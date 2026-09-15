单台设备可以供多少人访问？很多情况下，多人都需要对同一台计算机进行远程访问，例如协作、培训、故障排查或使用专业软件。但正如多人很难同时坐在同一台电脑前一样，多人同时远程连接到同一台设备也会面临挑战。
标准 Windows 一次只允许一个活动的远程桌面会话。如果第二位用户尝试连接，Windows 会断开第一位用户的连接以腾出位置，这使得在没有额外软件的情况下，无法真正同时访问同一台计算机。优秀的远程访问平台应支持同时访问，最好无需过于复杂的设置、权限或会话管理。
那么，多个用户如何远程访问同一台机器？下面来看看多用户远程访问是如何工作的、适用于哪些场景，以及 Splashtop 如何为多个同时在线的用户提供安全、高性能的远程访问。
什么是多用户远程桌面访问？
多用户远程桌面访问是指不止一人能够远程连接到同一台计算机。使用 Splashtop Business Access Pro 或 Splashtop Enterprise 方案时，最多可有三位用户同时连接到同一台计算机。所有已连接的用户共享同一个桌面、应用程序、文件和屏幕上的活动，使其成为远程协作和培训的实用工具。
这不同于多人分别独立访问同一设备以进行各自的会话，或使用不同的虚拟桌面。这是一个共享会话，已连接的用户可同时进行远程访问和控制。
为什么使用 Splashtop 实现多用户远程访问？
Splashtop 专为提供无缝多用户远程访问而设计，可在不同设备和地点之间实现远程访问和支持，包括：
1. 多位用户可访问同一台计算机
Splashtop 旨在实现快速、高效的远程连接，包括支持多位用户同时连接到同一台计算机。所有已连接的用户都可以查看并与同一个桌面会话交互，使其成为远程协作和故障排查的强大工具。
2. 用户可通过不同设备进行连接
Splashtop 允许用户在各种终端设备之间进行连接，不受设备类型或操作系统限制。用户可以通过计算机、平板电脑或移动设备进行连接，从而获得随时随地工作的极大灵活性。这让 Splashtop 成为分布式团队、远程员工、IT 技术人员、讲师等的理想选择。
3. 会话保持响应迅速且可用
只有当远程会话保持无缝、流畅且响应迅速时，多用户访问才有价值。如果会话卡顿且难以管理，就会带来令人沮丧的用户体验，并限制工作效率。
Splashtop 提供高性能远程访问、低延迟串流，并支持即使是要求最高的视觉工作流程，让远程会话始终高效顺畅。这也让 Splashtop 成为设计评审、故障排查、软件培训以及共享访问工作站等任务的理想之选。
4. 管理员始终保有访问控制权
Splashtop 为管理员提供所需的控制和管理工具，帮助确保访问安全。管理员可以管理哪些用户和组能够连接到特定设备，从而将访问限制在授权范围内并确保安全。这些控制功能包括集中式用户和计算机管理、权限和身份验证，使管理员能够安全地管理访问。
请记住，每位用户都应拥有独立账户。共享凭据会降低可追责性，并带来未经授权的用户使用共享账户连接受限设备的风险。
多用户远程访问的常见用途
这就引出了一个问题：为什么多个用户会需要同时远程访问同一台设备？虽然多用户远程访问的使用频率可能不如单用户访问高，但它仍然有许多常见用例，包括：
1. 协作式故障排查
当两名或更多技术人员需要访问同一台设备时，例如诊断或解决问题，多用户远程访问就至关重要。优秀的远程访问方案支持专家加入正在进行的会话，而无需借助单独的屏幕共享工具，无论身在何处，都能共享查看同一系统、应用程序和错误信息。
2. 远程培训和入职
多用户远程访问也是培训和帮助远程员工入职的强大工具。借助它，培训人员可以直接在远程计算机上向学员演示如何使用软件、工作流或流程，从而随时随地提供实操培训。这对于技术人员跟岗学习或应用培训等任务尤其有用，因为它可以让参与者查看同一桌面，并在需要时进行交互。
3. 共享对专业软件的访问
有些企业使用的工作站配有已获许可、资源占用高或专用型应用程序，而这些程序无法在其他地方访问，例如开发工具或工程应用程序。借助多用户远程访问，用户无需在每台设备上重复部署工作站，即可访问工作站并协作开展项目。
4. 共同审查工作
多用户访问使用户能够实时查看同一份文档、应用程序、数�据集或设计，从而提升协作效率、简化反馈流程，并改善决策质量。请注意，这些用户是在同一个桌面会话中工作，因此需要协调由谁来控制设备（就像线下协作一样）。
5. 远程访问共享工作站
当企业拥有共享工作站时，例如办公室电脑、生产系统或计算机实验室，往往需要多人同时在这些设备上工作。多用户远程访问可让多位授权用户访问同一台设备，使其能够在需要时协同工作，或按需分别独立工作。
Splashtop 的多用户访问如何运作
使用 Splashtop 进行远程访问非常简单，无论是添加一位用户还是多位用户。只需六个简单步骤，即可设置多用户访问：
设置远程计算机：首先，在用户需要访问的计算机上安装 Splashtop，并将其添加到相应的 Splashtop 团队或账户中。
添加授权用户：设备设置完成后，可通过创建或邀请用户账户来添加用户。可根据需要将用户组织到不同组中，但请注意避免共享登录；每位用户都应拥有独立账户。
分配计算机访问权限：设置好用户后，即可为其分配工作所需计算机的访问权限。这可以按组或按单个用户进行，所有内容都通过集中式访问控制进行管理。
配置用户权限：用户在分配到设备后，还可以被授予不同的权限和功能。这包括根据其角色访问远程控制、文件传输、远程打印和会话录制等功能。
连接到同一台计算机：当多个用户需要访问同一台计算机时，可启动 Splashtop 并选择需要连接的设备。已连接的用户将看到相同的远程桌面和屏幕活动，且最多可同时有三位用户连接。
协调共享控制：当多个用户访问同一桌面时，双方都会同时控制它，这意味着键盘和鼠标操作都会作用于同一个桌面。当有多个用户参与时，建立清晰的沟通规范非常重要，这样远程访问才不会变成一场控制权之争。
多用户远程桌面软件应关注哪些方面
在寻找远程桌面解决方案时，有几个关键功能不容错过。请务必选择具备以下关键能力的平台：
支持同时连接到一台计算机，实现多用户访问。
清晰的用户和计算机权限设置可将未经授权的用户拒之门外。
单独的用户账户，而非共享凭据
多因素身份验证（MFA），用于验证登录尝试。
有人值守访问和无人值守访问，便于轻松访问。
跨设备访问，让用户无论使用何种设备类型或操作系统都能连接。
在多个连接下也能保持稳定性能。
支持多显示器。
文件传输和远程打印。
会话录制和活动日志可用于问责、安全与审计。
集中式管理，可在一个地方管理访问和规则。
部署和管理简单直接。
毫不意外，Splashtop 提供了上述每一项功能，将一切整合到一个统一平台中，无需不必要的复杂性，即可轻松管理跨设备的远程访问（包括多用户访问）。
如何安全地管理多用户远程访问
当允许多个用户访问同一台设备时，需要额外考虑一些管理事项和挑战。为此，我们整理了一份实用建议清单，帮助安全地管理多个用户的远程访问：
使用独立用户账户：每位用户都应拥有自己的登录账户，而不是共用用户名和密码。这有助于将访问追溯到具体个人，从而提升安全性和责任可追踪性。
要求使用多因素身份验证：仅凭密码不足以保护账户安全。多因素身份验证可增加一层额外的安全保障，用户必须先验证身份后才能登录，从而让未授权用户更难获得访问权限。确保所有用户都必须使用 MFA，以保障账户访问安全。
将访问限制在必要的计算机范围内：不应向用户授予不受限制的访问权限。确保用户仅被授予其所需系统的访问权限，并定期检查用户和组分配，确保访问权限始终保持最新。
应用基于角色的权限：功能也应根据角色和需求进行限制。如果用户在工作中不需要文件传输或远程打印等功能，就不应授予其使用这些功能的权限。
查看会话活动：记录和监控用户活动对于网络安全至关重要。尽可能使用会话日志和录制内容来跟踪活动，并监控谁在何时访问了哪些设备，以便在出现可疑活动时进行排查。
及时移除访问权限：当用户不再需要访问某台设备时，应尽快撤销其权限。这包括在入职和离职期间，以及角色发生变化时审查访问权限，以确保用户仅拥有其所需的访问权限。
何时适合使用 Splashtop 多用户访问
Splashtop 非常适合以下情况：
多个用户需要查看或控制同一台设备。
技术人员需要一起进行故障排查。
团队需要访问共享工作站。
培训人员需要向远��程办公或混合办公员工演示软件或工作流程。
员工即使在远程工作时，也需要在同一应用程序或计算机环境中协作。
管理员需要集中管理用户和计算机的远程访问权限。
贵组织同时需要有人值守和无人值守远程访问。
如果用户需要独立的私有桌面环境，则可能需要采用多会话或虚拟桌面设置。
Splashtop 为用户提供了一种实用方式，可在不影响速度或性能的情况下访问并协作处理同一台远程设备。凭借集中式访问管理、安全控制和跨设备灵活性，Splashtop 让用户能够轻松地在任何设备上安全地随时随地开展工作。
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