如何从Mac到Windows的远程桌面

在当今世界，员工更喜欢特定设备（如 Mac）而不是 Windows 设备是很常见的。 对于 IT 和服务台支持人员来说，了解每个系统的功能和复杂性非常重要，尤其是当你尝试跨平台进行远程访问时。
可以从一个操作系统访问远程桌面到另一个操作系统 - 常见的组合是从 Mac 计算机远程连接到 Windows 操作系统。 方法如下。
如何使用从 Mac 到 Windows 的远程桌面
从 Mac 操作系统远程访问 Windows 计算机的最佳方法之一是使用 Splashtop 等 远程桌面软件 。 Splashtop 是一种专有的远程桌面解决方案，支持跨大多数操作系统（包括 Windows 和 Mac）的无缝远程连接。
使用 Splashtop，您可以使用 Mac 计算机远程控制您的 Windows PC，就像您坐在它前面一样！ 以下是快速设置和使用 Splashtop 从 Mac 访问 Windows Remote Desktop 计算机的方法
第 1 步：创建一个免费的 Splashtop 帐户
在开始免费试用时，首先创建一个免费的 Splashtop 帐户。 这使您可以获得 Splashtop 软件的所有功能，因此您可以了解从 Mac 操作系统连接到 Windows 系统是多么容易。
如果要为个人用户或小型团队寻找功能强大、安全易用的远程桌面工具，不妨试一试 Splashtop Business Access 解决方案。立即免费试用！
开始免费试用 Splashtop 时不涉及任何承诺——我们甚至不要求您提供信用卡信息。 这样，用户可以在一周内全面了解 Splashtop 平台的运行方式。
第 2 步：将 Splashtop Streamer 应用程序下载到您的 Windows 计算机上
下一步是将 Splashtop Streamer 应用程序下载到您要远程访问的 Windows 计算机上。 Splashtop Streamer 应用程序允许您远程访问安装了该应用程序的任何设备，该应用程序与您在步骤 1 中创建的唯一 Splashtop 帐户相关联。
>>在此处下载 Splashtop Streamer 应用程序
第 3 步：在 Mac 计算机上下载 Splashtop Business 应用程序
在要远程访问的设备上下载 Streamer 应用程序后，下一步是将 Splashtop Business 应用程序下载到要远程访问的 Mac 计算机上。
Splashtop Business 应用程序允许您连接到任何下载了 Splashtop Streamer 应用程序的远程桌面，这些应用程序已附加到您唯一的 Splashtop 帐户。
>>在此处下载 Splashtop Business 应用程序
第 4 步：在 Splashtop Business 应用程序中启动远程连接
在各自的设备上安装这两个应用程序后，您将能够在 Mac 的 Splashtop Business App 中看到您的设备。 选择列出的 Windows 设备并开始连接 - 就这么简单！
现在，您可以使用 Mac 远程控制 Windows 设备、打开任何文件或使用下载到该设备上的任何应用程序或软件。
使用 Splashtop 时，您不会遇到任何跨平台挑战。 Mac 上的本地关键字和鼠标将能够与远程 Windows PC 实时交互并控制远程 Windows PC。
为什么使用 Splashtop 作为远程桌面解决方案？
使用像 Splashtop 这样的远程桌面解决方案是访问任何类型的设备的好方法，因为它提供了无缝的跨平台远程访问。 无论你使用什么设备或操作系统进行远程访问和远程访问，你仍然可以获得同样的出色体验。Splashtop 允许您从任何地方访问远程桌面，只要您有互联网连接。 数以千计的客户选择 Splashtop 作为他们首选的远程桌面提供商。 以下是一些原因：
符合行业标准的安全性： Splashtop 提供高级安全功能，例如多因素身份验证和 SSO 集成。 此外，Splashtop 可确保加密连接，并符合 SOC 2、GDPR、ISO/IEC 27001 等主要安全标准。
响应式界面： Splashtop 提供无延迟的远程桌面体验。 这使得从远程桌面平台使用资源密集型软件成为可能。
提高生产力的功能： 其他功能，如拖放文件传输、远程打印、会话录制和多对多显示器支持，都可以通过 Splashtop 应用程序实现。
有兴趣试用 Splashtop 吗？使用 Splashtop 从 Mac 轻松访问您的 Windows 计算机。 为期一周的免费试用，亲自测试一下。