Splashtop 业务新特点 - 2020年4月/5月

Splashtop Business 和 Streamer 的新版本于2020年3月下旬至5月初发布。新版本有一些新功能，例如支持高分辨率流、单点登录、新增支持的 Linux 发行版等，通过订购 Splashtop Remote Access 或 Remote Support 使用最新版 Splashtop Business 应用程序可获得更多功能。新版 Business 和 Streamer 版本信息及可用性如下：
Splashtop Business 3.3.8.1于2020年4月21日发布
安卓版 Splashtop Business 3.4.2.8于2020年5月9日发布
Mac 版 Splashtop Business 3.3.8.0于2020年4月21日发布
iOS 版 Splashtop Business 应用更新于2020年5月19日发布
适用于Linux的Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 发布于3月
Windows 版 Splashtop Business Streamer 3.3.8.0于2020年4月21日发布
Mac 版 Splashtop Business Streamer 3.3.8.0于2020年5月14日发布
最新版本的Splashtop Business App和streamer中的新功能包括：
Splashtop Business中更快的高分辨率流传输和更低的CPU使用率
应用程序版本为3.3.8.0的 Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 将以40fps 的帧率实现多显示器4K 流式传输，并以低延迟实现 iMac Pro Retina 5K 流式传输。尤其适用于视频剪辑、视频游戏设计师、建筑师、平面设计师以及其他远程访问高分辨率系统以使用设计和剪辑软件的人员。
请参阅这些技巧以在Splashtop Streamer中启用硬件加速 在Splashtop Business App中启用硬件加速 。
Splashtop Remote Access Pro 和 Splashtop Remote Support 支持单点登录
Splashtop Remote Access Pro 和 Splashtop Remote Support 可提供 SSO 集成。联系 Splashtop 销售人员（Remote Access 销售联系表、Remote Support 销售联系表）获取有关定价信息。这些插件需要3.3.8.0版本的 Splashtop Business 和 Streamer。
组织和企业使用SSO，以便员工可以使用其现有的SAML兼容身份凭证登录。这样，组织可以确保员工密码满足合规性和安全性要求。 Splashtop与SSO集成在一起，支持设备身份验证以及两因素身份验证，从而为客户提供企业级安全性。支持Azure，Okta和ADFS。
远程用户可以输入 Remote Support 权限升级凭据
远程访问电脑进行 Splashtop Remote Support 快速支持会话并需要管理员权限时，该台电脑的最终用户可以安全输入其凭据，以让您可以在该台电脑上完成更高级别的任务（您在该台电脑上没有管理员账户时）。
支持访问更多Linux桌面平台
新版本的Splashtop Streamer可用于Linux，因此您可以访问运行其他Linux桌面平台的计算机：
新！ CentOS 7和8
新！Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
新！Fedora 29-31
Ubuntu桌面16.04和18.04
Linux Streamer还不支持Windows 和 Mac Streamer上的完整功能集。您可以在https://www.splashtop.com/linux看到视频教程。如果您想从Linux上访问 Windows、Mac 或其他Linux 系统，请在 Linux 上的 Chrome 浏览器中使用Splashtop Business应用Chrome版。Chrome 浏览器版的应用也没有 Windows 和 Mac 上Splashtop Business应用的完整功能集。Windows 客户端应用已在我们的未来路线图中，发布时间未定。
其他新功能
新选项：Windows的Splashtop Business App中的硬件加速（支持Intel IQSV / NVIDIA CUDA / AMD AMF）
新选项：可以在Windows的Splashtop Business App中打开/关闭屏幕边缘平移
新功能可能在某些旧版产品中不再可用，这些旧版产品不再出售，但仍支持续订。