可持续性对各种规模的企业都很重要，因此组织总是在寻找减少其碳足迹和环境影响的方法。这通常需要找到可以促进可持续性的新的解决方案和实践，特别是在远程/混合办公和自带设备（BYOD）政策增加的情况下。
考虑到这一点，现在是时候看看远程访问和支持如何帮助IT团队和组织减少办公场所的碳足迹并支持可持续性。我们将考察造成工作场所碳排放的因素，如何制定支持可持续性的远程工作政策，以及Splashtop等解决方案如何帮助公司更加环保。
为什么远程支持比传统IT更具可持续性
传统的现场IT服务并不是最可持续的做法。大型IT基础设施可能导致能源消耗增加、电子废物增多和碳排放，不要忘记日常通勤造成的排放。
远程支持减少了许多这类原因。无论在家中还是在办公室，只要能从任何地方访问远程设备，IT人员就能提供支持，减少了他们亲自出行和直接管理终端用户设备的需要。这也导致更低的能耗，使远程支持更具环保性。
当然，责任不仅仅在于IT团队。办公楼、交通和日常设备使用都以自己的方式做出贡献，组织经常寻找降低员工排放的方法。然而，远程支持的好处超越了IT团队，帮助降低整个公司的碳足迹。
工作场所碳排放的主要来源
话虽如此，我们需要检查办公室碳排放的原因。从那里，我们可以确定如何减少工作中的碳足迹。办公室的主要排放驱动因素包括：
办公室能耗：想想一座办公楼要用多少能源。整个建筑在寒冷的日子里要供暖，在炎热的时候要保持凉爽，同时每天有大量设备消耗能源。电脑、额外显示器、打印机和服务器等等消耗电力，当然还有咖啡机和冰箱等办公设施。
浪费: 所有这些消费也会导致浪费。办公室通常会消耗大量一次性物品，从打印纸到食物包装再到一次性咖啡胶囊。虽然这些东西单独看似乎不大，但一旦在多个员工、办公室和大楼中累积，浪费会迅速增加。
通勤/旅行：汽车旅行和飞行是碳足迹最大的两种旅行方式，也是上班和商务旅行的最常用方式。高峰时段的交通不仅让员工感到沮丧，每天上下班的车流也能显著增加碳排放。然后，当员工需要长途旅行参加商务旅行和会议时，航空旅行会进一步增加排放。
失效设备：电子废物是企业碳足迹的另一来源。当设备失效时，这会增加电子废物，而更换设备也有其自身的环境成本。
远程访问如何减少IT的碳足迹
考虑到办公室碳排放和废物的多重原因，远程访问如何提供帮助？使用远程访问和远程支持解决方案的组织可以通过多种方式减少排放，包括：
1. 集中式IT基础设施
通过云解决方案集中IT基础设施还能降低能源消耗和对物理硬件的需求。这不仅让员工和IT人员可以更轻松地在任何地方工作，而且简化了IT操作并减少了电子�废料的产生。
2. 降低与旅行相关的排放
无论IT人员是每天通勤到办公室还是出差亲自排查设备，旅行和交通都是排放的重要原因。通过远程支持，IT人员无需到客户的所在地提供帮助和解决问题，甚至不用通勤到办公室，因为他们可以从任何地方远程访问和排查设备。
3. 延长设备使用寿命
远程支持可以通过延长电子设备的使用寿命来帮助实现可持续性。及时的自动更新、按需故障排除和方便的远程维护访问可以帮助员工的设备运行顺畅，从而不需要频繁更换。这减少了电子废物，有助于节约资源，从而进一步推动可持续性。
4. 培养可持续文化
可持续性是一种共同责任，当企业开始接受环保实践时，这将遍及整个公司。个人步骤，例如支持远程工作、使用远程支持软件和其他节能IT解决方案，可以累积并推动向可持续性的整体转变。
将远程工作政策与可持续发展目标相结合
那么，企业如何设计考虑可持续性的远程工作政策呢？如示例所示，遠端電腦支援是帮助IT代理降低碳足迹的好方法，但这只是开始。其它将安全远程工作与可持续性结合的方法包括：
减少办公空间：远程访问和支持让员工可以在任何地方、使用任何设备工作，这意味着对大型办公室（及其所需的电力消耗）的需求减少。支持远程和混合工作环境减少了对大型办公室的需求，这有助于降低组织的碳足迹。
降低能源消耗：你真的需要全天在办公室放置多个电视显示器来播放公司徽标吗？寻找降低能源消耗的方法，即�使是微小的，也能降低碳排放，帮助公司实现可持续发展目标。
支持绿色通勤/远程办公选项：支持远程工作和远程办公是减少日常通勤碳排放的好方法。除此之外，鼓励绿色选项，例如骑自行车和公共交通，也可以帮助降低与旅行相关的排放并帮助员工支持可持续发展。
教育和文化：如前所述，可持续性是一项共同责任。公司可以通过鼓励气候友好行为、教育员工如何帮助减少排放、奖励可持续行为以及寻找方法支持更加环保的商业环境来支持可持续行为。
通过Splashtop的远程访问解决方案推动性能和可持续性共同发展
远程访问软件的环保效益显而易见：远程访问和支持可以通过降低能耗、减少电子废物，消除前往办公室或拜访最终用户的必要性，从而减小办公场所的碳足迹。如果你想要一个强大而稳健的解决方案来帮助IT团队和员工在任何地方、使用任何设备工作，Splashtop可以满足你的需求。
使用Splashtop，你可以轻松连接到工作设备（包括台式电脑、笔记本电脑和物联网设备），不受地域限制。这使得远程和混合办公的员工可以跨设备访问他们的文件、项目和专业工具，无论他们身在何处。Splashtop的远程支持软件让IT人员可以访问和管理远程设备进行技术支持和故障排除，这样他们就能随时随地为终端用户提供帮助。
当与 Splashtop AEM（自动端点管理）结合使用时，组织可以通过实时修补、自动化和设备可视性进一步优化能效，减少安全风险和碳影响��。
Splashtop的解决方案支持强大、灵活的远程工作环境，减少对大型、高能耗办公室和出差的需求，同时提高生产力、网络安全和效率。通过Splashtop，组织可以授权员工随时随地工作，同时减少碳排放、能源使用和电子垃圾，创造一个更高效和可持续的工作环境。
想亲眼看看Splashtop的实际操作吗？立即开始免费试用。