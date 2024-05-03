针对远程创意工作的远程访问解决方案cloud

Joseph Khalifa

作为 Splashtop 的产品营销助理，约瑟夫-哈利法热衷于将自己的技术知识与市场营销相结合，帮助分享远程访问解决方案的最新进展。 约瑟夫对 Splashtop 的日常使用帮助他与世界各地的团队成员进行无缝接触和协作，同时保持高效率。 在 Splashtop 工作之余，约瑟夫喜欢摄影、各种科技产品，还喜欢和他的爱犬巴迪在一起。