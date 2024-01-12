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A Mac laptop on a desk in front of two other Apple monitors.
IT和帮助台远程支持

如何从Mac到Windows的远程桌面

作者：Sarah Laoyan
阅读时间：5分钟
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在当今世界，员工更喜欢特定设备（如 Mac）而不是 Windows 设备是很常见的。 对于 IT 和服务台支持人员来说，了解每个系统的功能和复杂性非常重要，尤其是当你尝试跨平台进行远程访问时。

可以从一个操作系统访问远程桌面到另一个操作系统 - 常见的组合是从 Mac 计算机远程连接到 Windows 操作系统。 方法如下。

如何使用从 Mac 到 Windows 的远程桌面

从 Mac 操作系统远程访问 Windows 计算机的最佳方法之一是使用 Splashtop 等 远程桌面软件 。 Splashtop 是一种专有的远程桌面解决方案，支持跨大多数操作系统（包括 Windows 和 Mac）的无缝远程连接。

使用 Splashtop，您可以使用 Mac 计算机远程控制您的 Windows PC，就像您坐在它前面一样！ 以下是快速设置和使用 Splashtop 从 Mac 访问 Windows Remote Desktop 计算机的方法

第 1 步：创建一个免费的 Splashtop 帐户

在开始免费试用时，首先创建一个免费的 Splashtop 帐户。 这使您可以获得 Splashtop 软件的所有功能，因此您可以了解从 Mac 操作系统连接到 Windows 系统是多么容易。

如果要为个人用户或小型团队寻找功能强大、安全易用的远程桌面工具，不妨试一试 Splashtop Business Access 解决方案。立即免费试用！

立即试用

开始免费试用 Splashtop 时不涉及任何承诺——我们甚至不要求您提供信用卡信息。 这样，用户可以在一周内全面了解 Splashtop 平台的运行方式。

第 2 步：将 Splashtop Streamer 应用程序下载到您的 Windows 计算机上

下一步是将 Splashtop Streamer 应用程序下载到您要远程访问的 Windows 计算机上。 Splashtop Streamer 应用程序允许您远程访问安装了该应用程序的任何设备，该应用程序与您在步骤 1 中创建的唯一 Splashtop 帐户相关联。

>>在此处下载 Splashtop Streamer 应用程序 

第 3 步：在 Mac 计算机上下载 Splashtop Business 应用程序

在要远程访问的设备上下载 Streamer 应用程序后，下一步是将 Splashtop Business 应用程序下载到要远程访问的 Mac 计算机上。

Splashtop Business 应用程序允许您连接到任何下载了 Splashtop Streamer 应用程序的远程桌面，这些应用程序已附加到您唯一的 Splashtop 帐户。

>>在此处下载 Splashtop Business 应用程序

第 4 步：在 Splashtop Business 应用程序中启动远程连接

在各自的设备上安装这两个应用程序后，您将能够在 Mac 的 Splashtop Business App 中看到您的设备。 选择列出的 Windows 设备并开始连接 - 就这么简单！

现在，您可以使用 Mac 远程控制 Windows 设备、打开任何文件或使用下载到该设备上的任何应用程序或软件。

使用 Splashtop 时，您不会遇到任何跨平台挑战。 Mac 上的本地关键字和鼠标将能够与远程 Windows PC 实时交互并控制远程 Windows PC。

为什么使用 Splashtop 作为远程桌面解决方案？

使用像 Splashtop 这样的远程桌面解决方案是访问任何类型的设备的好方法，因为它提供了无缝的跨平台远程访问。 无论你使用什么设备或操作系统进行远程访问和远程访问，你仍然可以获得同样的出色体验。Splashtop 允许您从任何地方访问远程桌面，只要您有互联网连接。 数以千计的客户选择 Splashtop 作为他们首选的远程桌面提供商。 以下是一些原因：

  • 符合行业标准的安全性： Splashtop 提供高级安全功能，例如多因素身份验证和 SSO 集成。 此外，Splashtop 可确保加密连接，并符合 SOC 2、GDPR、ISO/IEC 27001 等主要安全标准。

  • 响应式界面： Splashtop 提供无延迟的远程桌面体验。 这使得从远程桌面平台使用资源密集型软件成为可能。

  • 提高生产力的功能： 其他功能，如拖放文件传输、远程打印、会话录制和多对多显示器支持，都可以通过 Splashtop 应用程序实现。

有兴趣试用 Splashtop 吗？使用 Splashtop 从 Mac 轻松访问您的 Windows 计算机。 为期一周的免费试用，亲自测试一下。

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Sarah Laoyan
Sarah Laoyan 在 Splashtop 担任内容营销专员。她是远程办公协作促进技术的提倡者。工作之余，Sarah 喜欢编织，手边放一杯热饮。
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