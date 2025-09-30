如何远程打印1099s和其他报税文件

不要再浪费时间去找你的客户拿他们的1099和其他表格。 相反，使用Splashtop 远程访问，远程打印任何文件。
作为税务专家，准备所有客户的税已经很耗时。更糟糕的是，当您需要打印重要的文档（例如 1099 表格，收据或支票），但计算机上没有该文件时。
这通常会发生在税务准备人员身上，特别是那些小型企业客户，他们可能拥有无法在线访问的 QuickBooks 桌面版本（请参见如何远程访问 QuickBooks Desktop ）。
开车到客户的计算机旁边打印文档会浪费宝贵的时间，尤其是在繁忙的季节。
而远程打印则可节省时间，在您需要的时候，从客户电脑远程打印文档到本地打印机。最重要的是，您可以从任意电脑随时远程打印。甚至不需要客户在其电脑端进行任何操作！
远程打印到本地打印机
一旦你设置好了，以下是你如何使用Splashtop's远程访问软件来远程打印1099s和其他文件。
第1步 - 在你的电脑上打开Splashtop Business App，选择你要访问的客户电脑。
这将启动与你的客户电脑的远程连接。 一个新的窗口将弹出，向你实时显示他们的屏幕。 在那里，你能够控制远程计算机，就像你坐在它的前面一样。
第2步 - 打开你需要的文件，然后像正常一样点击打印
这将打开打印窗口，你可以选择你的本地打印机来打印该文件。
第3步 - 从你的打印机列表中选择"Splashtop 远程打印机"。 然后点击打印!
就这样吧! 远程计算机上的文件现在将在你的本地打印机上打印。
一旦你有了Splashtop，请确保你也 ，设置了远程打印 ，这样你就可以按照上述步骤远程打印任何客户的文件了！
税务人员还能用Splashtop远程访问做什么？
远程访问意味着你可以在你想要的时候远程进入你的任何客户的电脑。 需要访问他们的QuickBooks吗？ 只需远程访问他们的桌面电脑，就能完成你的任务，而不必浪费时间去找他们。
税务专业人员使用Splashtop 远程访问，在更短的时间内完成更多工作。 你可以在家里或在旅途中工作。 你也可以在正常工作时间之外访问你的远程计算机。
Splashtop 的即插即用特性意味着你可以在几分钟内轻松完成设置。 现在就开始吧，享受远程打印、远程访问等好�处。 不需要信用卡或承诺，就可以免费开始。