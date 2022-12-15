Boxel 工作室利用 Splashtop 确保设计师随时随地高效办公
由高质量远程访问提供支持的混合工作场所，可提高生产力，促进工作与生活的平衡
摘要
Boxel 工作室决定为员工实施弹性办公场所，在不影响员工生产力的情况下促进工作与生活的平衡。Boxel 工作室尝试了各种远程访问解决方案，最终决定选择 Splashtop，确保设计师能够远程访问高级工作站和软件，并能随时随地办公，就像在实际工作室一样。Boxel 工作室的 IT 团队同样可以利用 Splashtop 这一平台有效支持工作站，从而减少80%的手工作业。借助 Splashtop，Boxel 工作室可以提高员工满意度，同时降低成本并提高全球员工的生产力。Boxel 工作室的首席技术官 Andres Reyes 分享了自己与团队的使用体验。
来自 Boxel 工作室
我们部署 Splashtop 之后，马上就收到了设计师的电子邮件。他们说，Splashtop 太棒了，我真的能用这个软件远程办公，远程完成我的工作。Splashtop 一直在努力提升用户满意度。
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
挑战：如何找到安全且�高性能的远程访问解决方案
早在新冠疫情爆发前，Boxel 工作室就率先启动了“工作室内家庭办公室”协议，旨在帮助员工实现居家办公，确保员工不会受到任何影响，从而更好地促进工作与生活的平衡，给予员工随时随地工作的灵活性。
Boxel 工作室同时使用 PC 和 Mac，拥有非常强大的基础设施和高端工作站，其内存超过120 gb，配备了 Quadro RTX 8000显卡和其他硬件。Boxel 工作室的工作站可运行 Maya、Nuke、Adobe Suite 等软件，以及 Toon Boom 等动画软件和 Modo 等建模软件等。
Reyes 心中的疑问是，“如何才能让我们的设计师、合作方和其他团队成员居家办公，远程访问我们的安全基础设施和专业工作站？”
Reyes 及其团队尝试了各种远程访问解决方案。最终发现，虽然这些解决方案都很好，但更侧重于帮助 IT 部门提供远程支持，而不是为客户提供卓越的用户体验。某些情况下，通过这些方案进行的远程访问存在延迟和视频压缩现象。此外，Reyes 及其团队还尝试了基于硬件的解决方案，这种方案非常受距离的限制。也就是说，如果设计师及其设备距离需要远程访问的设备非常远，远程访问则会出现非常高的延迟。
另一个重要考虑因素是安全性。Boxel 工作室拥有多项与大品牌工作室合作的认证。但令人担忧的是，他们正在制作的某些内容总会无缘无故被窃取。Reyes 解释说：“在媒体和娱乐行业，我们处理的数字内容都是无形的，而且都非常有价值。最终，这些内容将发布在影院、传统广播、有线或 Netflix 、亚马逊、迪士尼+、HBOMax、派拉蒙+、HULU 等 OTT 媒体服务平台。这正是此类数字内容的价值所在。如果这些内容在实际商业发布之前遭到泄露，那就没有任何意义了。”Boxel 工作室需要的远程访问解决方案不仅要满足其安全要求，而且要有助于在混合办公环境中保护数据。
Reyes 及其团队在网上搜索方案时，发现了 Splashtop。该软件在论坛上的评价很好，许多其他专业人士也对 Splashtop 给予了高度评价。因此，Reyes 及其团队决定试用 Splashtop。Reyes 说：“我们之所以选择 Splashtop 作为我们的解决方案，是因为它功能齐备，考虑周到，而且还拥有许多强大的 IT 工具。”
解决方案：Boxel Studio 发现 Splashtop 解决方案简单易用，具有强大的安全性和卓越的用户体验
Boxel 工作室员工可以使用个人电脑，通过 Splashtop 安全登录远程高端工作站。在大多数情况下，员工都可以使用较小系统（瘦客户端、显示器、键盘、鼠标和平板电脑），该系统具有远程连接和充分利用工作室高端工作站的必要功能。以下是 Boxel 工作室选择 Splashtop 作为其远程访问技术合作伙伴的主要原因：
易用性和用户体验
Reyes 说：“我们认为 Splashtop 从一开始到产品试用，再到实际购买许可，自始至终都能提供非常强大的用户体验，这种体验让我们感到非常愉悦，一点都不觉得麻烦。Splashtop 的部署非常简单快速，简直太神奇了！什么都很容易操作，如果要添加用户，只需要不停点击鼠标，超级简单！”Reyes 进一步解释道：“我们曾试用的其他解决方案，用户说都太杂乱，速度太慢了，各方面都不符合我们的要求。我们部署 Splashtop 之后，马上就收到了设计师的电子邮件。他们说，Splashtop 太棒了，我真的可以利用这个软件远程工作，我真的可以远程完成我的工作了。Splashtop 一直在努力提升用户满意度。”
性能
Splashtop 能为 Boxel 工作室提供持续稳定的快速连接和几乎无压缩的远程访问体验。此外，由于 Splashtop 基于云提供服务，其性能并不取决于用户和远程计算机的点对点距离。Andres 说：“我们的设计师和制片人必须在截止日期之前完成动画分钟数、合成帧数、模型完成时间等工作指标。我们希望找到一种解决方案，可以促进员工工作与生活的平衡，同时还能提高员工的工作效率。对我们来说，能让设计师每周居家办公两天或三天，同时又不会影响他们的交付成果，这就是成功的解决方案！”
安全
Andres 说：“这一点我必须要强调，Splashtop 非常安全！它具有管理员后端、两步验证，你可以为用户设置，允许用户拖放文件、插入 USB、复制粘贴等。Splashtop 真的超级安全。”
支持 Wacom 平板电脑
Boxel 工作室设计师利用 Splashtop 的“USB 设备重定向”功能，在整个远程连接期间使用自己的本地 Wacom 数位板。
IT 支持功能
最初，Boxel 工作室仅将 Splashtop 用于远程访问。但从 Splashtop Remote Access Pro 升级到 Splashtop Enterprise 后，Boxel 工作室也能使用远程支持功能。Andres 说：“Splashtop Enterprise 承担了我们 IT 部门80%的手动工作量，我这样说一点都不夸张。”以前，IT 团队有自己的系统可以管理部门的工作站，用于建模、装配、动画制作、合成等。如今，通过 Splashtop Enterprise，IT 团队能创建图像和群组，并对这些计算机进行数字化管理。“目前，IT 团队可以管理甚至安排所有计算机的更新日期和时间。我们能非常迅速地为所有计算机进行更新。Splashtop 已成为我们工作室所有工作站的维护平台，”Reyes 解释说。
客户服务
Reyes 说：“Splashtop 的客户支持非常棒。支持人员总是主动联系我们，询问我们希望怎样改善 Splashtop 的用户体验。我们认为 Splashtop 是我们的技术合作伙伴，总是尽可能为我们提供最佳体验，不断简化用户操作。对于 Splashtop 提供的支持类型，我们感到非常满意。”
结果：盈利能力和员工满意度不断提升的混合办公室
新冠疫情爆发前四个月，Boxel 工作室已经启动“工作室内家庭办公室”协议，员工能够实现远程办公。Reyes 说：“即使在疫情封锁期间，工作室也从未停止运营。我们能够在承诺期限前完成正在制作中的产品。工作室的业绩从未下降。无论身处何地，稳定性和业务连续性对业绩而言至关重要。”
在未使用 Splashtop 之前，Boxel 工作室在招聘方面遇到了困难。他们需要从印度、阿根廷、西班牙、意大利、美国、加拿大等世界各个地区招聘设计师，为其安排办公室，支付安置费。如今，Boxel 工作室可以从世界各地招聘优秀人才，但却不需要支付这笔费用。节省下来的开支可以用作薪水发放给设计师和合作伙伴。Reyes 总结道：“我们现在能提供更好的薪水，因为可以把之前的安置费省下来发放给每一名员工。在我看来，这一点正是 Splashtop 能够提升效率的地方。”
Boxel 工作室利用 Splashtop 成功搭建高效灵活的工作场所，不仅提高了员工满意度，而且还节省了成本。
细节
关于 Boxel 工作室
Boxel 工作室位于蒂华纳，是行业领先的视觉特效和动画制作工作室，面向视觉内容行业提供高端解决方案。工作室致力于将照相写实主义和 CG 世界相结合，创造令人难忘的图像，将技术与动画相融合，把人物角色和故事情节相联系。