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远程学习与教育

远程 CTE 实验室是学生和教师的“双赢”

作者：Splashtop Team
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全国教育机构发现使用 Splashtop Enterprise 可以解决所有远程访问需求。

经济高效•安全可靠•简单易用•支持移动设备、Windows、Mac 和 Chromebook

各大院校在选择远程软件解决方案时需要考虑各种因素，例如带宽、操作系统种类、安全性、成本、学生设备、在当前 IT 基础架构中的实现方法等。

有些学生的电脑配置不够强大，无法运行 Autodesk，Adobe、SolidWorks 等应用程序，所以对他们而言 VPN 解决方案并不可行。许多学生使用 Chromebook 进行远程学习，这对 VPN 解决方案来说更具挑战性。所以 K-12和高等教育机构将 Splashtop 作为整体解决方案，以满足学生、教育者和 IT 管理员的所有需求。Splashtop 快速高效、简单易用，并且支持学生使用的几乎所有设备，包括 Chromebook。

Splashtop Enterprise 解决了教育机构面临的远程访问问题

Splashtop Enterprise 用作计算机实验室的远程解决方案，您可以利用现有的硬件和计算机许可证。学生只需从自己的远程设备登录，就可以像坐在实验室一样使用此台计算机。您甚至可以创建学生可登录时间段来确保实验室课程表的正常运转。

IT 部门不仅可以快速便捷地使用 Splashtop 远程访问计算机，而且还可以远程访问学生和教师设备以提供技术支持。

其他教育机构如何将 Splashtop 作为其解决方案

在此视频中，您可以了解以下五家教育机构如何使用 Splashtop 创建远程计算机实验室解决方案和技术支持解决方案。

Splashtop at ISTE20 Live
Splashtop at ISTE20 Live

要了解更多信息，请访问 https://www.splashtop.com/enterprise/remote-labs

“讲师们喜欢 Splashtop。 他们简直不敢相信它能如此奏效，他们感到震惊，我认为我并没有夸大其词。”

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