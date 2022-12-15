Boxel 工作室利用 Splashtop 确保设计师随时随地高效办公
由高质量远程访问驱动的混合工作场所提高了生产力和工作与生活的平衡
摘要
Boxel Studio决心为其员工实施一个灵活的工作场所，以改善工作与生活的平衡，同时不影响生产力。 Splashtop 在尝试了多种远程访问解决方案后，Boxel Studio ，使他们的艺术家能够远程访问高端工作站和软件，并在任何地方工作，就像他们在工作室一样。 他们的IT团队也可以利用同一平台有效地支持工作站，减少80%的手工作业。 通过Splashtop ，Boxel Studio ，提高了员工的满意度和生产力，同时降低了其全球劳动力的成本。 Boxel Studio 的首席技术官Andres Reyes ，分享了他和他的团队的经验。
来自 Boxel 工作室
我们部署了Splashtop ，并立即收到了来自我们的艺术家的电子邮件--哇，这太棒了，现在我真的可以工作了，我真的可以完成我的工作了。 因此，你开始获得这种用户满意度。
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
挑战：如何找到安全且高性能的远程访问解决方案
早在新冠疫情爆发前，Boxel 工作室就率先启动了“工作室内家庭办公室”协议，旨在帮助员工实现居家办公，确保员工不会受到任何影响，从而更好地促进工作与生活的平衡，给予员工随时随地工作的灵活性。
Boxel Studio使用PC和Mac的组合。 他们拥有非常强大的基础设施和高端工作站，内存超过120G，显卡如Quadro RTX 8000和其他硬件。 这些工作站运行的软件包括Maya、Nuke、Adobe Suite、Toon Boom等动画软件、Modo等建模软件以及许多其他软件。
雷耶斯心中的问题是："我们如何才能让我们的艺术家、合作者和其他团队成员在家里工作，同时访问我们的安全基础设施和专门的工作站？"
雷耶斯和他的团队尝试了许多远程访问解决方案。 他们发现，虽然他们都非常好，但他们的重点似乎更多是在IT部门提供远程支持，而不是提供愉快的用户体验。 在某些情况下，延迟和视频压缩对他们不起作用。 他们还尝试了基于硬件的解决方案，这对距离有很高的依赖性。 如果电脑和艺术家离他们必须登录的地方非常远，他们就会遇到非常高的延迟。
另一个重要考虑是安全问题。 Boxel Studio拥有与大品牌工作室合作的多项认证。 担心的是，由于任何原因，他们正在研究的一些内容被盗。 雷耶斯解释说："在媒体和娱乐行业，我们正在处理一个无形的、数字的、有价值的内容，这些内容最终将在影院、传统广播、有线电视或OTT（over-the-top）媒体服务中传播，如Netflix、亚马逊、迪斯尼+、HBOMax、派拉蒙+和HULU。 而这就是它的价值所在。 因此，如果这些内容在其实际的商业发射之前就被传播出去，那就没有什么意义了。" 他们需要一个远程访问解决方案，以满足他们的安全要求并帮助他们在混合办公环境中保护他们的数据。
Reyes 及其团队在网上搜索方案时，发现了 Splashtop。该软件在论坛上的评价很好，许多其他专业人士也对 Splashtop 给予了高度评价。因此，Reyes 及其团队决定试用 Splashtop。Reyes 说：“我们之所以选择 Splashtop 作为我们的解决方案，是因为它功能齐备，考虑周到，而且还拥有许多强大的 IT 工具。”
解决方案：Boxel Studio 发现 Splashtop 解决方案简单易用，具有强大的安全性和卓越的用户体验
Boxel 工作室员工可以使用个人电脑，通过 Splashtop 安全登录远程高端工作站。在大多数情况下，员工都可以使用较小系统（瘦客户端、显示器、键盘、鼠标和平板电脑），该系统具有远程连接和充分利用工作室高端工作站的必要功能。以下是 Boxel 工作室选择 Splashtop 作为其远程访问技术合作伙伴的主要原因：
易用性和用户体验
Reyes 说：“我们认为 Splashtop 从一开始到产品试用，再到实际购买许可，自始至终都能提供非常强大的用户体验，这种体验让我们感到非常愉悦，一点都不觉得麻烦。Splashtop 的部署非常简单快速，简直太神奇了！什么都很容易操作，如果要添加用户，只需要不停点击鼠标，超级简单！”Reyes 进一步解释道：“我们曾试用的其他解决方案，用户说都太杂乱，速度太慢了，各方面都不符合我们的要求。我们部署 Splashtop 之后，马上就收到了设计师的电子邮件。他们说，Splashtop 太棒了，我真的可以利用这个软件远程工作，我真的可以远程完成我的工作了。Splashtop 一直在努力提升用户满意度。”
性能
Splashtop 能为 Boxel 工作室提供持续稳定的快速连接和几乎无压缩的远程访问体验。此外，由于 Splashtop 基于云提供服务，其性能并不取决于用户和远程计算机的点对点距离。Andres 说：“我们的设计师和制片人必须在截止日期之前完成动画分钟数、合成帧数、模型完成时间等工作指标。我们希望找到一种解决方案，可以促进员工工作与生活的平衡，同时还能提高员工的工作效率。对我们来说，能让设计师每周居家办公两天或三天，同时又不会影响他们的交付成果，这就是成功的解决方案！”
安全
Andres 说：“这一点我必须要强调，Splashtop 非常安全！它具有管理员后端、两步验证，你可以为用户设置，允许用户拖放文件、插入 USB、复制粘贴等。Splashtop 真的超级安全。”
支持 Wacom 平板电脑
Boxel 工作室设计师利用 Splashtop 的“USB 设备重定向”功能，在整个远程连接期间使用自己的本地 Wacom 数位板。
IT 支持功能
最初，Boxel 工作室仅将 Splashtop 用于远程访问。但从 Splashtop Business Access Pro 升级到 Splashtop Enterprise 后，Boxel 工作室也能使用远程支持功能。Andres 说：“Splashtop Enterprise 承担了我们 IT 部门80%的手动工作量，我这样说一点都不夸张。”以前，IT 团队有自己的系统可以管理部门的工作站，用于建模、装配、动画制作、合成等。如今，通过 Splashtop Enterprise，IT 团队能创建图像和群组，并对这些计算机进行数字化管理。“目前，IT 团队可以管理甚至安排所有计算机的更新日期和时间。我们能非常迅速地为所有计算机进行更新。Splashtop 已成为我们工作室所有工作站的维护平台，”Reyes 解释说。
客户服务
Reyes 说：“Splashtop 的客户支持非常棒。支持人员总是主动联系我们，询问我们希望怎样改善 Splashtop 的用户体验。我们认为 Splashtop 是我们的技术合作伙伴，总是尽可能为我们提供最佳体验，不断简化用户操作。对于 Splashtop 提供的支持类型，我们感到非常满意。”
结果。提高盈利能力和员工满意度的混合办公室
新冠疫情爆发前四个月，Boxel 工作室已经启动“工作室内家庭办公室”协议，员工能够实现远程办公。Reyes 说：“即使在疫情封锁期间，工作室也从未停止运营。我们能够在承诺期限前完成正在制作中的产品。工作室的业绩从未下降。无论身处何地，稳定性和业务连续性对业绩而言至关重要。”
在Splashtop ，Boxel Studio ，在招聘方面面临一些挑战。 他们不得不支付费用来重新安置驻扎在世界其他地方的艺术家--印度、阿根廷、西班牙、意大利、美国和加拿大--并把他们都带到同一个屋檐下。 现在，他们可以向世界上任何地方的人提供合同，而不需要花费搬迁费。 这些节省下来的钱都转给了艺术家和合作者。 雷耶斯总结说："我们现在能够提供更好的薪水，因为其中一些（来自搬迁费用）的节省可以分摊到整个员工队伍中。 在这里，我看到Splashtop实现了大量的效率。"
Boxel 工作室利用 Splashtop 成功搭建高效灵活的工作场所，不仅提高了员工满意度，而且还节省了成本。
细节
关于 Boxel 工作室
Boxel 工作室位于蒂华纳，是行业领先的视觉特效和动画制作工作室，面向视觉内容行业提供高端解决方案。工作室致力于将照相写实主义和 CG 世界相结合，创造令人难忘的图像，将技术与动画相融合，把人物角色和故事情节相联系。