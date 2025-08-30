面向教师、教授和教职员工的远程桌面

教师可以使用 Splashtop 在家中或旅途中远程访问他们的学校计算机。从任何其他设备安全、轻松地访问。
远离学校时的远程访问
许多人认为，教师的大部分工作是在课堂上完成的。 但教师们知道，总有比上学日所允许的更多工作要做。
老师们在晚上和周末居家办公，或者在各个地方抽出碎片化时间完成工作。但是有时老师需要访问学校的计算机才能完成任务。在异地工作时可能会出现问题。
借助 Splashtop，K-12学校、学院和任何其他教育机构都可以通过任何设备使教师远程访问自己的工作计算机。教师可以使用任何 Windows、Mac、Chromebook、iOS 或 Android 设备访问其 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
通过远程访问他们的学校计算机，教师们可以访问他们的所有文件，并远程控制他们桌面上的资源密集型软件应用程序。 这就像坐在远程计算机前一样。
安全访问
Splashtop 具有256位加密、设备身份验证、双因素身份验证等一系列安全功能。我们的服务器由先进的全天候入侵防御和 DDoS（分布式拒绝服务）攻击缓解提供安全保障，确保学校数据和学生数据的安全。
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