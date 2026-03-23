与Splashtop首席执行官Mark Lee就新冠肺炎进行问答

对居家办公应对冠状病毒有疑问吗？ Splashtop首席执行官Mark Lee在下面回答您的主要远程访问问题：
与Mark Lee的问答
问：在新冠肺炎危机期间，我们的员工需要居家办公。我们如何快速建立远程工作场所？
答：新冠疫情期间，我们看到了对 Splashtop Remote Access 的巨大需求，包括云端和企业本地部署解决方案。公司和个人用户正在寻找既安全又能保持生产力的方法。从我们的居家办公解决方案页面，可以快速设置团队，让他们能随时远程访问工作电脑。
问：我听说我们需要一个VPN ，以便我的员工能够远程工作。 这是真的吗？
答：虚拟专用网络（VPN）的建立和维护费用很高，如果配置或管理不当，可能会有很大的安全风险。 例如，如果员工从感染了恶意软件或勒索软件的家用电脑上通过VPN访问企业网络，被感染的家用电脑就可能通过VPN连接感染整个企业网络。 VPN也不像远程访问解决方案那样提供细化的访问控制和管理水平。
问：我的公司已经有一个VPN。 难道这还不足以让我的员工在家工作吗？
答：要远程访问公司电脑，用户通常需要使用远程桌面协议（RDP）或 VNC。这些解决方案在不同的设备和操作系统平台上存在各种性能和兼容性问题。而 Splashtop Remote Access 这种简单易用的高性能解决方案可以为用户提供更加无缝、高效的体验。
问：那��么Splashtop 远程访问产品如何与我公司的VPN ？
答：与RDP和VNC相比，在WAN环境中，RDP和VNC通常在VPN上速度缓慢，而Splashtop是在WAN上优化的高性能远程访问解决方案，在VPN上效果很好。同时，Splashtop支持2FA，设备身份验证，审核跟踪，会话录制，TLS / SSL加密流量以及各种可管理性功能。实际上，没有必要使用VPN。
问：Splashtop在世界许多地区都有办事处，包括中国。 你采取了哪些措施来配合当地政府的卫生指令，允许员工进行远程工作？
A: 新冠疫情爆发时正值春节假期，所以我们的中国员工已经返回他们不同省份的家中。幸运的是，我们是一家远程访问技术公司，所以我们所有的员工早已在他们的办公室计算机上安装了Splashtop。我们的员工通过使用Splashtop进行居家远程工作，能够立即保持安全并保持生产力。随着疫情扩展到我们在台北、东京、新加坡、阿姆斯特丹和圣何塞（加州）的其他办公室，我们也制定了政策，使员工能够使用Splashtop进行居家办公。
问：你对首次为员工设置远程访问的公司有何建议？
答：不幸的是，有时需要紧急来刺激企业改善其技术基础架构并更新远程工作策略。新冠肺炎使我们很多人普遍意识到在人们完成工作的地点和方式上需要灵活性的需求。远程访问是组织可以用来增强其弹性并支持业务连续性的关键工具。
新冠肺炎并不是我们遇到的第一个全球性危机，可以肯定的是，它不会是最后一次。除了支持业务连续性之外，远程访问还可以帮助减少长时间通勤的时间和压力，支持员工的工作/生活平衡，并帮助吸引和留住新一代员工，他们将远程办公视为一种重要的生活方式。
问：为什么在新冠肺�炎爆发期间Splashtop为新客户提供产品折扣？
答：作为负责任的企业公民，我认为我们有责任帮助其他人在这次新冠疫情期间增强韧性。我们非常重视这一承诺，正因如此我们的产品极具价格优势。查看更多有关北美和欧洲地区的折扣优惠。