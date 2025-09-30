大多数团队都对Wi-Fi访问进行了安全控制，但会议室、办公室和实验室中仍有开放的以太网插孔。如果未授权有线访问，单一的插入可能成为进入敏感系统的直接途径。
用于有线LAN授权的RADIUS填补了这一空白。使用Foxpass Cloud RADIUS，您可以对每次有线连接应用与无线相同的基于身份的控制，因此只有受信任的用户和设备才能连接到您的网络。
在本指南中，您将了解到如何通过在Foxpass中集中管理策略来简化控制，并在Wi-Fi和LAN之间实现一致的零信任执行。
为什么要保护有线LAN访问
当人们想到网络安全时，通常会关注Wi-Fi。但每个未管理的以太网端口都是潜在的后门。在没有授权的情况下，任何有物理访问权限的人都可以插入并完全绕过你的无线控制。
以下是有线LAN授权至关重要的原因：
阻止未经授权的入侵：如果端口保持开放，访客、承包商甚至学生可能会插入笔记本电脑并立即连接到敏感系统。
授权“无智能”设备：打印机、白板和会议系统通常缺乏证书支持，但它们仍需要连通性。如果没有保障措施，它们可能会暴露网络。
按功能划分流量：通过VLAN执行，您可以为特定设备（如打印机或视频会议设备）提供所需的连接，而不必将它们与员工笔记本放在同一网络VLAN上。
忽视以太网端口会在您的安全姿态中留�下盲点。增加有线网络授权，确保每个设备，无论有线还是无线，都必须经过身份验证、注册或批准才能加入您的环境。
有线LAN授权的工作原理
有线LAN授权依赖RADIUS支持的802.1X，以验证谁在端口级别进行连接。这种方法将零信任安全延伸到交换机，确保没有未管理或未授权的设备可以通过。
802.1X与证书：管理的笔记本和桌面电脑可以通过数字证书（EAP-TLS）或安全凭据（EAP-TTLS）进行身份验证。这提供了强大、无需密码的基于身份的访问控制。
MAC授权旁路（MAB）：并非所有设备都支持802.1X。打印机、远程会议系统、实验室设备和物联网端点可以通过其MAC地址授权。使用Foxpass，您可以 a
在Foxpass控制台中将这些设备添加到允许列表，避免需要管理特定交换机的例外情况。
混合交换模式：企业交换机可以首先尝试802.1X认证，然后在设备不支持证书的情况下退回到基于MAC的检查。这种分层方法保持了严格的安全性，同时不锁定必要的设备。
通过使用 RADIUS 对有线 LAN 进行授权，IT 团队在 Wi-Fi 和以太网上创建了一致的访问模型。结果是：每个连接都经过验证，每个设备都被记录在案，不良插件在端口被阻止。
使用Foxpass云RADIUS进行集中管理
管理有线LAN授权通常意味着要协调交换机配置、静态MAC列表和独立的Wi-Fi策略。这种拼凑而成的网络很快就会变得难以审核，并且�几乎不可能扩展。
Foxpass Cloud RADIUS通过作为有线和无线访问的单一控制点来消除这种复杂性：
统一策略实施： 在 Wi-Fi 和以太网上应用相同的授权标准，这样没有设备能绕过零信任规则。
简化审计：无需检查每个交换机和接入点，你可以通过一个集中控制台展示合规性。
减少开销： 不再需要维护分散的 ACL 或手动更新端口配置。在 Foxpass 中进行的更改在整个环境中一致传播。
设计的弹性：凭借高可用性和99.99%的正常运行时间，Foxpass确保授权服务在用户需要时始终可用。
通过集中控制，Foxpass 不仅加强了有线 LAN 的安全性，还减少了 IT 团队的运营负担。您可以获得可见性、一致性，并确信每个有线或无线连接都经过正确的授权。
真实世界的用例
有线LAN授权不仅仅是理论，它解决了各行业的日常安全挑战：
K-12和高等教育: 学生们经常尝试将笔记本电脑插入教室或校园的以太网插孔中。通过使用Foxpass Cloud RADIUS，学校可以限制访问，仅授权的员工设备可以访问敏感的VLAN。
公司办公室: 会议室和开放工作区经常有暴露的以太网端口。有线授权可以防止访客、合同工或不明设备悄悄连接到您的企业网络。
受监管的行业: 医疗、金融和实验室环境依赖于有线打印机、诊断设备或不支持基于证书授权的物联网设备。通过使用基于MAC的允许列表，这些关键工具在保持联机的同时依然满足严格的合规要求。
通过应用RADIUS进行有线LAN授权，各行业的组织可以在不牺牲可用性或运营效率的情况下弥��补一个隐藏的安全缺口。
今天就保护您的有线和无线网络
有线LAN授权不必复杂。使用Foxpass Cloud RADIUS，您可以在几分钟内部署基于端口的访问控制，统一有线和无线策略，弥补现代网络中最被忽视的安全缺陷之一。
