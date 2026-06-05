IT 团队如何通过实施“随处运营”受益

据 Gartner 称，“随处运营”（Anywhere Operations）是“2021年战略技术主要趋势”之一。尽管“随处运营”这一概念和实践是因新冠疫情而起，但 Gartner 表示，一旦疫情消退，人们仍将迫切需要实施“随处运营”模式。
“随处运营”即组织 IT 团队支持分布式办公人员的运营模式。该模式包括 IT 通过技术实施搭建安全的远程办公场所，为员工、客户和合作伙伴提供支持，并从任何地方虚拟部署产品和服务。
Gartner 报告指出，各个组织在后疫情时代将面临新的客户期望和数字化转型需求。分析师表示：“IT 负责人必须采取‘随处运营’业务模式，以便随处都能联系客户、支持员工以及提供业务服务。”
“随处运营”模式的核心要素：现代远程访问
Splashtop 等现代远程访问解决方案是实施“随处运营”策略完美的基本要素，原因不言而喻。Splashtop Enterprise 集随处支持、安全的高级远程办公场所于一体，同时与互补的主流解决方案集成，从而进一步提高分布式办公人员的价值。
Gartner 建议负责基础设施、运营和云管理的 IT 主管实施“随处运营”模式，现代远程访问具备的以下功能与这一建议完美契合，包括：
让数字化成为默认体验，让远程成为默认交付模式
安全访问优先
通过启用与位置无关的工作流程，提供跨物理空间和虚拟空间的无缝数字体验
Gartner 表示，最终结果是虚拟体验和物理体验的融合将会��提高员工的生产力并扩大客户范围。
“‘数字优先、远程优先’的运营模式可提高运营效率和员工的生产力，并使按地域分布的多元化劳动力的访问更加平等。”—— Gartner
实施“随处运营”模式的四个优势
Gartner 预测，截至2023年40%的公司将实施“随处运营”模式，因此我们需要更加详细地回顾“随处运营”模式的几个预计优势。
优势一：员工的生产力与工作满意度
近年来，提供远程办公选项（通过远程访问和远程支持实现）的公司的生产力取得显著提升。整个新冠疫情期间，人们已经意识到自己对工作生活平衡的高度重视。安全的远程访问能够帮助人们随时随地办公并为客户提供支持。
同样值得注意的是，“随处运营”可以扩展公司的招聘能力。稳健的远程办公场所可以帮助人力资源更轻松地招聘最符合您需求的员工，而不会受限于员工的地理位置。
优势二：员工与客户的定制化全天候远程支持
Splashtop Enterprise 允许使用自己的品牌自定义应用，同时能提供无人值守和有人值守的支持。无人值守支持使 IT 技术员能够随时为任意员工提供支持，即使员工不在计算机旁。有人值守支持可为员工在任意设备上提供即时支持，包括非公司发行的设备。
如果您的客户经理、IT 支持、客户支持以及销售专业人员战略性地分布在各个地区，那么支持客户就会更加容易。Splashtop 的服务台功能能够帮助您维护组织良好的分布式支持团队。您可以将客户请求发送给适当的技�术员，还可以在需要更高级别的支持时调用专家。高级团队管理功能可以帮助 IT 安全、轻松地有效支持客户、员工以及同事。
优势三：更好的协作与更高的生产力
如果用户可以全天候访问办公室计算机、数据和应用程序，那么其协作就会改善。这一点几乎不言而喻。
例如，为赶在截止日期前将视频交付给客户，影视制作工作室正在紧张地工作。但到头来，最终视频仍需要几个小时的渲染，这并非远程访问出了问题。项目负责人可以准时下班，并在当天晚上晚些时候远程发送已完成的视频文件。一方面，客户对工作室的快速交付非常满意；另一方面，项目负责人也能平衡工作与生活。
优势四：经济高效的运营
各个大学、政府部门以及企业都已经意识到，数字转型对于自身的中长期成功发展和在市场中的竞争地位至关重要。然而，许多组织一直致力于在支持长期广泛的数字转型方面取得短期胜利。
现代远程访问解决方案可以成功应对这一挑战。IT 可以在几天甚至几小时内实施 Splashtop，并取得立竿见影的效果。这是因为 Splashtop 提供开箱即用的解决方案，可以与现有的环境无缝衔接。如需了解 Splashtop 实施过程的简便性，请阅读以下两个客户成功案例：BDP 帮助用户在48小时内实现远程访问、TechCastles 可以快速实现远程电影制作。
结论：现代远程访问让“随处运营”更加智能
数字转型等重大进展正稳步向前，但正确的解决方案会让这一切更容易实现。IT 负责人一度好高骛远，试图采用复杂的解决方案，但他们已经为失败的实施和客户或员工的不满付出了代价。所以说，现代远程访问可作为您实施“随处运营”策略完美的基本要素。现代远程访问快速高效、简单易用且极具成本效益，能够在短时间内改善客户和员工体验。