.3.8.0版本的Splashtop 商业应用程序和流媒体。

组织和企业使用SSO，以便员工可以使用其现有的SAML兼容身份凭证登录。这样，组织可以确保员工密码满足合规性和安全性要求。 Splashtop与SSO集成在一起，支持设备身份验证以及两因素身份验证，从而为客户提供企业级安全性。支持Azure，Okta和ADFS。

了解有关 SSO 与 Splashtop.

现在可以由远程用户输入SOS凭证

当您远程进入Splashtop SOS快速支持会话的计算机并需要管理员权限时，计算机的最终用户现在可以安全地输入其凭据，以便您可以在计算机上完成更高级别的任务（当您没有自己的管理员时）该计算机上的帐户）。

支持访问更多Linux桌面平台

新版本的Splashtop Streamer可用于Linux，因此您可以访问运行其他Linux桌面平台的计算机：

新！ CentOS 7和8

新！ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

新！ Fedora 29-31

Ubuntu桌面16.04和18.04

Linux Streamer还不支持Windows 和 Mac Streamer上的完整功能集。您可以在https://www.splashtop.com/linux看到视频教程。如果您想从Linux上访问 Windows、Mac 或其他Linux 系统，请在 Linux 上的 Chrome 浏览器中使用Splashtop Business应用Chrome版。Chrome 浏览器版的应用也没有 Windows 和 Mac 上Splashtop Business应用的完整功能集。Windows 客户端应用已在我们的未来路线图中，发布时间未定。

其他新功能

新选项：Windows的Splashtop Business App中的硬件加速（支持Intel IQSV / NVIDIA CUDA / AMD AMF）

新选项：可以在Windows的Splashtop Business App中打开/关闭屏幕边缘平移

新功能可能在某些旧版产品中不再可用，这些旧版产品不再出售，但仍支持续订。