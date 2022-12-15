Boxel 工作室利用 Splashtop 确保设计师随时随地高效办公

早在新冠疫情爆发前，Boxel 工作室就率先启动了“工作室内家庭办公室”协议，旨在帮助员工实现居家办公，确保员工不会受到任何影响，从而更好地促进工作与生活的平衡，给予员工随时随地工作的灵活性。

Boxel Studio使用PC和Mac的组合。 他们拥有非常强大的基础设施和高端工作站，内存超过120G，显卡如Quadro RTX 8000和其他硬件。 这些工作站运行的软件包括Maya、Nuke、Adobe Suite、Toon Boom等动画软件、Modo等建模软件以及许多其他软件。

雷耶斯心中的问题是："我们如何才能让我们的艺术家、合作者和其他团队成员在家里工作，同时访问我们的安全基础设施和专门的工作站？"

雷耶斯和他的团队尝试了许多远程访问解决方案。 他们发现，虽然他们都非常好，但他们的重点似乎更多是在IT部门提供远程支持，而不是提供愉快的用户体验。 在某些情况下，延迟和视频压缩对他们不起作用。 他们还尝试了基于硬件的解决方案，这对距离有很高的依赖性。 如果电脑和艺术家离他们必须登录的地方非常远，他们就会遇到非常高的延迟。

另一个重要考虑是安全问题。 Boxel Studio拥有与大品牌工作室合作的多项认证。 担心的是，由于任何原因，他们正在研究的一些内容被盗。 雷耶斯解释说："在媒体和娱乐行业，我们正在处理一个无形的、数字的、有价值的内容，这些内容最终将在影院、传统广播、有线电视或OTT（over-the-top）媒体服务中传播，如Netflix、亚马逊、迪斯尼+、HBOMax、派拉蒙+和HULU。 而这就是它的价值所在。 因此，如果这些内容在其实际的商业发射之前就被传播出去，那就没有什么意义了。" 他们需要一个远程访问解决方案，以满足他们的安全要求并帮助他们在混合办公环境中保护他们的数据。

Reyes 及其团队在网上搜索方案时，发现了 Splashtop。该软件在论坛上的评价很好，许多其他专业人士也对 Splashtop 给予了高度评价。因此，Reyes 及其团队决定试用 Splashtop。Reyes 说：“我们之所以选择 Splashtop 作为我们的解决方案，是因为它功能齐备，考虑周到，而且还拥有许多强大的 IT 工具。”